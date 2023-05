El Gobierno andaluz del PP-A ha defendido este martes su ejecución de fondos para políticas de empleo, y ha criticado a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo central y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por «permanentemente insultar» al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y «a los andaluces».

Así se han expresado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz.

Ambos consejeros han salido así en respuesta al mitin que este pasado lunes ofreció en Sevilla la también líder del proyecto Sumar, Yolanda Díaz, que en el marco de la campaña electoral de los comicios locales del próximo domingo acusó al Gobierno de Moreno de «devastar» el espacio natural de Doñana con la iniciativa de PP y Vox para regularizar regadíos en su entorno, y de dejar sin ejecutar un 50% de fondos transferidos por el Gobierno a Andalucía para crear empleo en el pasado año 2022.

A esta última cuestión ha querido referirse en su intervención en esta rueda de prensa en el Palacio de San Telmo la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que ha denunciado que «no es la primera vez» que tiene que responder a acusaciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo respecto a la inejecución de fondos para el empleo, por lo que ha comentado que no sabe si esa acusación «viene con un corta y pega».

Frente a las críticas de Yolanda Díaz, la consejera ha remarcado que «los números están ahí, son públicos y están a disposición de todo el que los quiera consultar», y «la ejecución de la Consejería de Empleo en el 2022 ha sido de un 75,8%», de forma que «se han ejecutado, se han trasladado al tejido productivo 1.225,75 millones de euros».

La titular andaluza de Empleo ha apostillado que no sabe si la vicepresidenta segunda se refería con sus declaraciones en el mitin de este lunes «a la ejecución que ha habido en tiempos pasados» en la misma consejería de Empleo, durante etapas de gobiernos socialistas, que, según ha abundado Rocío Blanco, «en 2015 fue de un 49,2%; en el 2016, de un 50,2%; en el 2017, de un 49,2%, o en el 2018, de un 47%».

«Estamos hablando de la inejecución, del 2015 a 2018, de más de 3.000 millones de euros», según ha alertado la consejera, que ha concretado que, «en lo que respecta al Servicio Andaluz de Empleo, que hasta el 2022 era quien llevaba las políticas activas de empleo, la ejecución ha sido de un 80,8 por ciento», de forma que se trasladaron en el pasado ejercicio «624 millones de euros al tejido productivo».

En cambio, «en todo el periodo de 2015 a 2018 se dejaron sin ejecutar 1.477 millones de euros», según ha denunciado la consejera de Empleo, que ha concluido advirtiendo de que «cuando se tienen responsabilidades de gobierno hay que cuidar especialmente no faltar a la realidad con las afirmaciones que se realizan, porque podemos correr el riesgo de perder la credibilidad».

Respuesta del consejero portavoz

Por su parte, el consejero portavoz se ha pronunciado respecto a las declaraciones que Yolanda Díaz realizó en el mismo acto de campaña sobre el «efecto Bonilla» que vinculaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, del que criticó la iniciativa de PP y Vox sobre los regadíos en el entorno de Doñana.

A preguntas de los periodistas, Ramón Fernández-Pacheco ha comenzado respondiendo que en esta rueda de prensa, al ser «de la Junta de Andalucía», no puede decir «todo lo que pienso».

A renglón seguido, el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha apostillado que los periodistas «se pueden hacer una idea de lo que pienso acerca de esa vicepresidenta del Gobierno que permanentemente insulta al presidente de la Junta, a la Junta de Andalucía y al conjunto de los andaluces».

«El 'efecto Juanma Moreno' se materializa en la mayor inversión en materia medioambiental que jamás ha conocido Andalucía, no sólo desde el punto de vista económico, sino también una inversión legislativa, una inversión en figuras de protección y un compromiso ambiental que esta tierra no ha conocido nunca», ha sentenciado el consejero portavoz antes de concluir apostillando que no sabe «si se refiere a eso la señora vicepresidenta o no», y ha concluido insistiendo en que no podía decir «más» porque el atril desde el que hablaba «me lo impide». «Aunque se pueden hacer una idea de lo que pienso», ha remachado para finalizar.