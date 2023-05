La empresa castellonense dedicada al sector textil Marie Claire ha anunciado su intención de cerrar su planta ubicada en Vilafranca y de solicitar la declaración de concurso de acreedores de manera voluntaria para proceder a la extinción de la compañía, según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales.

La dirección de la firma se ha reunido este martes con el comité de empresa, al que ha informado de su intención de iniciar a partir del próximo lunes el periodo de consultas.

La empresa, que cuenta en la actualidad con una plantilla de 214 personas, tiene activo hasta el próximo mes de julio un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 130 trabajadores de la planta ubicada en Vilafranca, donde en este momento trabajan unas 90 personas en producción.

Desde la compañía han trasladado a los representantes de los trabajadores que la viabilidad de la empresa con la actual plantilla, que también cuenta con cerca de 70 personas entre técnicos y administrativos en Castellón y Valencia, es «bastante comprometida», una situación que la compañía arrastra «desde un tiempo atrás», según los sindicatos.

Los representantes de los trabajadores esperan a que el periodo de consultas se abra el próximo lunes y, a partir de ahí, conocer la memoria explicativa y los informes técnicos para conocer «las intenciones de la empresa».

En todo caso, han indicado que en este momento desconocen si la intención de la empresa es poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción. «Hasta entonces, no tendremos más noticias, aunque todos los indicios ya sabemos cuáles son», han precisado.

Marie Claire fue adquirida en abril de 2021 por la empresa Think Textil --que tiene a Inditex como principal cliente-- en una operación avalada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a través de un plan de financiación a cuenta de la lucha contra la despoblación.

Por otro lado, en junio del pasado año, la compañía formalizó con la Generalitat una operación de financiación por valor de 12 millones de euros aprobada en el marco del Fondo Valenciano de Resiliencia para empresas estratégicas afectadas por la crisis.

Precisamente, el responsable de CCOO PV en la empresa, José María Gutiérrez, en declaraciones a Europa Press, ha resaltado esta «importante» operación que «parecía garantizar la viabilidad» de la compañía, aunque ha indicado que tras la pandemia volvió a sufrir el «mismo problema de la poca carga de trabajo». «La inyección económica de la Generalitat vino muy bien y parecía que la empresa iba a tener viabilidad, pero ha tenido muy mala suerte por el tema del covid, no hemos levantado cabeza», ha argumentado.

En cualquier caso, ha advertido del «drama» que supondría el cierre de esta empresa «histórica en la comarca», donde es «una fuente de ingresos para una población bastante importante». «Si se quita esta fábrica, la comarca se verá muy afectada», ha indicado.

«Donde desaparece la industria aparece la despoblación, y no sabemos cómo se puede suplir eso», ha remarcado, al tiempo que ha incidido en que la preocupación en estos momentos en la plantilla es «importante» tras «diez años de problemas». «La empresa llegó a ser puntera con casi 1.000 trabajadores, pero actualmente no llega ni a 300. De alguna manera podíamos llegar a pensar en este triste fin que no deseamos», ha explicado.

Marie Claire es una empresa castellonense fundada en 1907, de gran tradición y arraigo en la Comunitat Valenciana, concretamente en las comarcas del interior de Castellón. Comenzó su actividad hace más de cien años, dedicándose desde sus orígenes a la confección y comercialización de medias, actividad que con los años se ha diversificado para pasar a producir también otros productos de carácter textil.

Marie Claire es uno de los principales motores de actividad de las comarcas de La Plana Alta y Els Ports. La empresa castellonense concentra un elevado porcentaje de la actividad económica y el empleo en dichas comarcas, por lo que es considerada estratégica para la economía valenciana.