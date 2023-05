Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia al líder de una secta acusado de maltratar y abusar sexualmente de uno de los miembros, según ha informado Jefatura en un comunicado. En la secta, de corte pseudochamánico, se consumían de forma habitual sustancias como la ayahuasca, que puede llegar a anular el juicio de los consumidores, y han sido intervenidos 16.880 euros y 1.284 dólares estadounidenses.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una comunidad asentada en una localidad de la provincia de Castellón y que estaría operando en distintos puntos del territorio nacional, así como con conexiones en otros países.

A raíz de este hecho se localizó a una víctima ,la cual se encontraba muy afectada psicológicamente tras su paso por la secta ya que había sido sometida a malos tratos continuos, vejaciones de carácter grave, agresiones físicas e, incluso, sexuales por parte del líder.

El 'modus operandi' del detenido consistía en anular progresivamente la capacidad de decisión de la víctima con promesas como la de 'ser elegida' para pasar el resto de sus vidas juntos y mantener una relación de pareja, que derivaría de forma casi inmediata en un maltrato habitual de agresiones físicas, vejaciones, y la imposición de prácticas sexuales denigrantes con la excusa de 'sanar su alma', todo ello acompañado de un grave daño psicológico que le provocó a una de sus víctimas un estado de ansiedad y miedo continuo.

Para obtener el resultado de aislamiento social al que sometía a la víctima, el detenido le retiró todos los contactos de su teléfono e inspeccionaba continuamente su actividad, lo que dificultaba que una tercera persona tuviera conocimiento de esta situación y pudiera ayudarla a salir de la secta.

A pesar del fuerte aislamiento social al que la víctima estaba sometida, tras un episodio de carácter muy violento, consiguió viajar a otra ciudad donde recibió ayuda psicológica que le hizo entender la grave situación por la que estaba pasando.

El detenido mantenía contactos en otros países y se dedicada a la práctica de charlas y actividades de carácter espiritual a cambio de donaciones económicas.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia en el aeropuerto de Manises (Valencia), los agentes procedieron a la detención del líder de la secta, el cual había participado supuestamente en un retiro de EEUU, habiendo llegado a España con gran cantidad de dinero no declarado que le fue intervenido y que no pudo justificar. La investigación continúa abierta y no se descarta la localización de más víctimas que estuvieran relacionadas con esta secta.

La Policía Nacional mantiene habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados garantizando, en todo momento, el anonimato y la confidencialidad.