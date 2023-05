El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha criticado este miércoles la «desvergüenza» del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, al ir a «hacer campaña» electoral al Polígono Sur de Sevilla, el considerado como barrio más pobre de España, cuando, en su opinión, si Andalucía está a «la cabeza de los rankings de pobreza» a nivel nacional es por «culpa de PP y PSOE», los dos partidos que han gobernado la comunidad autónoma durante la democracia.

Así lo ha sostenido el portavoz de Adelante en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha hecho eco de los datos «realmente brutales, espeluznantes» que ha difundido esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) que recogen que «doce de los 15 barrios más empobrecidos de España están en Andalucía», y «diez de las 15 ciudades con menor esperanza de vida» del país están en esta comunidad autónoma.

José Ignacio García ha lamentado que «las zonas más pobres de España están siempre en Andalucía», región que además presenta «una esperanza de vida más baja», algo que ha achacado a «una cuestión material», de «precariedad vital» derivada de tener «peores trabajos, peor alimentación, peores viviendas, menos vacaciones, inestabilidad laboral y bajos salarios».

El portavoz de Adelante ha aseverado que el que Andalucía ocupe «siempre la cabeza de los ránkings en torno a paro, precariedad, pobreza, emigración, problemas para pagar la vivienda y bajos salarios tiene que cambiar de alguna forma», y «no puede ser que siempre estemos condenados a esta situación, porque esto no son las plagas de Egipto, esto no viene del cielo, esto no es una decisión divina», sino que «es fruto de decisiones políticas del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que han gobernado hasta ahora», según ha abundado José Ignacio García.

En esa línea, el portavoz de Adelante ha exclamado que no sabe «cómo no les da vergüenza» a ambos partidos «hacer campaña electoral» después de «lo que han hecho durante décadas», y ha considerado que «el colmo de la desvergüenza» ha sido que, «el día que salen esos datos, coge el presidente de la Junta y se va a hacer campaña al Polígono Sur, al barrio más pobre de España según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y se va a pedir el voto allí», cuando durante su presidencia «no ha habido ni una sola medida» por parte del Gobierno andaluz para «acortar la distancia que existe» entre dicho barrio de Sevilla «y el resto de Andalucía», según ha denunciado.

El portavoz de Adelante ha subrayado que, «desgraciadamente, en los barrios más empobrecidos se vota menos», y la abstención alcanza porcentajes del «70 u 80% en algunas zonas», de forma que esas zonas «importan poco», ya que «se hace política sólo para los que votan, que normalmente es gente de un nivel socioeconómico más alto».

Reivindicación de "un partido andaluz" como adelante

Ante esa situación, José Ignacio García ha reivindicado la necesidad, a su juicio, de que exista «un partido andaluz» como Adelante «que defienda a los trabajadores, al pueblo andaluz, a la gente corriente, y que defienda que estamos hartos de tener los barrios más pobres de España siempre, o las ciudades donde hay una esperanza de vida más baja».

En esa línea, ha reivindicado el «voto útil» en las elecciones locales del próximo 28 de mayo para Adelante, para que dicho partido «esté en las instituciones» y «para que no gobiernen las derechas», y para que Andalucía no siga «siempre a la cabeza del paro, la precariedad, la emigración y la pobreza».

"crisis educativa"

Por otro lado, el portavoz de Adelante se ha referido también a la «verdadera crisis educativa» que, según ha sostenido, se está viviendo en Andalucía, donde «se han cerrado 1.200 aulas de la educación pública en la última legislatura», y que tiene a sus asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) «en pie en todos los pueblos y ciudades intentando que no se cierren aulas públicas», según ha puesto de relieve.

José Ignacio García ha acusado al Gobierno andaluz del PP-A de tener «un plan deliberado y sistemático para cargarse la educación pública andaluza», y ha anunciado que el grupo de Adelante llevará al próximo Pleno del Parlamento «esta cuestión» para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «dé explicaciones sobre el cierre de líneas, la crisis de las infraestructuras y sobre los ataques a la educación pública», según ha concluido.