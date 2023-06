Festival BlockParty Arganzuela trae este jueves a Bilbao y el viernes a Donostia cuatro bandas de su edición 2023

El festival de rock BlockParty, previsto para este sábado, 3 de junio, en Arganzuela (Madrid), ha organizado dos veladas a modo de antesala este jueves día 1 en Bilbao y el viernes día 2 en San Sebastián, con bandas que actuarán en la cita madrileña del sábado. Así, en la sala Azkena de Bilbao tocarán los neoyorkinos Miranda & The Beat y los australianos Civic, y estos últimos repetirán en la sala Dabadaba de San Sebastián, pero esta vez junto a Bad Nerves y CDSM.

El concierto de este jueves, que dará comienzo a las 21.00 horas, con entradas a 18 euros en anticipada y 23 en taquilla, tiene como nombre estelar a los australianos Civic, banda liderada por el cantante Jim McCullough que practica un cruce de protopunk y rock high energy en la onda de MC5, Radio Birdman y The Saints.

El quinteto, surgido en 2018 en Melbourne, publicó su debut en 2021 bajo el título 'Future Forecast' y ahora presenta en gira su segundo disco de larga duración, 'Taken By Force', que ha sido producido por Rob Younger, líder de los también australianos Radio Birdman.

Junto a su cantante Jim McCullough completan la formación Lewis Hodgson (guitarra), Roland Hlavka (bajo), Jackson Harry (guitarra) y Matt Blach (batería).

Abrirá la velada en la capital vizcaína el cuarteto Miranda & The Beat, banda neoyorkina que fusiona en sus temas una suerte de mezcla de rock, garage, soul y punk. La banda se declara influida por el rock tradicional en crudo, con referencias como The DirtBombs, The B-52's, los citados MC5 o Ronnie Spector, aunque, tal y como han explicado en una nota desde la promotora Muskerra, «desde una clara apreciación de estos grandes nombres pero sin limitaciones tradicionalistas».

Surgidos en Nueva York en 2018, se les ha considerado «una renovación y vuelta a la energía del rock y el sonido garage de la Gran Manzana». La banda la formaron en California la vocalista y guitarrista Miranda Zipse y la baterista Kim 'The Beat', quienes decidieron trasladarse a Nueva York, donde ya, una vez instaladas, se les unirían posteriormente el teclista Dylan Fernández y la bajista Kate Gutwald.

Segunda cita en donostia

El festival BlockParty se trasladará a la sala Dabadaba de San Sebastián el viernes, donde, a partir de las 20.30 horas, y entradas a 15 euros en anticipada y 20 en taquilla, el cartel pasa de doble a triple, también encabezado por Civic.

A los australianos les precederán en el escenario la banda británica Bad Nerves, quinteto surgido en Essex que practica un cruce entre el power pop y el punk rock y que ha sido descrito como un cruce entre los Ramones y The Strokes y ascendente de The Real Kids.

Bad Nerves llegan a Donostia dentro de su gira estatal pra presentar su primer disco concluido en octubre de 2020 y un tour que tuvo que ser retrasado por la pandemia. De título homónimo, el álbum fue producido y financiado por ellos mismos.

Abrirán la velada en la capital guipuzcoana los norteamericanos CDSM (Certificate Death Slot Machine), colectivo con miembros de Material Girls que practican un electro rock oscuro y vanguardista con influencias de Nick Cave.