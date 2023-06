Ararteko critica el rechazo de denuncias por Ertzaintza y policía local, "especialmente graves" en violencia de género

El ararteko, Manuel Lezertua, ha recordado este miércoles que la ley de enjuiciamiento criminal «es muy clara» al señalar que «no se puede rechazar una denuncia, salvo en casos muy tasados», y ha explicado que han encontrado este tipo de «comportamientos, no solo en la Ertzaintza, también en algunas policías municipales», actitudes que el Ararteko ha criticado porque «son contra la ley» y considera «especialmente graves» en los casos relacionados con denuncias de violencia de género.

La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco ha acogido este miércoles la comparecencia de Lezertua que ha presentado el informe anual 2022 de la Defensoría del Pueblo vasco, año en el que se han llevado a cabo un total de 12.704 actuaciones --cifra ligeramente superior al año anterior--, de las que 7.504 corresponden a quejas y consultas y 21 a expedientes de oficio.

En su intervención, ha destacado que el año pasado con la aprobación de la nueva Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y con el III Acuerdo Interinstitucional contra la Violencia Machista contra las Mujeres, «se han producido dos hitos esenciales para avanzar en políticas de igualdad en la CAPV y para actualizar las necesidades de las mujeres frente a la violencia machista».

«Confío en que estos nuevos instrumentos contribuyan, en alguna medida, a impedir crímenes machistas execrables, como los acontecidos en Euskadi en estas últimas semanas, y a favorecer que la sociedad vasca siga denunciando y rechazando la cultura machista que sostiene estos asesinatos y todo tipo de conductas violentas», ha expresado.

Asimismo, a preguntas de EH Bildu, Lezertua ha destacado que el Ararteko comparte «la función esencial de la policía a la hora de garantizar los derechos ciudadanos, de proteger a las personas y de luchar contra las personas que incumplen la ley».

«Todos soñamos con una Policía Vasca ejemplar. Yo tengo que reconocer que tengo esa debilidad: querer que en Euskadi tengamos una policía ejemplar, y por lo tanto me veo la obligación de señalar estas cuestiones», ha explicado.

En este sentido, ha recordado que la ley de enjuiciamiento criminal «es muy clara» y señala que «no se puede rechazar una denuncia, salvo en casos muy tasados». «Hemos encontrado comportamientos, no solo en la Ertzaintza, también en algunas policías municipales, que dicen: ¿está seguro que quiere poner la denuncia? yo creo que no es una buena idea», ha indicado.

Denuncias de violencia de género

Lezertua ha afirmado que «este tipo de actitudes, el Ararteko las tiene que criticar, porque son contra la ley» y ha señalado que consideran «especialmente grave» las relacionadas con las denuncias de violencia de género, «viendo lo que estamos viendo».

«Habría que tener una receptividad y una sensibilidad enorme, que es lo que ha dicho el Ararteko que hay que tener. Desgraciadamente hemos encontrado algún caso, en el que nos ha parecido que la que respuesta de la Ertzaintza a la hora de recibir esas denuncias no ha sido apropiada y la hemos tenido que reflejar así», ha insistido.

Al respecto, ha citado el caso ocurrido en la Comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz, con resolución de febrero de este año, para señalar que «el tema se agravaba porque era una agresión sexual a una menor» que «era evidente que si había habido algún tipo de agresión sexual a una menor, era delito».

«En este caso, al parecer el comportamiento del que fue objeto esa denunciante, con sus padres además, no fue todo lo adecuado que tenía que haber sido y se formularon consideraciones que, a nuestro juicio, eran improcedentes, y así lo dijimos en nuestra resolución», ha recordado.

Asimismo, ha contestado a EH Bildu que no han recibido por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la petición de aclaraciones como anunció el consejero Josu Erkoreka en sede parlamentaria. «Lamento decirle que no es así. Me hubiera gustado porque además tenemos noticia de que algunas medidas se están tomando para evitar estas situaciones en materia de recepción de denuncias, sobre todo por violencia de género», ha resaltado.

También ha señalado que conocen que «algunas medidas se están tomando» pero no saben «cuáles, ni qué», y no han recibido respuesta por parte de Seguridad. «Hemos señalado ya al departamento, que consideramos el silencio como la no aceptación de las recomendaciones que formulamos en su día», ha subrayado.

En este sentido, como ya denunció el pasado mes de marzo ante los medios de comunicación cuando entregó el informe a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, ha insistido en que algunas administraciones vascas han «descuidado su colaboración con el Ararteko y no han mantenido el pulso adecuado» en sus relaciones con la defensoría.

«El Ararteko ha venido apreciando, con preocupación, una progresiva falta de atención, que ha resultado más llamativa el pasado año, en el plazo de respuesta a las peticiones de información en los expedientes de queja», ha indicado.

"falta de respuesta"

También ha mostrado su «preocupación» por «la falta de respuesta en relación con la aceptación o rechazo de las resoluciones. Tras recordar que las recomendaciones y sugerencias del Ararteko no tienen carácter vinculante, ha defendido que es »imprescindible para ejercer su función, saber si la administración acepta o no esas recomendaciones o sugerencias y, en el caso de que no se acepten, las razones que lo motivan".

El informe señala que el índice de no aceptación se sitúa en el 46%, y también ha aumentado el porcentaje de resoluciones que se encuentran pendientes de respuesta por las administraciones. En concreto, de las 61 dictadas en el año 2022, así como de las 11 que quedaron pendientes de 2021, cerca del 27% (19) han sido aceptadas, el 46% (33) no han sido aceptadas y casi el 27% (19) siguen pendientes de respuesta o decisión definitiva.

«La falta de respuesta a su aceptación afecta negativamente a la eficacia de la institución y, consiguientemente, a la protección de los derechos de las personas, y esta situación supone un impedimento grave al ejercicio de las funciones que el Parlamento Vasco tiene asignadas, mediante ley, a esta institución», ha insistido.

Además, ha denunciado como «altamente preocupante», la actitud que adoptan «ciertas administraciones que se niegan a aceptar una recomendación, sólidamente argumentada del Ararteko, con el argumento de que en ausencia de una impugnación en sede judicial de la medida objeto de la queja, no procede corregirla».

«Este Ararteko siempre ha considerado que obligar al administrado a recurrir a la vía judicial, cuando existe constancia de la ilegitimidad de una determinada medida --por ejemplo, porque así lo ha señalado razonadamente el Ararteko-- constituye un abuso de poder. Se impone así un carga excesiva, económica, procesal y temporal al ciudadano que ha visto conculcados sus derechos, permitiendo así la pervivencia de actos manifiestamente injustos», ha indicado.

Por este motivo, ha impulsado una reflexión sobre las funciones del Ararteko en un Seminario que se celebra la próxima semana, los días 12 y 13 de junio, en la Cámara vasca, en el que van a participar también los grupos parlamentarios.

«En él se podrán conocer diferentes modelos y experiencias de defensorías autonómicas y europeas en las que las reformas de sus leyes fundacionales han posibilitado nuevas vías de actuación, también en el reforzamiento de la posición de la defensoría frente a las desatenciones de la administración, y puedan servir de inspiración para la reforma de la propia Ley del Ararteko que ya data de hace 38 años», ha concluido.