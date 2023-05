El candidato de VOX a la Alcaldía de Zaragoza, Julio Calvo, ha reconocido que el apoyo externo prestado por su grupo municipal al Gobierno municipal PP-Cs les ha otorgado cierto protagonismo, pero no poder. Por eso ha subrayado: «Hemos tenido influencia, que es un poder blando y ahora queremos tener capacidad de decisión en el Gobierno».

Calvo ha apostillado: «Hemos demostrado que somos un partido maduro, que decimos la verdad y cosas sensatas y estamos plenamente capacitados para asumir responsabilidades de Gobierno».

En una entrevista concedida a Europa Press, el candidato ha opinado que «ha llegado el momento de VOX» y ha remachado «categóricamente sí. Este es el momento» en el que esta formación política tiene intención de formar parte del Gobierno municipal.

En este mandato el grupo municipal ha prestado apoyo externo al Gobierno de coalición PP-Cs y ha tenido «influencia» «más de la que se suponía para dos concejales» porque han «trabajado mucho» los dos concejales de VOX.

«Nosotros --ha avanzado-- vamos a plantear desde el principio entrar en un Gobierno de coalición si dan los números. Si el PP tuviera una mayoría absoluta no le haría falta, pero las encuestas no dicen eso sino que necesitan a VOX y, si es así, exigiremos formar parte del Gobierno».

Sobre las áreas que les gustaría desempeñar ha comentado que ya se verá en función de la correlación de fuerzas, pero 'a priori' ha anunciado que prefiere las de «importantes responsabilidades», como Hacienda o Urbanismo, al ser áreas de «mucho trabajo pendiente» y para las que VOX tiene gente cualificada y preparada.

A la pregunta de si exigiría la Vicealcaldía ha respondido: «Por supuesto no lo descarto». No obstante, ha precisado que si se analiza el papel de la vicealcaldesa, Sara Fernández, este mandato «no ha pasado de ser un cargo absolutamente representativo y no ejecutivo, otra cosa es como consejera de su área».

Para Julio Calvo, la negociación puede ser rápida «si en el PP hay flexibilidad y reconocen la dependencia de VOX, si esta situación se produce».

Las directrices y el ideario del partido sobre pactos lo ha dejado el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha indicado Calvo. «Claro que estamos dispuestos a tender la mano al PP para hacer acuerdos lo más parecido posible al de Castilla-León y a ser posible siempre dentro del Gobierno».

La vara de mando

«Me gustaría decir que me veo a mí con la vara de mando. A Natalia Chueca me cuesta verla», ha expresado Julio Calvo. Sobre la candidata del PP a la Alcaldía ha dicho que al igual que en el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el 50 por ciento es política y otro tanto marketing, en Chueca «esa proporción es más abrumadora a favor del marketing y menor en política». En la campaña electoral, sus ofertas son «puro marketing», ha observado.

En concreto se ha referido a la propuesta de Chueca del Festival de la Luz, que «no se sabe claramente lo que es». Mientras tanto, ha relatado, en el Casco Histórico «se ven colchones en los balcones porque hay un plaga de chinches y hablar del Festival de la Luz me parece una frivolidad».

Uno de los compromisos para los que VOX quiere estar en el Gobierno de Zaragoza es «para indicar las necesidades reales de la ciudad» porque «no se pueden hacer propuestas de esa frivolidad». A su parecer, los zaragozanos se tendrían que pasear por el Casco Histórico y ver «problemas reales».

En este contexto ha precisado que VOX «hace una política más de a pie de calle y centrada en las necesidades de los ciudadanos». Ha contado la anécdota de que un día le digo a Azcón: «seguramente conoces el Ayuntamiento mejor que yo --porque lleva toda su vida profesional-- pero la ciudad, seguramente, la conocemos mejor nosotros. Y creo que es así».

"el éxito de vox"

Sobre el momento al alza que vive VOX y la mayor receptividad que parece tener entre los encuestados, el candidato ha recitado una frase que es su agrado y que dice: «Ni el fragor de los cañones puede apagar un susurro cuando dice la verdad. Eso es lo que caracteriza a VOX, que dice la verdad».

«Es, por primera vez, un partido que se atreve a decir la verdad no es políticamente correcto, sino que decimos lo que verdaderamente los ciudadanos perciben en el día a día. Decimos la verdad y creo que es secreto del éxito de VOX es ese», ha continuado diciendo.

A colación, ha contado que han mantenido «siempre buenas y cordiales relaciones» con el PP. La gente, ha comprobado, desconoce la dureza de las negociaciones que han sido «con discreción» y «hemos sido exigente en reivindicar peticiones y proponer enmiendas presupuestarias y si se han logrado es porque nos necesitaban para aprobar las cuentas y porque han sido propuestas muy sensatas».

Aragón y zaragoza

En caso de llegar a un acuerdo con el PP, Calvo apostaría por un gobierno «más sencillo y con menos estructura política». También ha confiado en que se produzca un escenario en el que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tengan el «mismo signo político» al argumentar que en la actualidad los contenciosos y las diferencias entre ambas instituciones «son enormes y además de costar dinero a los zaragozanos están frustrando muchas expectativas de crecimiento».

A su parecer, sería «altamente positivo» para Aragón y Zaragoza que ambas instituciones tengan el mismo signo político y entonces se tendría que revisar todo el marco competencial, como la Ley de Capitalidad, la financiación de competencias transferidas o delegadas porque «están infradotadas».

Al respecto, ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza «resuelve» al Gobierno de Aragón la prestación de servicios en muchas áreas a la mitad de la población de Aragón a cambio de contraprestaciones económicas ridículas«. Los zaragozanos, ha agregado, »sufragan buena parte de los servicios que el Gobierno de Aragón presta en el resto del territorio y los que reciben del propio Ayuntamiento de la ciudad".

MOVILIDAD y ROMAREDA

En el ámbito de la movilidad, Calvo ha defendido articular el área metropolitana de Zaragoza en torno al transporte publico. «Lo que importa es el tamaño y pujanza de las áreas metropolitanas porque Málaga es más pequeña que Zaragoza, pero su área metropolitana es más grande».

Hay 15 o 16 ciudades con una red de Cercanías mas densa que la de la capital aragonesa, una forma de comunicación ferroviaria que no existe entre Zaragoza y Huesca como sí la hay entre Elche y Alicante. «Es lo que queremos, la articulación de una verdadera área metropolitana en torno al transporte público porque Zaragoza tiene que aspirar no solo a ser la capital de Aragón, sino del valle medio del Ebro».

También es partidario de estudiar la prolongación de la Línea 1 del tranvía a Cuarte, Cadrete y María y otra extensión a Arcosur y la Feria de muestras. «Hay que someterlo a estudios económicos de demanda, pero hay que plantearlo», ha subrayado.

Sobre el nuevo estadio de La Romareda ha reiterado que su planteamiento pasa por mantener la ubicación porque hay un sentimiento zaragocista que así lo pide; que no cueste un euro y que el proceso sea transparente y legal. El derecho de superficie es «más sensato y razonable que lo que pretendió en su día el PSOE de la cesión directa del uso a una entidad, el Real Zaragoza. Es más transparente la licitación pública con un pliego, que una cesión de uso directa, a dedo», ha comparado.

El candidato de VOX ha reconocido que sería «deseable» el acuerdo de todos los grupos municipales, pero el PSOE que dice que no lo paralizará si llega al Gobierno «sólo pone palos en la rueda». Tampoco se conoce el modelo de los socialistas, si será una cesión directa, que «no creo que sea el mejor modelo de libre concurrencia, sino que es mejor la licitación que ya se ha hecho».