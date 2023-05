El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido a EH Bildu que asuma «sin victimismo» la crítica ética y política que está recibiendo por su decisión de incluir en sus listas electorales para las elecciones municipales y forales del 28 de mayo a 44 exmilitantes de ETA, siete de ellos con delitos de sangre.

En un acto electoral celebrado este domingo en Arrasate (Gipuzkoa), Urkullu ha asegurado que «no es suficiente con vestirse de blanco, el compromiso con las víctimas y la convivencia debe ser profundo y sincero, y las víctimas y la sociedad vasca merecen toda la solidaridad y el respeto».

En este sentido, ha afirmado que se trata de «cuestiones muy serias, en las que no valen excusas ni ambigüedades». «Cuando la llamada izquierda abertzale pudo y quiso presentar 'listas blancas', lo hizo. Sin embargo, no tengo para olvidar el periodo en el que pudiendo hacerlo no quiso. Hoy, en el caso de EH Bildu, un nombre en 200 listas puede ser un error, pero aun cuando tengan derecho, 44 nombres con el significado que las mismas tienen, es una decisión», ha reprochado, para reclamar a la coalición independentista que asuma «sin victimismo» la crítica ética y política que su decisión tiene.

Tras advertir que «estamos acostumbrándonos al nuevo estilo visual que tiene que convivir con la manera de actuar de siempre» del mundo de la izquierda abertzale, ha destacado que «frente a quienes siguen en el vacío ético», el PNV reivindica el compromiso con la convivencia y los derechos humanos.

Autogobierno

En el acto político celebrado la Herriko Plaza de Arrasate, en el que

también han intervenido la alcaldesa y aspirante a la reelección, María Ubarretxena; la candidata a Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza; y el presidente del Gipuzko Buru Batzar, Joseba Egibar, el jefe del ejecutivo vasco ha vuelto a denunciar sobre los ataques contra el autogobierno vasco, de los que ha culpado también a EH Bildu.

En este sentido, ha denunciado que la coalición abertzale apoya leyes en Madrid que «erosionan» el autogobierno de Euskadi y le ha recordado que en su día dijo que iba a Madrid a «tumbar el régimen». ¡Ver y oír para creer! una cosa es cambiar y otra, muy distinta, ¡mudarse de piel y vender su propia casa!", ha exclamado.

Por ello, ha acusado a la izquierda abertzale de «nunca haber creído en el autogobierno ni comprometerse con él», al reconocer ésta que no le importa «de quién sean las competencias».

«Todos los Gobiernos españoles han tenido la tentación de limitar el autogobierno vasco y continuarán haciéndolo», ha alertado, por lo que ha instado a estar siempre alerta ante la «erosión silenciosa» que han intentado hacer aprobando leyes o iniciativas que «invaden» las competencias vascas.

Aunque ha recordado que «no es nuevo» que todos los gobiernos españoles hayan participado en la «erosión silenciosa» del autogobierno vasco, ha resaltado que «lo nuevo es que el Gobierno Español tenga la complicidad de un partido, EH Bildu, que se dice abertzale, que está justificando, amparando y apoyando en el Congreso de los Diputados de Madrid leyes y medidas que van contra el autogobierno vasco».

«¿A qué dijo EH Bildu que iba a Madrid? Literalmente, dijo que iba a 'tumbar el Régimen'. Pues no sé a qué Régimen se refieren, lo que sí sé es que apoyan leyes que erosionan el autogobierno de Euskadi», ha insistido.