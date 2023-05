El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo en Zaragoza que «si Bildu es indecente, gestionar y gobernar con Bildu es más indecente» y ha emplazado a «no callarse» ante el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y «no votar con Sánchez».

Feijóo ha protagonizado el acto central del PP-Aragón en esta campaña electoral, en un espacio abierto de la céntrica calle Moret de Zaragoza, donde ha emplazado a los socialistas aragoneses a reclamar «a la cara» a Sánchez que rompa su pacto con Bildu o decirle que «jamás habrá un voto de un diputado o senador de Aragón que vote con Sánchez en el Congreso o el Senado».

Ha añadido que «el respeto a los que se han ido para siempre y a los diez mil heridos de la banda --ETA-- es incompatible con lo que está viviendo España», frente a lo que «solo sirve actuar con determinación, con la grandeza que se le supone a alguien que quiere servir a los ciudadanos, pero ningún candidato de Sánchez lo ha hecho, votan lo mismo que él, y por eso todos los candidatos de Sánchez merecen la derrota».

«El momento actual requiere mucho más sentido de Estado de lo que actualmente acreditan los barones del PSOE», ha continuado Feijóo, para quien «Sánchez es cautivo de Bildu y arrastra a toda la nación».

Ha aludido al PSOE Aragón para manifestar que «en Aragón, a veces, alguien levanta la voz contra las decisiones de Sánchez, pero sus desmanes no se solucionan levantando la voz, sino levantando la mano en el Comité Federal del PSOE y diciendo »o cambias tú o te cambiamos".

Feijóo ha lamentado que haya senadores y diputados aragoneses que votan «lo que diga Sánchez», asegurando que «así se lavan conciencias, pero no se solucionan los problemas», en referencia a «desmanes» como la excarcelación de 108 violadores en ampliación de la ley 'solo sí es sí'; la rebaja de las penas de malversación; la eliminación del delito de sedición; facilitar la 'okupación' ilegal de viviendas y la expropiación de viviendas; el colapso de la Administración de Justicia y la Seguridad Social; la ley de Bienestar Animal; la ley Trans «mal planteada»; la deuda pública «disparatada» y «la manipulación del CIS», así como la presencia de terroristas condenados por asesinato en las listas de Bildu.

El líder del PP ha dicho que «un político no puede esconderse, debe escuchar a los ciudadanos le guste o no lo que le digan, ya sea para animarle o criticarle, y cuando abandona la calle y se encierra en su avión o su despacho, ha llegado el principio del fin de ese político», agregando: «Estamos en política para servir, no para servirnos, no para insultar a los que discrepen, no para elegir a la gente que entra en nuestros actos».

«Necesitamos recuperar la serenidad de la nación, el sosiego en la discusión política, volver al razonamiento y olvidarnos de los insultos, discutir las propuestas y reconstruir la fractura social que los independentistas están construyendo con el visto bueno del Gobierno de España».

Proyecto transformador

«Yo conozco a un candidato que se presenta a la Presidencia de Aragón y jamás pactaría, jamás gestionaría y jamás votaría con Bildu, y se llama Jorge Azcón, y va a ganar las elecciones en Aragón porque se lo merece, es valiente», ha continuado Feijoó, quien ha subrayado que Azcón, como alcalde de Zaragoza, «ha transformado esta ciudad y ese proyecto transformador lo quiere ampliar a toda la Comunidad».

Ha elogiado al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, al asegurar: «Va a ser representante ordinario del Estado antes que yo, va a ser la primera autoridad de Aragón».

También ha dicho que el PP tiene la suerte de contar con Natalia Chueca como candidata a la Alcaldía de Zaragoza, destacando que «tiene experiencia de gobierno, seguridad en sí misma, su cara desprende alegría, tiene proximidad a los vecinos y emociona a esta ciudad: Todo lo que hace falta para ser alcaldesa de Zaragoza». Además, Feijóo ha dicho que según la reestimación de la última encuesta del CIS «Natalia Chueca va bien».

Ha pedido a ambos «que sigan dando la cara siempre por sus vecinos porque para eso van a ser elegidos, por encima de su partido», esgrimiendo que «primero está Zaragoza, Aragón, y luego su partido; primero es España y después está nuestro partido, una herramienta al servicio de España».

Además, ha prometido que, si es presidente, no utilizará el Falcon «para hacer mítines», agregando que «Sánchez cree que sí, pero no está para eso». Feijóo recorre este domingo y este lunes varias ciudades españolas en coche.

Sequía

Feijóo ha dicho que hará «los deberes» que le ha puesto Azcón, el primero «tener un mayor compromiso con la sequía en Aragón, el mismo problema que tienen la mayoría de los españoles», puntualizando que, a diferencia de Sánchez, no se va a dedicar a comprometerse en campaña, sino que lo hará cuando gobierne: «El agua será un objetivo número uno del Gobierno» porque «la gente quiere vivir, no que le rieguen con ayudas un tiempo, sino regar con agua todo el tiempo».

También se ha comprometido a «concretar y llevar a cabo» el Plan Pirineos del PP-Aragón, que los populares quieren dotar con 250 millones de euros, «un compromiso de Estado».

Feijóo luchará contra «el declive demográfico», lamentando que, en el ámbito de la política nacional, «llevamos lustros mirando para otro lado», recalcando que la «fiscalidad específica» para el medio rural es un «compromiso de partido» ya que «no puede ser tener los mismos impuestos en lugares donde es difícil invertir que en lugares con grandes rentabilidades» y «no se puede pagar por herencias o donaciones, o por comprar un barbecho, el mismo impuesto patrimonial que por comprar un piso».

Igualmente, ha prometido elevar al máximo las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel, que están en el dos por ciento, pasando al 20 por ciento.

"el pufo de sánchez"

«Sánchez pretende engañar a todo el mundo diciendo que todo va bien, pero no puede sostener la realidad ante nadie; sería incapaz de ir a un supermercado y decir que la inflación está controlada, y cree que la gente olvida, pero no es cierto, un disparate de la mañana no se tapa con un disparate de la tarde», ha enfatizado el líder del PP, indicando que «el primer compromiso de un mandatario es decir la verdad, no se puede utilizar la mentira como tarjeta de presentación».

«Ya sé que Sánchez no pasa carencias, pero la mayoría de las familias las pasan canutas para llegar a fin de mes: Pagar más de 300 euros más de media por hipoteca, un 20 por ciento más por la tarifa eléctrica que la media europea; un 15 por ciento más por los alimentos. Que le aplaudan ellos», ha zanjado.

Feijóo ha asegurado que, si gobierna, las escuelas infantiles serán gratuitas en toda España, como ya hizo cuando gobernó Galicia, rechazando «la política del anuncio y mucho más en campaña».

Se ha preguntando «quién va a pagar el pufo que deja Sánchez», respondiendo: «Todos nosotros», emplazando a llevar a término proyectos que queden después de dejar el Gobierno de España, también a «recuperar el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos como españoles del poder de Bildu, que no nos representa,no representa la dignidad, decencia y honestidad de los españoles».

Alberto Núñez Feijóo ha dicho que la ciudadanía ve al PP como «el partido que va a ganar las elecciones» y ha pedido el voto a aquellos que no han votado al PP, mencionando a «los socialistas avergonzados, aquellos que no se reconocen en el sanchismo, que piensan que lo mejor es el sentido de Estado y la centralidad». Se ha comprometido a «seguir construyendo un PP centrado, moderado».