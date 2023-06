El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha erigido a la formación republicana como «la única garantía de que nadie investirá a un candidato del PP» como presidente del Gobierno tras las elecciones generales y ha advertido ante la posibilidad de que el PSOE sí que avale una presidencia 'popular' con sus votos.

«ERC nunca ha pactado con el PP, por lo tanto está bien recordarlo. Nuestra posición respecto al PP es clara y no todo el mundo puede decirlo», ha sostenido en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este jueves recogida por Europa Press, mientras que ha sostenido que, textualmente, el resto de partidos en alguna ocasión sí que han apoyado a la formación azul.

Ha insistido en que «el PSOE demasiado a menudo se deja secuestrar por la presión del PP y de Vox» y les ha acusado de pactar con los 'populares' cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, la vivienda y gobiernos municipales.

En esta línea, ha avisado de que «cualquier voto que vaya al partido socialista en Catalunya es un voto malogrado», después de que este miércoles el secretario general de Junts, Jordi Turull, acusara al presidente de la Generalitat y líder republicano, Pere Aragonès, de animar al voto socialista con su propuesta para los comicios generales.

«Si alguien quiere hacerle un favor a Sánchez es ahorrarle la posibilidad de que su partido vote con el PP», ha zanjado en alusión al líder socialista y actual presidente del Gobierno.

Ve al pp una "alternativa peor" al psoe

Preguntado por el apoyo republicano a un gobierno socialista, Junqueras ha dicho que «dependerá de las circunstancias» y ha defendido haber avalado la investidura de Sánchez y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al entender que es mejor tener presupuestos expansivos que una prórroga.

En esta línea, ha señalado que «la alternativa era un gobierno del PP, y es evidente que el gobierno del PP era una alternativa peor».

En cambio, ha considerado «innecesario regalarle al partido socialista la presidencia de la Diputación de Barcelona», en referencia al pacto entre Junts y el PSC, por lo que cree que la formación independentista se equivocó.

Pactos en el independentismo

Después de las elecciones municipales de este domingo, ha abogado por «intentar priorizar los acuerdos con las formaciones independentistas» y que las instituciones estén presididas por personas que --en sus palabras-- defiendan que la ciudadanía de Catalunya debe decidir su futuro votando.

Ante la pérdida de unos 300.000 votos republicanos respecto a los comicios de 2019, ha señalado que, de las últimas 14 elecciones, 13 les han ido muy bien y ha enmarcado los últimos resultados en «una cierta normalidad, en el sentido de que todo el mundo tiene buenas y malas noches».

De cara a las próximas generales, Junqueras ha vuelto a enmarcar la propuesta de candidatura unitaria planteada por Junts en un intento de desgastar a la presidencia de la Generalitat y ha criticado que «los partidos que no forman parte del Govern actúan de manera demasiado egoísta».

«El Govern de Catalunya muy a menudo debe actuar muy en solitario», ha lamentado y, tras ejemplificarlo en la gestión de la sequía y el funcionamiento de las infraestructuras ferroviarias, ha exigido lealtad.

Coincidencia con rato en la cárcel

El presidente republicano ha considerado que, entre los encarcelados por las 'tarjetas black', había gente que «quizás no debía estar encarcelada porque quizás no habían hecho ningún mal uso», si bien ha explicitado que no se refiere al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, con el que coincidió en la cárcel.

«Como en tantas otras ocasiones, también pagaron justos por pecadores. Porque aquello que se llama justicia, en España, no es muy justa», ha criticado.