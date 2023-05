Los tres primeros integrantes de la lista de VOX a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Santiago Morón, Marta Fernández y Carmen Rouco, han manifestado su apoyo a «las justas reivindicaciones» del sector del taxi.

Han mantenido un encuentro en la Cooperativa del Taxi de la capital aragonesa. Allí les han recibido miembros de Zarataxi y de la Asociación Provincial de Auto Taxi (APATZ), encabezados por su presidente, Miguel Ángel Perdiguero. En el encuentro, los candidatos de VOX han escuchado atentamente las reivindicaciones de «un sector clave, como ya se demostró durante la pandemia».

Según ha señalado Miguel Ángel Perdiguero, «tenemos auténticos problemas para pasar las revisiones de los taxímetros». Son 1.777 taxis y en el mes de enero todos deben tener pasada la revisión del taxímetro, ya que en febrero comienza la inspección de la Policía Local. «Un proceso que se agilizaría, si como pasa en Madrid se informatiza el sistema de precintos, algo que disminuiría el tiempo que dura la revisión», ha explicado.

Por otra parte, Perdiguero ha planteado «la posibilidad de hacernos verificadores de taxímetros (ITV). Esto agilizaría el proceso, pues en el mes que dura la revisión ordinaria los vehículos nuevos tienen que esperar días para que le den cita y se pierden días de trabajo».

En relación a las VTC, desde el sector del taxi han reclamado «cumplir, que hasta ahora no se está cumpliendo». «Debe transcurrir un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación y la prestación del servicio. No pueden circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hayan contratado previamente el servicio. Esto ya lo dice el decreto ley del Gobierno de Aragón», ha subrayado Perdiguero, quien ha propuesto, como ya existe en otras comunidades, un régimen sancionador propio, «algo que normalizaría la relación de entre taxis y VTC».

Finalmente, en relación al Centro de Metrología Español (CEM), Perdiguero ha expuesto el parecer de su asociación. «Entendemos que si un vehículo tiene cierto interés en el sector del taxi, y previa comunicación y argumentación, se debiera incluir en el CEM por el propio Gobierno de Aragón. Esto ahorraría al sector tiempo a la hora de instalar los taxímetros y dinero, puesto que no necesitaríamos el proyecto de un ingeniero».

Al término del encuentro, los candidatos de VOX han visitado las instalaciones de la Cooperativa del Taxi en Zaragoza y han podido comprobar «sus magníficas prestaciones y su alto nivel, un referente en el sector del taxi en España».