El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes que los ciudadanos vuelvan a coger la papeleta de su partido antes las elecciones municipales del próximo domingo para seguir contribuyendo al cambio en Andalucía desde los ayuntamientos.

«Hay muchos ciudadanos que cogieron la papeleta por primera vez del PP y yo lo que les pido es que vuelvan a coger esa papeleta en estas municipales para que sigan contribuyendo al cambio político en Andalucía y que sigan apostando por el modelo de gestión que representa el PP», ha reclamado Juanma Moreno.

Así se ha pronunciado en su visita a Palma del Río (Córdoba) en apoyo a la candidata del PP a la Alcaldía, Matilde Esteo, así como reunirse con vecinos y simpatizantes y visitar el Santuario Nuestra Señora de Belén, según una nota de este partido.

En declaraciones a los medios de comunicación, el también presidente de la Junta de Andalucía ha afirmado que «no podremos transformar nuestra tierra, no podremos llegar tan lejos ni tan rápido como queremos si no nos acompaña también los ayuntamientos», para justificar que el voto sea en el mismo sentido en una institución y otra con la idea de que «si bajamos impuestos y no se bajan en los ayuntamientos, no estamos cumpliendo con ese objetivo, si quitamos burocracia y los ayuntamientos la siguen manteniendo, o si aburren a los inversores, al final esa transformación que queremos hacer no lo vamos a conseguir».

El presidente andaluz ha sostenido que Palma del Río tendrá por primera vez un Gobierno popular tras poner de manifiesto que desde 1979 este municipio lleva con gobiernos monocolores.

«Desgraciadamente es muy habitual en Andalucía. Aquí, el 31 de octubre del 2018, presenté a los 109 candidatos al Parlamento de Andalucía al que llamé el equipo del cambio y eso es lo que queremos también en muchos rincones de Andalucía», ha explicado.

«No podremos transformar nuestra tierra, ni llegar tan lejos ni tan rápido como queremos llegar si no nos acompañan también los ayuntamientos», ha insistido augurando que el PP logrará una mayoría el próximo 28 de mayo gracias a su trabajo «intenso, riguroso, calle a calle y puerta a puerta, tal y como hemos demostrado desde el Gobierno de Andalucía que somos capaces de invertir quién gobierne».

Ha destacado que el Gobierno andaluz «nunca miramos el color político de un Ayuntamiento» tras esgrimir que «invertimos porque hay vecinos que requieren de nuestra cooperación y colaboración».

«Estamos convencidos de que esa victoria que tuvimos el 19 de junio aquí en Palma del Río, se repetirá 11 meses después este próximo el 28 de mayo», ha señalado Moreno.

El PP-A fue primera fuerza en las elecciones al Parlamento de Andalucía de junio de 2022, cuando logró 4.231 votos, mientras que en las elecciones municipales de 2019 fue el segundo partido con 2.329 votos.

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía, Matilde Esteo, ha puesto en valor el cambio en Andalucía de la mano de Juanma Moreno mediante una política de «consenso, trabajo, y gestión».

«El PP ha hecho historia poniendo Andalucía donde había que ponerla y nosotros vamos a seguir trabajando para hacer también historia en Palma del Río», ha dicho aplaudiendo además las políticas en materia de agua impulsadas por el Gobierno de Andalucía para paliar las consecuencias de la sequía.