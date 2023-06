La Junta Electoral de Zona de Valencia ha invalidado un voto a Compromís depositado el pasado domingo durante las elecciones municipales del 28M en una urna de la capital valenciana al contener un mensaje en el que el elector expresaba su cariño y agradecimiento al cabeza de lista de esta formación y alcalde en funciones de la ciudad, Joan Ribó.

En la papeleta aparece redondeado el número uno, el que ha ocupado Ribó en esta candidatura, y junto a su nombre unas palabras escritas a mano que dicen: «Te quiero, gracias x todo» y un corazón al lado.

Joan Ribó ha dado a conocer esta decisión de la Junta Electoral a través de sus redes sociales y con la siguiente frase: «La Junta Electoral ha invalidado este voto a Compromís por no tener clara la intención de voto que tenía la persona votante».

El cabeza de lista de esta coalición añade: «Una lástima. Yo sí tengo muy clara la intención de esa persona», a la que agradece su respaldo. «¡Gracias por tu apoyo y tu cariño!», indica junto a un emoticono con unas manos en forma de corazón y la imagen de la papeleta anulada.

Fuentes de Compromís, que han recordado que este viernes se ha llevado a cabo el recuento de papeletas en la Junta Electoral de Zona, han considerado que la «intención de voto de ese votante era clarísima» y han indicado a Europa Press que «había intención de votar a Joan Ribó».

Asimismo, desde la coalición han resaltado que los nombres de la candidatura se pueden leer sin problema en la papeleta depositada, que no se ha tachado ninguno de ellos y que tampoco se ha alterado el orden en el que aparecen.

«No hay tacha ni enmienda de los nombres de los candidatos ni voluntad de alterar el orden», han expuesto. A su vez, han opinado que lo que se ha querido con el mensaje escrito ha sido «acentuar el apoyo a esa candidatura», por lo que han defendido la idea de «priorizar la intención del voto».

No obstante, desde el partido de Joan Ribó han precisado que la Junta Electoral ha decidido no contar esa papeleta y declararla nula por estimar que no queda clara la intención de voto del elector.

Compromís ha aludido, como también hace su candidato en el mensaje de su red social, a resoluciones emitidas en un caso similar por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La coalición se ha referido a un hecho parecido registrado en la localidad valenciana de Bonrepós i Mirambell en 2019, donde la sala de lo contencioso-administrativo de este órgano judicial dio por buena una papeleta de esta formación que fue interpretada como nula por presentar unos trazos que se consideraron una alteración voluntaria. Esto sirvió para dar a Compromís un edil disputado con el PP.