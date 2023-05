El candidato de Cs-Tú Aragón a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Carlos Ortas, ha afirmado que esta candidatura pretende «que los extremos no sean decisivos a la hora de configurar los próximos Gobiernos».

Ortas ha expuesto, en una entrevista concedida a Europa Press, que Cs representa el verdadero centro político porque «es un partido que nace para luchar contra los nacionalismos y contra los extremismos». «igual que llevamos rebajas fiscales también defendemos a sectores como el LGTBI y abogamos por la cohesión social», ha explicado.

«Tenemos un presidente del Gobierno de la nación que dice que no tiene pactos, pero se apoya en un partido que lleva personas relacionadas con el terrorismo, incluso han retirado a siete acusados de delitos de sangre», frente a lo que «Cs tiene que representar un espacio de moderación para imprimir las políticas que realmente le preocupan al ciudadano».

Ha señalado que Cs «tiene una parte económica en la que puede coincidir con partidos que se encuentran un poco más hacia la derecha y un respeto a los derechos fundamentales de las personas, que se puede encontrar más hacia la izquierda».

«Creo que ahí tenemos un abanico de centro y, además, con Tú Aragón tenemos una representatividad territorial que también representa la realidad de Aragón porque el 52 por ciento de la población de Aragón se encuentra en Zaragoza y el 48 por ciento en el territorio».

Cs-Tú Aragón presenta unas 115 candidaturas a las elecciones municipales del 28 de mayo, algunas con mayoría de miembros de Cs, como las de Jaca, Teruel, Farlete y Barbastro, o Zaragoza, donde hay cuatro candidatos de Tú Aragón, pero «hay muchos municipios de la provincia de Zaragoza donde no había Cs y sí Tú Aragón». En algunos municipios, como Calatayud, «hay un mix» de ambos, ha concluido.

Ha explicado que «Ciudadanos nace para combatir los nacionalismos» y «querer lo mejor para tu comunidad autónoma no tiene nada que ver con estar en contra de la idea de la nación española, una nación más justa», abogando a la vez por la libertad y los derechos de las personas porque «no puedes tener más libertad o más derechos en una comunidad autónoma que en otra», y ha reseñado que «querer lo mejor para Aragón no significa que queramos lo peor para otros; no queremos ser menos, pero tampoco queremos ser más».

Apoyo a las clases medias

«Una de las cosas que preocupan es que vas al supermercado y sales asustado por los precios», a lo que se suman las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, para lo que Cs-Tú Aragón propone implementar «políticas de conciliación para las clases medias».

«Lo que está claro es que cuando tienes un niño de 0 a 3 años, o te vas a la guardería o tienes unos abuelos o parientes a los que le puedes ir a dejar, o dejas de trabajar. No hay más opciones y nosotros lo que queremos es que la gente pueda conciliar» con deducciones y guarderías gratis.

«Cuando hablo de las clases medias no es que no quiera preocuparme del resto, pero sí que es cierto que hay un gran grueso de la población, que se encuentra en ese espectro con problemas reales y Cs quiere abanderar esas políticas y olvidarse del ruido mediático, de que los gobiernos tengan que depender de Bildu o partidos independentistas catalanes, que los extremos no decidan la política de los aragoneses».

Ortas ha insistido en la rebaja fiscal, indicando que «en el impuesto de sucesiones se pueden seguir haciendo mejoras, también en el de transmisiones patrimoniales, suprimiéndolo para la compra de vivienda por menores de 35 años para que »tengan el dinero para poder invertirlo".

También ha recomendado avanzar en el IRPF con una rebaja de diez puntos, cinco en el tramo nacional y otros cinco en el autonómico para las familias monoparentales o que tengan más de dos hijos«, lo que supondrá que cada aragonés que tenga dos hijos tendrá 1.500 euros más por hijo al año, 3.000 si tiene dos hijos y »ese dinero aliviará en muchos casos la cesta de la compra".

Ha recordado que Cs negoció con el Gobierno de Lambán una mejora del impuesto de sucesiones, «se rebajó mucho, pero todavía hay margen de mejora».

Gran pacto sanitario

Además,«la mejora de la atención en los servicios de reproducción asistida para todas las mujeres, con una reducción de las listas de espera y medicación gratuita, que puede costar hasta 2.000 euros». «Esos servicios van a estar y si no los cubre la sanidad pública, está la privada».

«El sistema de salud te discrimina, directamente, según qué edad, si has tenido patologías previas, porque las listas de espera son larguísimas, y nosotros abogamos por que la igualdad sea para todos».

Ha propuesto «un gran pacto por la sanidad» para los próximos 20 años, estando «todos de acuerdo» para «no estar poniendo parches sobre parches» porque «llega una pandemia y desequilibra el sistema».

El cabeza de lista de Cs-Tú Aragón ha emplazado a mejorar las urgencias médicas y a cubrir las plazas de facultativos en el medio rural, rebajar las listas de espera en los próximos dos años «colaborando con la sanidad privada» y evitar «que haya ciudadanos de primera y de segunda». «Abogamos por que haya un sistema general de la salud».

En cuanto a la política de vivienda, ha enfatizado: «Me recuerda al '1, 2, 3», restando todo valor a las promesas de otros partidos de construir miles de viviendas en varias legislaturas.

«Hemos sido muy cansos toda la legislatura: En Aragón hay 1.300 familias con derecho reconocido a una vivienda de alquiler social que no se la estamos pudiendo otorgar porque no hay, tampoco hay un plan de vivienda de alquiler asequible y los jóvenes no se pueden emancipar».

Ha propuesto que el Gobierno de Aragón medie para dar seguridad a arrendadores y arrendatarios, con «el piso totalmente protegido», dando opciones a financiar seguros de cobro. Ha sugerido impulsar la vivienda de propiedad municipal en municipios de menos de 1.000 habitantes, apuntando que se han rehabilitado unas 40 viviendas en el medio rural en la última legislatura, pero «a este ritmo es imposible».

«En el tema de la 'okupación' hemos sido taxativos», ha recordado Ortas, abogando por reformar las leyes necesarias y «dar herramientas» a las fuerzas de seguridad y a la Administración de Justicia para evitar «esta ignominia».

El candidato de Cs-Tu Aragón ha hablado sobre la unión estaciones, considerando al respecto que el proyecto se ha perdido «en tres semanas» con «el juego de Pimpinela del PSOE en varias instituciones». «Tiene que haber un gran dominio esquiable y hay sistemas modernos con los que puedes conseguir que el impacto ambiental sea casi nulo y que, simplemente, son más costosos».

En materia de agricultura, ha rechazado «los anuncios vacíos del señor Olona» y ha defendido la concesión de ayudas directas para afrontar los efectos de la sequía, mejorar todo lo que se pueda impulsar con los seguros agrarios y, por supuesto, «llevamos ocho años reclamando que se cumplan todas las obras del Pacto del Agua, no es un posicionamiento nuevo».