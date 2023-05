Los candidatos de los principales partidos a la Alcaldía de Madrid en los comicios de este domingo dedicarán la jornada del día de reflexión a descansar tras una agotadora campaña electoral y a planes de ocio como visitar la Feria del Libro en el Parque del Retiro o museos, practicar deporte u oficiar una boda.

Así, el alcalde de la capital y candidato a revalidar el cargo, José Luis Martínez-Almeida, espera poder «pegar una larga dormida» tras una extenuante campaña electoral. Tal y como manifestó a los periodistas de la caravana electoral, compartiría una comida «distendida» y «tranquila» con su familia y amigos. «Luego, eso sí, los nervios van a estar ahí, de eso no tengo tampoco ninguna duda», reconocía también el alcaldable.

La vicealcaldesa y candidata de Cs, Begoña Villacís, oficiará en la Casa de la Panadería una boda de una pareja gay de dos mujeres miembros de la Policía Municipal de Madrid.

Será la última boda que oficie en calidad de vicealcaldesa y como abanderada en el Ayuntamiento de Madrid del colectivo LGTBI, para quien ha prometido en campaña que recuperará la bandera Arcoíris si entra en el Ayuntamiento para la celebración de las próximas fiestas del Orgullo en la capital.

Por su parte, la candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, además de pasear a su hija por las calles de Madrid como ha hecho en las últimas semanas en los «pocos ratos libres» que la campaña le ha dejado, acudirá a la Feria del Libro, donde firmará 'Madrid, ciudad de los 15 minutos', un libro que recoge el proyecto de transformación de la ciudad por el que apuestan en Más Madrid. Le servirá de excusa para «disfrutar» de uno de los días más importantes y más bonitos de Madrid".

Rita Maestre estará en la caseta de Lengua de Trapo (caseta 300, bloque 26B) de 13 a 14 horas este sábado. Durante la campaña, Maestre ha contado con el respaldo del creador del concepto de 'ciudad de los 15 minutos', Carlos Moreno, el director científico en la Universidad de La Sorbona.

Moreno ha mostrado expresamente su apoyo a Más Madrid y a su candidata a la Alcaldía, mitin incluido, en su rechazo frontal a «las ciudades de larga distancia, a las respuestas del siglo XX de Le Corbusier, quien decía que la ciudad de éxito es la ciudad veloz».

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, optará por una jornada de reflexión cultural, primero visitando al mediodía el Museo del Ferrocarril, en el madrileño barrio de Delicias, y trasladándose después a la Feria del Libro de El Retiro.

El resto del día lo dedicará a preparar con sus hijos los exámenes finales. Inicialmente tenía pensado, según trasladó el jueves a los periodistas, un día familias pero cambió de planes por la cercanía de las pruebas de la última evaluación, ya que se ha reconocido como una madre «muy exigente» con los estudios.

En cuanto al candidato de Vox, Javier Ortega Smith, ha detallado que sus planes para el sábado consisten en recorrer con su mujer algunos museos de la ciudad que hace tiempo que no visiten o que incluso tienen pendiente. «A veces los madrileños somos los primeros desconocedores de este impresionante patrimonio histórico, artístico, cultural que tenemos en nuestra población», ha apuntado al respecto.

En este sentido, ha defendido que Madrid disfruta de unos museos «fabulosos» más allá de los más célebres como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza. «Mañana por fin vamos a tener un día en el que voy a poder disfrutar con mi mujer de esta maravillosa ciudad que se llama Madrid y que tiene tanto arte y tanta cultura», ha concluido.

Se da la circunstancia de que el candidato y su esposa se conocieron en un museo, concretamente en el Nacional del Prado, donde ella acudió a un evento de trabajo y él hubo de sustituir al presidente de Vox, Santiago Abascal, quien no pudo acudir al acto al que había sido invitado y delegó en el hoy aspirante a la Alcaldía de la capital, lo que propició el encuentro durante esta visita privada a la pinacoteca.

Así lo cuenta la mujer de Ortega Smith en uno de los vídeos de campaña realizados por Vox para dar a conocer el perfil más personal del candidato, con testimonios de gente cercana como su pareja, su asistente o el propio Santiago Abascal.

Finalmente, el cabeza de lista de Podemos-IU-Alianza Verde, Roberto Sotomayor, aprovechará la jornada de reflexión para correr, una de sus aficiones como exatleta profesional. «No he podido correr durante más de un mes. Aunque estoy asfixiado, cansado y llevo mucho tiempo sin dormir, me apetece mucho cansarme de otra manera que es hacer deporte y lo he hecho mucho de menos», ha reconocido antes los periodistas.

Pero Sotomayor no correrá solo. Ha quedado a las 11 horas en la entrada del Parque Tierno Galván, en la calle Titán número 15, para echar una carrera con la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, militantes, amigos y simpatizantes. Posteriormente, sobre las 13 horas, visitará la Feria 100X100 Mascotas, en Ifema Madrid.