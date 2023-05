La candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha asegurado que la «mejor» encuesta es la del domingo 28 de mayo y confía en ganar, aunque 'a priori' no parta como favorita. «Me motivo más cuando las encuestas le dan ganadora a la candidata del PP. Me pongo a trabajar más y hablar con más gente porque en cuanto explico mi proyecto de ciudad es voto ganado».

Ranera ha reconocido que le resulta «estimulante» este tipo de campañas y en Zaragoza, al ser la cuarta ciudad de España «influyen mucho» las siglas del partido. «A nivel nacional el PSOE funciona y, por tanto, solo pienso en que el domingo vamos a ganar».

Tras aseverar que ni ella ni su principal rival, Natalia Chueca, tendrán la mayoría absoluta y solo caben los pactos ha observado que el PP tendrá que pactar con VOX, cuyo candidato, Julio Calvo, ha dicho que «quiere poder y hasta ser el alcalde y que Chueca sea la vicealcaldesa».

Zaragoza, a juicio de Ranera, «no se merece, con lo que ha sido históricamente en solidaridad, cooperación y protección a las personas vulnerables, tener un alcalde de VOX y una vicealcaldesa del PP», ha continuado diciendo. «La ciudad no lo puede soportar y lo tenemos que pensar antes de ir a votar porque nos la jugamos».

Por eso, ante el 28M le gustaría que el electorado buscara «solvencia y garantía» y ha pedido el voto al argumentar que conoce la ciudad y los problemas. «Quiero que confíen en mí porque tengo solución a los problemas y las cosas posibles las podemos hacer porque nuestra vocación es trabajar para la inmensa mayoría».

Dada su larga experiencia, ya que es concejal desde 2007 y ha estado en el Gobierno municipal y en la oposición, Ranera ha resaltado ese bagaje. «Me da el plus que no le da a Chueca, que es absolutamente desconocida y ha acumulado fracasos como consejera municipal de Movilidad. No tiene visión de ciudad. Ahora llega a los barrios y parece que ve la gran manzana. Yo he sido una privilegiada al ser parte del Gobierno que transformó la ciudad y ese sentimiento de identidad y orgullo lo tengo con la ciudad».

Sobre sus últimos ocho años ha dicho: «la oposición es dura, pero es muy interesante si te dedicas a volver a encontrar esa senda de querer solucionar los problemas de los ciudadanos y, por eso, llevamos un proyecto de barrios muy estimulante para lograr que sean de cien, cada uno tenga su singularidad para hacer la ciudad policéntrica con sus respectivos salones y abrir los colegios por la tarde».

"especialistas en pactar"

Ha aventurado que no habrá mayorías absolutas y se tendrá que negociar a partir del 29 de mayo. «En el PSOE somos unos especialistas en pactar. Solo hay que ver el cuatripartito del Gobierno de Aragón, que ha funcionado maravillosamente bien y es lo mejor que le ha pasado a esta ciudad».

En una entrevista concedida a Europa Press, Ranera ha dicho estar abierta a pactar con los grupos de la izquierda y «también podemos por el centro, pero antes hay que llegar al 5 por ciento». «Se pactará con los que se quieran sentar a hablar. Mi línea roja es VOX».

Convencida ha asegurado: «Tengo un proyecto y modelo de ciudad que es imposible no votarlo. Estoy pensando en sumar votos y, por supuesto, se llegará a acuerdos como ha hecho el PSOE siempre. Me veo con la vara de mando. Sí, me imagino».

Sobre la forma de gobierno ha comentado que 'a priori' y sin haber hablado con ningún candidato es partidaria de la coalición. «Prefiero un gobierno de coalición donde los demás partidos estén incorporados, tengan su responsabilidad y asuman sus áreas y proyectos. Además, viví la época de ZeC y me parece que lastra una situación muy compleja. Creo más en los Gobiernos de coalición».

