El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha indicado este jueves que el expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, «tiene que ser tratado como cualquier otro ciudadano que tenga una situación similar a la que él vive».

«La justicia tiene muchos problemas, muchos defectos, tarda, no va a la velocidad que nos gustaría y tiene muchos conflictos, pero no se puede permitir el lujo de no ser ecuánime y no tratar igual a todos los ciudadanos», ha aseverado el consejero al ser preguntado por los periodistas en Jerez (Cádiz) sobre el nuevo informe solicitado por la Audiencia de Sevilla para determinar si es posible que Griñán continúe su tratamiento médico en prisión.

«Eso es lo que creo que en este caso se tiene que exigir», ha apostillado, para asegurar que está tratando de ser «muy respetuoso» con las medidas que están adoptando y los informes que se están solicitando y emitiendo desde la Audiencia de Sevilla y el Instituto de Medicina Legal.

Según sus palabras, «sólo pido una cosa y es que la justicia tiene que tratar a todo el mundo igual».

En ese sentido, ha señalado que, «si hay algún tipo de perjuicio por ser quién es o de beneficio por ser quién es, no estaré contento con esa actuación y no me parecerá correcta» y que, al contrario, «va a estar contento como consejero» si se cumple el que sea tratado como cualquier persona que se encuentre en esa misma situación.