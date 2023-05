El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que están «muy tranquilos» porque han hecho «bien» su trabajo y se ha mostrado convencido de que este domingo la gente se lo va a agradecer y la coalición soberanista va a tener «muy buenos resultados».

De este modo, ha subrayado que, «a pesar de todas las campañas», la ciudadanía sabe que «aquí no hay ni carreras políticas, ni intereses que no sean los del país, ni corrupción, y eso es algo de lo que estamos absolutamente orgullosos».

Otegi ha realizado estas afirmaciones en un acto político en el Boulevard de San Sebastián con el que EH Bildu ha cerrado la campaña electoral, y en el que también han intervenido la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, y el aspirante de la coalición soberanista a la Alcaldía, Juan Karlos Izagirre.

En su intervención, ha lamentado que en esta campaña algunas formaciones no hayan planteado «propuestas y soluciones», y se hayan dedicado a «ensuciarla» y hayan «cruzado todas las líneas» porque, según ha dicho, «eso no es bueno para ellos, ni para este país, ni para los ciudadanos».

Además, ha destacado que durante estos días «todo el mundo ha hablado de EH Bildu». «Parece que estamos gobernando y el resto es la oposición, igual les ha traicionado el subconsciente», ha ironizado, al tiempo que ha recordado que la coalición soberanista dijo desde el principio que no iban a «entrar a la campaña del barro, que no nos iban a encontrar ahí».

«Hemos soportado de manera estricta, casi hemos hecho budismo político para decir 'no nos interesa ese debate', nos interesa un debate de altura, de soluciones, nos interesa un debate para que la gente vea qué es lo que propone cada cual para este país», ha asegurado el dirigente abertzale.

Así, ha reiterado que «hay dos posibilidades: los de siempre pactando con los de siempre para hacer lo de siempre», frente a EH Bildu que es «la alternativa que representa lo que no es una sigla, sino un proyecto político popular, euskaldun, feminista y abertzale».

De este modo, ha insistido en que «hay que acumular voto para ser efectivo» y ha defendido que «sólo hay una opción que posibilite cambiar las políticas de las derechas y esa opción es EH Bildu». «Ese es el único voto eficaz, no hablo del voto útil», ha remarcado Otegi, quien ha llamado a «sumar los votos del conjunto del espacio soberanista y progresista de Euskal Herria». «Se trata de votar la única papeleta que tiene posibilidades reales de gobernar con políticas alternativas a las actuales», ha subrayado.

El coordinador general de EH Bildu ha afirmado que a lo largo de esta campaña han visto «ilusión, humildad, compromiso y sonrisa» en los pueblos y ciudades, y ha considerado que todo ello «en términos emocionales nos ayuda a todos, nos hace mejores, nos da más confianza, nos da serenidad y sobre todo una perspectiva de futuro» porque «también hemos visto una imagen triste, crispada, que buscaba el fango».

Arnaldo Otegi se ha mostrado «absolutamente convencido» de que este 28 de mayo va a haber «un punto de inflexión de muchas cosas en este país» y de que «el cambio empieza a tomar cuerpo en este país».

Además, ha asegurado que en EH Bildu también sabrá «corregir las cosas que hemos hecho mal, porque no lo hacemos todo bien, seguro». «Hay otros por ahí que lo hacen todo bien y todo perfecto, y cuando lo hacen mal, la culpa siempre es de otros. Nosotros no somos de los que eludimos la nuestra», ha manifestado.

En esa línea, ha reiterado que «esto no va de siglas políticas, no va de quítate tú para ponerme yo», sino de «hacer políticas para la gente o hacer políticas para las élites económicas del país». «Nosotros humildemente representamos una alternativa que lo que busca es poner en el centro a la gente, no nos esperan Consejos de Administración ni empresas públicas para que podamos tener grandes sueldos. A nosotros nos espera el país para construir una república vasca», ha aseverado.

Tras destacar la importancia de «no devaluar los debates, porque eso aleja a la gente de la política», se ha referido a la formación jeltzale para señalar que «sólo le queda atravesar la última pantalla que es la decir: nosotros o el caos, o dicho de manera Ayusista, comunismo o libertad».

«Me han dicho que el PNV está yendo a muchos pueblos diciendo eso de o yo o el caos, pero el problema es que hay mucha gente que sale diciendo 'caos, caos, caos' y eso no es bueno, porque nosotros no somos partidarios del caos», ha señalado Otegi, quien ha reivindicado el «modelo alternativo independentista y socialista» que representa EH Bildu.

"un lugar mejor"

Por su parte, Maddalen Iriarte ha afirmado que en EH Bildu quieren «ser más» porque, según ha dicho, «no nos podemos permitir el lujo de seguir como estamos, porque no nos podemos permitir el lujo de no cambiar las cosas que se pueden cambiar, porque queremos ganar».

Así, ha resaltado que la coalición soberanista quiere «ganar el presente para hacer del futuro una posibilidad, una oportunidad». «Quiero ser diputada general de Gipuzkoa para hacer de este territorio un lugar mejor. Una Gipuzkoa con altura de miras, una Gipuzkoa que se gobierne a sí misma y cuide de su gente. Y estoy convencida de que lo podemos hacer, de que lo vamos a hacer», ha manifestado.

Iriarte ha remarcado que «estamos aquí aunque algunos no querían, pero estamos porque somos imprescindibles, porque queremos dejar un mundo mejor». «Algunos quieren que os quedéis en casa el domingo, pero no lo vais hacer porque vais a votar por el medio ambiente, por el futuro de este pueblo y vais a votar EH Bildu», ha destacado, para pedir a los ciudadanos que hagan suya «esta ilusión» porque «Gipuzkoa lo merece y Euskal Herria lo necesita».

"problemas en retos"

Finalmente, Juan Karlos Izagirre ha asegurado que durante esta campaña han analizado «todos los problemas que tiene la ciudad» y ha señalado que su «ambición» ahora es «convertir esos problemas en retos». En ese sentido, ha afirmado que su candidatura ha constatado que «hay maneras diferentes de afrontar los retos».

«Para intentar dar solución al problema de la carestía de la vivienda podemos aplicar la legislación vigente, para encauzar lar viviendas vacías hacia el mercado de alquiler. Parece de sentido común. Pues cabe recordar que el alcalde de esta ciudad no ha querido aplicarlas y además ha votado en contra de estas leyes. ¿Es esto velar por el derecho a la vivienda de los donostiarras?», se ha preguntado.

A su juicio, «esto deja claro que hay diferentes formas de hacer, porque es evidente que hay diferentes maneras de mirar la ciudad». El candidato a la Alcaldía ha insistido en que «no es lo mismo limitar al mínimo las casas protegidas que apostar por las protegidas, como ha hecho, hace y hará EH Bildu».

«Y aunque ahora intenten transmitirnos mensajes similares, hay que valorar lo hecho, y en algunos casos lo no hecho, las responsabilidades no asumidas. Y la conclusión es clara: los que han traído a Donostia a esta situación no pueden ser los que la pongan en vías de solución», ha subrayado.

Izagirre ha expresado que la gente está «expectante» y que la coalición soberanista «ha levantado una ola de ilusión», al tiempo que ha asegurado que en EH Bildu creen en «otra forma de hacer y la seguimos demostrando allí donde gobernamos». «Nosotros hacemos lo que decimos, y decimos lo que hacemos. Con sinceridad y cercanía. Nuestro compromiso es claro, gobernar con responsabilidad», ha concluido.