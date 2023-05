El vicepresidente segundo del Consell y candidato de Unides Podem-EUPV a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, ha considerado este lunes que se debe ser «serios» al hablar de la sanidad pública y ha pedido por ello «propuestas rigurosas» en esta materia, a la vez que ha apostado por reforzar la Atención Primaria.

Illueca ha opinado que «es importante» en esta jornada, «a siete días de las votaciones» del 28M, «hacer una reflexión» teniendo en cuenta que «hay inquietudes y preocupaciones en la ciudadanía a las que las fuerzas políticas tienen que dar respuesta» y ha precisado que «una de las más importantes» es «el funcionamiento de la sanidad pública».

El candidato se ha pronunciado de este modo junto a la candidata de su coalición a la Alcaldía de València, Pilar Lima, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez.

El cabeza de lista de Unides Podem-EUPV se ha referido al anuncio realizado el pasado sábado en un acto de campaña celebrado en València por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que avanzó que el Consejo de Ministros de este martes aprobará una partida de 580 millones de euros para reforzar los centros de Atención Primaria en toda España.

«Me parece que una campaña electoral no puede convertirse en una sucesión de reclamos y que hay que analizar los problemas con un mínimo de rigor», ha afirmado Illueca, que ha apuntado tras aludir al anuncio de Sánchez «hay que ser un poquito más serios». Hablamos de 13.000 centros de salud en el conjunto del Estado. No salen ni a 400 euros por centro de salud, no tienen ni para cambiar las ventanas. Es ridículo", ha expuesto.

Héctor Illueca ha asegurado que Unides Podem-EUPV está «planteando muy claramente que el primer eje de la sanidad pública» que se debe «transformar» es la Atención Primaria. Así, ha apostado por «reforzar» este ámbito y ha detallado que se debe hacer «en serio porque es la columna vertebral de la sanidad pública».

«Una persona recibe el 70% de la atención sanitaria a lo largo de su vida procedente de la Atención Primaria. Lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que hace falta un 25% del total de la inversión sanitaria destinado a la Atención Primaria», ha expuesto.

Tras ello, el vicepresidente segundo ha comentado que en la Comunitat Valenciana se está «en el 14%» y ha subrayado que «faltan 800 millones de euros que hay que poner en el corazón del nuevo Consell como objetivo fundamental a conseguir en esta legislatura» para «para darle a la ciudadanía el bienestar que merece en uno de los asuntos que más le preocupan».

Illueca ha insistido en la necesidad de «ser serios» al hablar de esta materia y ha afirmado que «la sanidad pública merece ser tratada con propuestas rigurosas como continuar con el proceso de desprivatización, mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, crear una industria farmacéutica autóctona, impulsarla desde una Generalitat que intervenga en la economía y que lo haga con empresas capaces de satisfacer necesidades sociales tan fundamentales».

Asimismo, ha defendido la gestión que de la sanidad pública podrías hacer Unides Podem-EUPV. «Unides Podem sabe cómo hacerlo, pero necesitamos fuerza. No solo tenemos propuestas e ideas, tenemos un equipo preparado con profesionales de una trayectoria impecable en el ámbito de la sanidad pública, con especialistas de máximo nivel técnico y de plena solvencia política, con un bagaje de defensa de la sanidad pública que nos han ayudado a elaborar el programa electoral y que están trabajando con nosotros en esta campaña», ha dicho.

En esta línea, Héctor Illueca ha aseverado que su formación pondrá esta materia «en el corazón del nuevo gobierno valenciano», para lograr «una sanidad pública que cuide a la gente y que le de tranquilidad».

Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos ha manifestado «la presencia de Unidas Podemos va a seguir siendo necesaria en los próximos gobiernos tanto en València como en la Comunitat Valenciana para que el avance de los derechos sociales siga siendo efectivo».

"ir más lejos"

Nacho Álvarez ha señalado que en la actual legislatura «se ha podido ir más lejos que nunca en el avance de los derechos sociales gracias a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno» a pesar de estar «en un contexto de enorme incertidumbre» por la pandemia y la guerra.

«Ha sido posible un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, reducir la fiscalidad de las pymes en el impuesto de sociedades y un incremento del salario mínimo interprofesional. El Gobierno ha podido garantizar la seguridad de millones de españoles esta legislatura, de millones de pymes y de autónomos, reforzando los derechos sociales con recetas que han sido diametralmente opuestas a las que se siguió en la década anterior cuando gobernó el PP», ha planteado.

No obstante, Álvarez ha destacado que «es hora de ir más allá» y de «seguir reforzando y avanzando en esos derechos sociales» y ha declarado que «esa tarea ha de hacerse desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas», tras lo que ha afirmado que «para que eso sea posible2 y se pueda »avanzar es necesario que Unidas Podemos forme parte de los consistorios y autonómicos".

"remunicipalización"

«No me cabe duda de que se va a revalidar el acuerdo del Botànic y que Héctor --Illueca-- seguirá siendo vicepresidente y de que en el consistorio --de València-- Pilar --Lima-- también va a formar parte del gobierno municipal».

La candidata a la Alcaldía de la capital valenciana ha detallado que apuesta por trabajar en favor de «la remunicipalización de los servicios públicos» en la ciudad para «mejorar la eficiencia y la gestión». Asimismo, ha abogado por «aplicar la tasa Amazon para las empresas de reparto y también la tasa Verde para el cambio de la flota», además de defender un aumento del IBI para las viviendas vacías de los grandes propietarios y la lucha contra «la especulación».