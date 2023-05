La coalición formada por Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU, Berdeak Equo y Alianza Verde ha reclamado el voto al electorado este viernes en su acto de cierre de campaña, celebrado en el barrio bilbaíno de Atxuri, porque, según ha argumentado, «lo que dice en campaña es exactamente lo que hace cuando gobierna».

Esto contrasta, según ha indicado la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, con lo que hacen otras formaciones que, «de repente en campaña electoral prometen miles de viviendas sociales y salen hospitales hasta debajo de las piedras».

«Luego, cuando gobiernan los que gobiernan en Euskadi, pasa que Osakidetza se desmantela y se privatiza, la juventud no puede emanciparse, no se garantiza una vejez digna en este país, la política de transición energética la diseña, la planifica y la ejecuta Iberdrola, los contratos públicos se adjudican a dedo y la escuela pública está infradotada. Todo esto es lo que pasa cuando no es campaña electoral y cuando quien gobierna, gobierna», ha alertado.

Por ello, ha asegurado que «no da igual» quién gobierne a partir del domingo, ya que «la acción de gobierno será muy distinta y esto lo hemos demostrado en cada sitio en el que hemos gobernado». «Desde luego, lo hemos probado en el Gobierno del Estado y lo hemos probado en cada uno de los municipios también en los que hemos tenido la capacidad de gobernar. Las cosas, el gobierno cambió, y lo que se dice en la campaña electoral es exactamente igual a lo que hacemos cuando gobernamos», ha dicho.

En el acto de cierre de campaña han intervenido los candidatos a las

alcaldías de Bilbao (Ana Viñals), Vitoria-Gasteiz (Garbiñe Ruiz), Donostia (Victor Lasa) y Barakaldo (Casimiro Castaño), la candidata a diputada general de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, la portavoz en el

Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, y el candidato al Ayuntamiento de Bilbao Aurelio González.

De madariaga

En una línea similar se ha expresado la candidata a diputada general de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, quien ha pedido también el voto para acabar con el «régimen clientelar» del PNV y el PSE-EE, y ha defendido el carácter fiscalizador de Elkarrekin Podemos sobre los gobiernos de ese tándem tan «conformista» de jeltzales y socialistas.

«Hemos visto una campaña en la que algunos se han dedicado a tratar de distraer la atención, de desanimar a la ciudadanía. Han intentado por todos los medios que no vayamos a votar el próximo domingo, porque si votas, si sales de casa y apuestas por el cambio, ¿sabéis qué pasa? Que se transforma», ha advertido a los militantes presentes en el acto.

En este sentido, ha denunciando el mensaje que pretende que la ciudadanía crea que votar «no sirve, que en Euskadi el régimen clientelar del PNV y del PSE va a ser eterno». Tras negar este extremo, ha asegurado que existe una alternativa liderada por Elkarrekin.

«La política somos cada uno de los que estamos aquí y no ellos. La política es defender la atención domiciliaria, los transportes públicos, la fiscalidad progresiva y los derechos de las mujeres y la vivienda digna. Ahora toca salir a votar para defender nuestra Osakidetza y a sus trabajadoras. Cada voto a Elkarrekin es garantía de una Osakidetza fuerte y fiable», ha subrayado.

Cumplir

Tras recordar que la coalición consigue incluir entre las leyes los nuevos derechos «que la sociedad reclama», los candidatos ha subrayado lo «difícil que es acceder a un Gobierno cuando todos los poderosos te quieren fuera y además resistir las presiones para sacar adelante la subida del SMI a 1080 euros, la ley animal, las leyes feministas o el fuerte escudo social construido durante la pandemia». «Sí, somos diferentes por lo que hacemos», han exclamado.

Además, como han destacado en sus intervenciones, en las urnas habrá «una única papeleta de la izquierda vasca progresista y verde, que se ha unido en una única candidatura para crear un proyecto plural con miradas amplias y largas que da esperanza a la ciudadanía para lograr un modelo más justo, social, igualitario y verde».

«Que nadie dude en estas elecciones, votar Elkarrekin Podemos es votar seguro, votar con la seguridad de que cuando entramos a gobernar hay cosas que sí que cambian. Las vascas de izquierdas tienen en nosotras un voto seguro de cambio. No nos van a temblar las piernas para hacer políticas progresistas», han manifestado.

Así, la candidatura se ha presentado como «la garantía de que el cambio se va a producir en Euskadi» porque tiene «un proyecto de futuro, un espacio político que trabaja juntas desde lo cercano, sumando voces, con valentía y vocación de transformar».

«Vamos a votar para reducir las desigualdades, para demostrar que es posible gobernar de otra forma nuestros pueblos y ciudades», han aseverado los candidatos para concluir que «las urnas están vacías» y se van a llenar de votos «transformadores».