Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer, de 54 y 50 años, por presuntamente estafar a varios clientes a quienes daban de alta en una póliza de seguro en su presencia y, posteriormente, ese mismo día, les daban de baja y se quedaban con el dinero pagado.

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, ha conseguido destapar el entramado y llevar a término la detención de estos dos agentes de aseguradoras, tras determinar un total de cuatro clientes afectados por esta práctica fraudulenta.

No obstante, no se descarta que pueda haber más afectados y se desconoce el valor del perjuicio económico hasta que no finalice la investigación.