La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defendido que la fórmula de su partido no son «las promesas, sino el trabajo y las soluciones para el conjunto del país», y que prueba de ello es el trabajo de Junts en el Parlament ante la sequía en Catalunya.

Lo ha dicho así este domingo junto al portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluis Cleries, y la diputada del partido en el Congreso Pilar Calvo, en un acto en Castelldefels (Barcelona) con el alcaldable, Xavier Amate.

Ha dicho textualmente que Junts no necesita en sus actos a ministros o consellers que hagan promesas que después no cumplirán, y ha añadido: «Nosotros no necesitamos ministros catalanes en el Estado español. Necesitamos ministros catalanes para que sean ministros de la república catalana independiente».

Ha acusado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y exalcaldesa de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez, de no resolver los problemas de Rodalies ni de haber preservado su «responsabilidad municipal cuando se ha ido a Madrid».

Por contra, ha dicho que Junts defiende lo mismo tanto en los municipios como en el Parlament, el Senado, el Congreso y Europa, y que no dan sus votos a cambio de nada, motivo por el cual no apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez: «Nada es lo que nos han ofrecido durante esta legislatura», ha añadido.