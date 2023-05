Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, lanza una advertencia clara al PPCV tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales que hacen necesaria la entrada de Vox en los gobiernos para formar mayorías. Además, insta a los partidos que formaban el Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) a que «faciliten gobiernos en los que no sea necesaria la extrema derecha».

«Nuestros derechos no se pueden negociar. No vamos a admitir varas de mando a costa de dejar por el camino a toda la comunidad LGTBI, teniendo en cuenta que dentro del PP hay mucha población LGTBI. Sería traicionar a sus propios militantes y a toda la ciudadanía», ha manifestado el coordinador de Lambda, Fran Fernández, en la rueda de prensa de presentación del Orgullo de València.

Es más, desde la entidad recuerdan que se han reunido «varias veces» con representantes del PPCV como su secretario de Diversidad, Stephan Soriano, e «incluso» con su líder, Carlos Mazón: «Estuvimos sentados en la misma mesa y se comprometieron a respetar los derechos del colectivo».

Ante las consecuencias que podría tener la entrada de Vox en el Consell y en ayuntamientos como el de València, Lambda defiende que es necesario que el PP tenga «la suficiente inteligencia política y emocional» como para no permitir que se retroceda en los derechos del colectivo porque están reconocidos y «no los marcan los partidos, mucho menos los de extrema derecha».

A su juicio, esto sería «un error repetido» tras «la vergüenza» que supuso para los 'populares' llevar el matrimonio homosexual al Tribunal Constitucional hace más de diez años, algo que «les pasó factura a nivel social». «Vender derechos a cambio de una vara de mando no es la política que se espera de una derecha del siglo XXI», ha subrayado el portavoz.

«Evidentemente, no es momento de presionar para que nos den acuerdos porque se tienen que reestructurar y tienen que ser una derecha fuerte e inteligente para no plegarse a vender los derechos de parte de su comunidad simplemente por llegar varas de mando», ha remarcado, recordando que también exigieron a los gobiernos de izquierdas que no se negociara con los derechos humanos.

De hecho, Lambda ve necesario que los partidos que ahora irán a la oposición «faciliten gobiernos en los que no sea necesario recurrir a la extrema derecha, porque es posible» absteniéndose en las investiduras.

"nadie entendería que catalá nos diera la espalda"

«Nadie entendería que Mª José Catalá --ganadora de las elecciones en València con el PP-- ahora pretenda darnos la espalda», ha advertido el portavoz, recordando que todos los partidos salvo Vox apoyaron declaraciones institucionales a favor del colectivo y la celebración de los Gay Games en València en 2026.

Respecto al programa electoral de Vox para el 28M, idéntico para toda España con medidas como derogar «leyes ideológicas», Lambda no tiene «ninguna esperanza» en un partido «pequeño y de mente pequeña» que propone defender las playas en Badajoz.

«Cuando tus propuestas son destruir, poco puedes esperar», ha enfatizado el coordinador, para poner como ejemplo a Alemania donde «los derechos LGTB+ no se ponen en cuestión a pesar de que gobierna la derecha».

Mensaje de calma al colectivo: "hubo y habrá activismo"

En cualquier caso, desde la entidad quieren transmitir un mensaje de calma a la comunidad LGTBI: «Creemos que no se dará ese retroceso pero, si se diera, hubo activismo antes del Botànic, durante el Botànic y seguirá después del Botànic si cabe con mucha más fuerza porque cuando nos tocan a una nos tocan a todas».

«Vamos a respetar el tiempo para formar los gobiernos locales y autonómicos e intentaremos colaborar con ellos, porque el pasado no nos trae buenas experiencias. Siempre que se nos deje y no se nos intente articular. Si no, Stonewall no está tan lejos: volveremos a las calles», ha proclamado el representante de Lambda recordando la histórica revolución de 1969.