Arrels ha transformado los carteles electores de los candidatos Ernest Maragall, Ada Colau, Jaume Collboni y Xavier Trias convirtiendo las imágenes de los aspirantes y sus mensajes y lemas electorales «llevándolos a una situación de sinhogarismo» en el marco de su campaña 'Ningú sense drets'.

En un comunicado, la entidad ha subrayado que los carteles representan a cuatro candidatos pero que se dirige a todas las formaciones que se presentan --han elegido los candidatos con mayor representaciones actualmente y las imágenes se han generado por inteligencia artificial--, y ha querido evidenciar «como de inverosímil es el hecho que una persona sin hogar pueda transformarse en un actor político de peso».

Así, los carteles, con imagen de los candidatos, se transforman en el caso de Ernest Maragall (ERC) de 'L'alcalde de tothom' (El alcalde de todos) a 'L'alcalde de ningú' (El alcalde de nadie), y el de Colau (Bcomú) de 'Barcelona obre camí' (Barcelona abre camino) a 'Ella no pot obrir camí a Barcelona' (Ella no puede abrir camino en Barcelona).

El de Jaume Collboni (PSC) pasa de 'De nou Barcelona' (De nuevo Barcelona) a 'Ell no es pot presentar de nou per Barcelona' (Él no se puede presentar de nuevo por Barcelona) y el de Trias (Junts) de 'Fem-ho per Barcelona' (Hagámoslo por Barcelona) a 'Ell no pot fer res per Barcelona' (Él no puede hacer nada por Barcelona).

La entidad calcula que «solo un 32% de las personas que viven en la calle» en Barcelona podrían votar en estas elecciones, y su director, Ferran Busquets, ha remarcado que a la práctica las personas sin hogar están excluidos del derecho a voto.