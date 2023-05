El candidato de la coalición Cs-Tú Aragón al Gobierno autonómico, Carlos Ortas, ha criticado que muchas fuerzas políticas se empeñan en transmitir que el próximo 28 de mayo está en juego «una España teñida de rojo o de azul», pero ha advertido que en el territorio aragonés, «lo que nos jugaremos será que haya gobierno que sea decisivo, leal y decida las políticas de todos, que se rijan desde el centro y no desde los extremos».

Ortas se ha pronunciado así este viernes, en el acto de cierre de campaña de la formación liberal en Zaragoza, en el que ha estado acompañado por el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, y el candidato de Cs-Tú Aragón a la Alcaldía de Zaragoza, Daniel Pérez Calvo.

El candidato ha indicado que la ciudadanía asiste «perpleja» a las informaciones de compra de votos y de la política en general que se están conociendo en los últimos días, aunque «lo que nos tendría que tener perplejos» es que en Aragón se pierden autónomos a diario o el problema de sequía. «Tenemos que dejar clara la necesidad de implantar soluciones e incidir en que no sean siempre las clases medias las que pagan la jugada», ha añadido.

Ha remarcado que la campaña electoral de Cs-Tú Aragón para estas elecciones autonómicas y municipales ha puesto el foco en las personas y sus problemas reales, en que haya políticas de centro, algo que se implantará en todos los municipios aragoneses y en el Gobierno regional, pero para ello, ha emplazado a la ciudadanía a que vote el próximo domingo, 28 de mayo, porque ese es «el arma más poderosa».

Ha avanzado que con un voto a Cs-Tú Aragón se logrará un gobierno centrado, preocupado por la salud, la educación, que impulse la conciliación, que ofrezca un futuro mejor a los autónomos y que sea posible emprender«, ha añadido Ortas. Ha finalizado: »Aglutinamos el centro político que hará que los extremos no sean decisivos en Aragón".

Garantía de un gobierno de centro

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha asegurado que en Aragón la mayoría de los ciudadanos «quieren que el centro decida su futuro gobierno, tanto autonómico como los municipales», y la única coalición que puede garantizar que se construya «desde el centro hacia los extremos, y no al contrario, se llama Ciudadanos-Tú Aragón».

«La única manera de asegurar que haya un control y un partido que ponga al ciudadano en el centro y que sin prioridad de pactar con la izquierda o la derecha, sino en base al programa y a esa gente que necesita un gobierno estable es, en el caso de Aragón, Ciudadanos-Tú Aragón», ha declarado Vázquez.

Asimismo, Vázquez ha pedido el voto de los indecisos, «de quienes no consiguen conciliar, de quienes tienen que hacer piruetas para poder cuidar de sus hijos o sus padres; de quien levanta la persiana a diario, le están asfixiando con los impuestos y tiene miedo porque no sabe cuál será el futuro de su negocio o su familia; de aquellos que dudan sobre tener uno o dos hijos porque tampoco saben si serán capaces de mantener una familia o acceder a una vivienda digna».

«A ese votante --ha dicho-- yo le apelo a que vote a centro, a que vote a Ciudadanos, porque nuestro compromiso es con esa clase media, con las familias, con los que sostienen el estado de bienestar y no reciben ningún bienestar a cambio». A todos ellos, ha continuado el secretario general de la formación liberal, «les adelanto que nuestra decisión será poner todos sus problemas en el centro de la administración».

«En cuatro años es difícil cambiar los ciclos, pero hay que empezar por Aragón, por Zaragoza y sus municipios, porque los gobierno del futuro de la comunidad autónoma se tienen que construir desde el centro y no permitir que esos extremos que venden medidas y soluciones fáciles a problemas complejos puedan llegar a la administración», ha defendido.

Participación frente al bochorno

El candidato de Cs-Tú Aragón, a la Alcaldía de Zaragoza, Daniel Pérez Calvo, ha confiado en que el domingo «haya una altísima participación» en los comicios, a pesar del desencanto que puedan producir «los bochornosos espectáculos de la clase política».

Ha reflexionado sobre la campaña, que ha calificado como «una oportunidad única y excepcional para estar a pie de calle, hablando con los zaragozanos, tomando conciencia de lo lejos que están algunos de ellos de la política».

Daniel Pérez Calvo ha manifestado su «absoluta convicción» de que tras el 28 de mayo, Ciudadanos-Tú Aragón estará dentro de las instituciones, será decisivo para evitar que el barco del Ayuntamiento de Zaragoza «se escore a la derecha o a la izquierda, aportando sensatez y sentido común».

«Zaragoza necesita reformas y cambios para ser esa ciudad saludable, sostenible, amable y acogedora, porque es grande, pero ante todo es una gran ciudad con potencial para llegar a ser un referente clarísimo en muchos aspectos», ha señalado Pérez Calvo, quien se ha felicitado de mandar el mensaje correcto en la línea de «huir del cortoplacismo y de que las cosas no se consiguen ni siquiera en un mandato».

En Cs-Tú Aragón, ha apuntado su candidato municipal, "somos personas valientes, que no nos rendimos ante las dificultades, que tenemos principios y compromisos asumidos y que damos la cara siempre y en todo momento, que no nos dejamos llevar por cantos de sirena de ningún tipo.

Pérez Calvo se ha referido a la supuesta compra de votos en algunas comunidades autónomas, agregando que no solo se trata de un intercambio de dinero, sino que también se ha vivido en Zaragoza «muy de cerca, donde llevándose a gente --de Cs--, han pensando que se llevan también a nuestros votantes. Vaya chasco se van a llevar el domingo cuando vean que no sólo no es así, sino que la Muy Noble y Muy Leal de ciudad de Zaragoza sabrá dar la espalda a según qué tipo de prácticas y actitudes políticas».

También ha reprobado el intento de comprar votos que se está produciendo «de una forma absolutamente vergonzosa» en Zaragoza con las llamadas desde el Ayuntamiento y el Partido Popular al pequeño comercio de la ciudad «tratando de asustar, intimidar, diciendo que si el PP no gobierna, se acabará 'Volveremos'», un programa que, ha destacado, «nació con Ciudadanos».

Ha insistido en la importancia de convencer a los indecisos de que el próximo 28 de mayo se decide el futuro de la ciudad y de la comunidad autónoma y que Cs-Tú Aragón es la única alternativa «que tiene consistencia suficiente para poder ser un partido decisivo, porque aglutina el espacio del centro».

«Hay mucha gente escandalizada por la compra de votos y enfadada, porque es una auténtica ignominia, lo más antidemocrático que uno pueda imaginar, pero esa gente tiene que pensar que a lo mejor su voto es mal vendido después del 28 de mayo. Que no les quepa duda de que PP y PSOE lo pondrán a disposición de Teruel Existe si de eso depende llegar al Gobierno de Aragón nosotros vamos a evitar que eso ocurra».