Movilidad

«Es el momento de la movilidad --ha enfatizado-- y es el momento de que todas las medidas que incorporen las administraciones tienen que garantizar la lucha contra el cambio climático. Es un reto global y lo tenemos que convertir en local».

Partidaria de la línea 2 del tranvía porque garantiza la sostenibilidad cien por cien y la accesibilidad universal, ha referido que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), de 2018, dice que la línea 1 --la de más usos de Europa con 30 millones-- «culminará su éxito» con la línea 2 que una el este y oeste.

Ha instado a pensar en el ámbito metropolitano y en Aragón y en resolver los 16.000 desplazamientos diarios en coche a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA). Todas las medidas tienen que tender a que el vehículo privado se quede en casa y, para ello, tiene que haber buen transporte público. «En Europa te dicen: te voy a pagar el transporte que tenga un concepto metropolitano y autonómico e incluso transfronterizo».

En PLAZA, ha opinado, se tendría que ir al proyecto de tren-tram que también llevan Podemos y CHA en sus programas. «Hay que trabajar con el Consorcio Metropolitano de Transportes, que marca en su agenda un tren-tram que una el aeropuerto, Plaza y la Feria de Muestras y habría que cerrarlo por Arcosur y garantizar el desarrollo urbanístico».

Romareda

«El 29 de mayo seré la alcaldesa, habrá campo de fútbol y no paralizaré los pliegos. El PSOE no es como el PP que paralizó el campo de fútbol porque, seguramente, somos más democráticos», ha reseñado.

Ranera ha relatado que el PP tiene esa mayoría de 16 votos y ha decidido qué tipo de estadio quería, pero «no le ha interesado lo que pensaba el PSOE y no ha querido consensuar un modelo», ha lamentado. «Yo habría hecho otro proyecto en el que el Ayuntamiento seguiría teniendo el control municipal y con los informes de los catedráticos era económicamente posible con una concesión, pero estamos en un punto que por el Real Zaragoza, los aficionados, esa creencia en mi ciudad, y porque me debo a ella, no se va a paralizar, habrá campo de fútbol y espero llegar al Mundial de 2030».

A colación ha exigido: «Basta ya de quienes han entendido La Romareda como un arma electoral porque no hay nada hecho y detrás de nosotros habrá un campo de fútbol».

Asimismo, ha pedido discreción y que siga su curso administrativo el nuevo proyecto. «En un proceso de licitación es bueno e interesante que haya cierto silencio por garantizar los derechos de posibles licitadores, que se verá en septiembre. Habrá campo de fútbol y el PSOE no hará como el PP y no se paralizará, ni judicializará».

La relación con el Gobierno de Aragón ha sido buena, «pero el momento de inflexión» es cuando el alcalde, Jorge Azcón, se convierte en el presidente del PP-Aragón y «acaban las buenas relaciones porque hace partidismo desde la Alcaldía».

Ha augurado que habrá un gobierno en las dos instituciones del mismo signo y es imprescindible la coordinación. «Zaragoza tiene que dar un salto cualitativo y pensar que es el motor de Aragón porque es el 55 por ciento de población y eso lo tiene claro Lambán y yo también». La capital aragonesa debe ser un motor imprescindible en el ámbito metropolitano y autonómico y «esa es la responsabilidad con el territorio y debemos de ser generosos».

Entre los temas pendientes en la Comisión Bilateral ha citado los suelos de Casablanca, San José, Alumalsa y Las Fuentes. «Sobre todo es hacer política y decidir temas de movilidad con el Consorcio Metropolitano». También ha aludido al suelo industrial de Zaragoza que no tiene el que piden las empresas, que necesitan tamaño XL, y «Lambán ha sido capaz de atraer empresas como Amazon que requieren mucho suelo y la ciudad no lo tiene». Hay que volver al debate de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para tener suelo industrial y poder ubicar las empresas. El ultimo PGOU es de 2001 y entonces no había tranvía, ni Expo, no tiene nada que ver la ciudad de entonces con la de ahora, ha observado.