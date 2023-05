La Ertzaintza ha detenido esta pasada noche en un parque de la localidad guipuzcoana de Ordizia a un joven, de 19 años de edad y con antecedentes delictivos, por un presunto delito de robo con intimidación, al utilizar para este propósito a un perro de una raza potencialmente peligrosa. La víctima, ante la presencia del perro suelto, sin bozal y azuzado por su dueño, se encaramó a un tobogán para no ser mordido por el animal.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos se han producido esta pasada noche en la localidad de Ordizia cuando una patrulla de la Ertzaintza acudía al aviso de un posible robo en un parque de la localidad guipuzcoana.

Al llegar al lugar, los agentes actuantes han recabado la información de lo ocurrido, de la cual se desprendía el intento de robo por parte «un joven que había utilizado un perro de raza potencialmente peligrosa para amenazar e intentar robar el móvil y la cartera de una persona».

La víctima, ante la presencia del perro suelto, sin bozal y azuzado por su dueño, consiguió encaramarse a un tobogán del parque para no ser mordido por el can. La persona propietaria del perro, al no conseguir su objetivo, abandonó el lugar.

Con esta información los recursos policiales iniciaron la búsqueda del presunto autor de los hechos logrando su localización. El sospechoso se encontraba en compañía de un perro de raza American Staffordshire.

A la vista de estos hechos, la patrulla actuante procedió a la detención del joven por un presunto delito de robo con intimidación, en grado de tentativa, siendo trasladado a dependencias policiales para iniciar las diligencias oportunas. La persona arrestada, que cuenta con antecedentes policiales relacionados con robos con violencia, será puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Tolosa este jueves.