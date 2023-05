El presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, ha exigido de nuevo, este jueves, al jefe del Ejecutivo regional, Javier Lambán, que escuche las demandas del campo aragonés ante la extraordinaria sequía y que lance un plan de medidas urgentes que incluya ayudas directas para paliar las consecuencias.

«La agricultura y la ganadería está pasando por el peor momento en décadas», ha lamentado este jueves frente al Pignatelli en una concentración de alcaldes del Partido Popular.

La reivindicación, ha apuntado, recoge el sentir de todos los regidores. «Sin embargo, otros prefieren callar y quedarse sin voz porque tienen que defender a su partido en lugar de elevar la voz para defender el campo aragonés. Es difícil querer defender que se tiene una voz propia y que cuando haya una sequía, esa voz esté silenciada».

El líder popular ha recordado que otras comunidades, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía ya han tomado medidas: «En Andalucía se ha aprobado un decreto contra la sequía de 300 millones de euros, de los que más de 40 millones son de ayudas directas para el campo. En Aragón, cero euros. Nada. Ni una sola medida. Ni siquiera han levantado la voz para decir que de los 1.400 millones de euros que se van a repartir en España para luchar contra la sequía, a Aragón van a llegar apenas 15 millones», ha criticado.

«Aragón representa el 10% del territorio nacional y apenas va a recibir unos escasísimos 15 millones. Y el Gobierno socialista de Lambán no va a levantar la voz. Lambán no tiene voz para reivindicar lo que es justo para nuestra Comunidad Autónoma», ha añadido Jorge Azcón, quien espera que el acto reivindicativo de este jueves «sirva para que Lambán apruebe un plan de medidas para ayudar al campo aragonés antes de las elecciones». «Si Lambán no lo aprueba antes del 28 de mayo, lo haremos nosotros después», se ha comprometido.

Entre las medidas, además de créditos blandos y la flexibilización de la PAC, el presidente del PP Aragón considera imprescindibles las ayudas directas: «De lo contrario, muchas explotaciones tendrán que cerrar».

Jorge Azcón ha urgido, asimismo, a pensar en el futuro: «Los episodios de sequía extrema se van a repetir. La solución es embalsar agua. No solo hay que tomar medidas inmediatas, sino también pensar en el futuro. O se invierte en infraestructuras hidráulicas que nos permitan acumular agua en momentos de bonanza para poder utilizarla durante los períodos de sequía o nos seguiremos equivocando, como lo hace el PSOE por culpa de falsos ecopopulismos que perjudican al campo y a toda la sociedad».

«Ha llegado el momento de que se escuche al campo aragonés, a los alcaldes y alcaldesas dispuestos a levantar la voz ante Lambán y Sánchez. Si Lambán quiere de verdad tener voz propia, que hable con su secretario general y le pida medidas urgentes», ha concluido.

"la dga y la dpz, de fiesta"

El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha mostrado su apoyo al sector primario y ha recordado el papel vertebrador que juega en el territorio y el abandono institucional al que están sometidos: «Nuestros pueblos se están muriendo de sed y ni el Gobierno de Aragón ni la Diputación de Zaragoza están haciendo nada».

«Tenemos pueblos que viven fundamentalmente de la agricultura y la ganadería y que este año no van a recoger sus cosechas. No tienen ningún plan sobre la mesa. No hay medidas de ningún tipo, ni ayudas directas para quienes sostienen nuestros pueblos».

«No tiene sentido que, a estas alturas, cuando todas las comunidades autónomas han tomado medidas y aprobado decretos, aquí en Aragón no se haya hecho nada. Ni una mísera ayuda para ningún municipio. En muchos pueblos, por primera vez en décadas, no van a poder sacar sus cosechadoras y nadie les está escuchando», ha subrayado antes de recordar que «el Gobierno de Aragón ha eliminado 30 pequeños embalses del Plan de la cuenca del Ebro».

«Nuestros ganaderos y agricultores se están quedando sin explotaciones y la DGA y la DPZ no pueden seguir de fiesta», ha aseverado.