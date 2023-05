PSOE-A: "Tan repugnante es que Bildu presente a etarras con delitos de sangre como que el PP utilice a ETA" ante el 28M

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha aseverado este miércoles que «tan indecente y repugnante» es que Bildu «meta» en sus listas de candidatos para los comicios locales del 28 de mayo a «condenados de ETA por delitos de sangre como que el PP utilice a ETA, y al dolor de las víctimas y la mentira cada vez que llegan unas elecciones».

Así lo ha sentenciado la también vicesecretaria general del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de siete etarras condenados por delitos de sangre incluidos en las listas de Bildu de renunciar a recoger sus actas de concejal en el caso de resultar elegidos en las próximas elecciones municipales.

Ángeles Férriz ha sostenido que desde el PSOE han sido «bastante claros» respecto a esta cuestión, y ha criticado que, aunque «en España ETA ya no es nada, parece que para el PP lo es todo».

«Claro que es indecente y repugnante que Bildu meta a condenados de ETA por delitos de sangre en sus listas, pero es tan repugnante e indecente como que un PP utilice a ETA, el dolor de las víctimas y la mentira cada vez que lleguen unas elecciones», ha sentenciado la portavoz socialista.

Ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «fue bastante claro» este pasado martes en su comparecencia en el Senado, y «no viene mal recordar la historia de este país», acerca de que «con ETA acabó un gobierno socialista en España y con un lehendakari socialista, y creo que eso es lo que no digiere el PP», ha apostillado la representante del PSOE-A antes de subrayar que el Partido Popular «negoció con ETA, acercó a presos de ETA a Euskadi, excarceló a presos de ETA y llegó a llamar a ETA 'movimiento vasco de liberación'».

«Ese es el cinismo, la hipocresía, la desvergüenza y la indecencia política de un partido que, cada vez que llegan unas elecciones, utiliza a ETA», ha enfatizado Ángeles Férriz antes de preguntarse «qué vamos a esperar de un partido que, ante el mayor atentado de la historia» de España, «con 200 asesinados un 11 de marzo (de 2004), fue capaz de mentir a todo un país por no perder unas elecciones». «¿Hay mayor nivel de mentira y de indecencia política que lo que ocurrió en este país protagonizado por el PP un 11M?», ha cuestionado la portavoz socialista.

En esa línea, ha sentenciado que «ya está bien», y ha advertido de que «cada vez que llegan unas elecciones no se puede utilizar el dolor de las víctimas y el dolor de todo un país contra ETA, que ya está acabada», según ha insistido Férriz, que ha concluido manifestando que «los demócratas nos alegramos de que ETA ya no sea nada», pero «otros no parece que estén por la labor».

Sobre esta cuestión de Bildu le han preguntado también este miércoles, en otra rueda de prensa en el Parlamento, a la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que se ha remitido a la posición que a nivel federal ha trasladado al respecto la organización a la que ella representa --IU--, y ha expresado su deseo de que, con esta decisión de los condenados por delitos de sangre, este tema salga del debate electoral, y no traiga «al presente a una banda terrorista a la que, por fortuna, derrotamos entre todas por la vía democrática».