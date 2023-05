La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha advertido de que «es tan peligroso el momento que estamos viviendo, que veo capaz al 'efecto Bonilla' --en referencia al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla-- y sus amigos de la extrema derecha a cambiar parte de la historia de vuestro pueblo, de la mejor Andalucía, de la Andalucía de las mujeres como María Zambrano y o Victoria Kent, de la gente republicana, de la gente que lo dio todo para cambiar nuestro país, de la gente que conquistó los derechos en nuestro país».

«Es tan peligroso el momento que estamos viviendo, que el 'efecto Bonilla' puede hacer concluir que en las unidades didácticas o en la historia de Andalucía esas mujeres sean lo que no fueron», ha considerado Díaz en un acto de apoyo a la candidatura en Málaga capital de la confluencia de IU, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Díaz ha dicho estar «asombrada» de lo que está haciendo el PP «singularmente» en Andalucía y ha reiterado que «la mejor definición del 'efecto Bonilla se llama devastación de Doñana». «El 'efecto Bonilla' es hoy poner en riesgo los derechos ambientales, naturales, el modelo de producción de vuestra tierra», ha indicado.

«Se llama depredación y se llama acabar absolutamente con un bien valioso que por supuesto es de los andaluces pero que ya es patrimonio de la humanidad, que es patrimonio de las gentes, es de todos y tenemos el deber como estamos haciendo desde el Gobierno de España de protegerlo», ha añadido.

En este punto, ha insistido en que «el 'efecto Moreno Bonilla' es ese que está dispuesto a vulnerar la legalidad con tal de satisfacer a muy pocos, el que está dispuesto incluso a combatir a la Comisión europea, diciéndole que no va a cumplir la legalidad». «Quien no cuida la vida, quien no cuida el planeta no puede gobernar absolutamente nada», ha dicho.

Díaz ha criticado que en tiempos de emergencia climática y de sequía en los que los productores, los ganaderos, los agricultores «están sufriendo», el Gobierno andaluz «prefiere dedicar los recursos hídricos a grandes urbanizaciones, a campos de gol en lugar de destinar estos recursos a la gente de Andalucía».

Asimismo, ha lamentado que el «efecto Bonilla» también está cuando desde el Gobierno de la Nación «por primera vez hemos hecho algo importante, bajar el impuesto de la renta de las personas físicas a los trabajadores con ingresos inferiores a 21.000 euros a cambio de que los que están por arriba paguen más» y Moreno «fue quien interpuso un recurso ante Constitucional para decir que no quiere que los ricos paguen más en nuestro país».

«De esto también van las elecciones el 28 de mayo», ha señalado, apuntando que ese día «nos jugamos» cuestiones «importantes» como la sanidad pública. Según la líder del Sumar, van «a conseguir derrotar al PP y a las derechas en nuestro país», a quienes ha pedido que «se tomen en serio las elecciones, que la gente no está de broma, que tiene muchísimos problemas y que están en las instituciones para defender la vida de la gente con dignidad».

En este punto, ha incidido en las políticas «útiles» que permiten, ha apuntado, que Andalucía tenga «el mayor número de ocupados y ocupadas de todas las series históricas» gracias a la reforma laboral «que ha cambiado la vida de la gente» y que ha permitido bajar la temporalidad.

Ha recordado que le decían «que no era posible, que el modelo productivo andaluz no permitía tener a la gente estable en vuestros trabajos, que el turismo, que la agricultura...». «Pues bien, les hemos dado una razón democrática y es que no solo tenemos el mayor número de ocupados en una comunidad con una elevada tasa de paro, sino también la cifra récord de mujeres andaluzas incorporadas al mercado de trabajo».

Díaz ha asegurado que en Andalucía «hubo gobiernos y un bipartidismo que ancló unas políticas únicas, daba igual quien gobernara, pero el paro estructural permanecía. Pues os digo alto y claro, hemos demostrado que es la primera reforma laboral que recupera derechos en nuestro país, que es para vosotros», ha manifestado la también ministra de Trabajo.

Díaz ha asegurado que «se acabó el bipartidismo» y que han llegado a las instituciones «para defender a la gente a la que representamos, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país», defendiendo la subida del salario mínimo interprofesional y la mejora de la situación laboral de las trabajadoras del hogar y de la ayuda a domicilio.

«Porque creedme que desde el primer día no hemos hecho otra cosa que recuperar derechos para nuestro país. Desde la primera ley, la Ley de la Eutanasia que permite que hoy la gente pueda morir con dignidad; la Ley de la Infancia, la emergencia climática, la reforma laboral, la ley Trans, la ley que permite a las mujeres tener derechos sexuales y reproductivos; todas las leyes como estas hoy ya cambiando el país», ha concluido.