La política tomará la Pradera este 15 de mayo en un San Isidro reconvertido en el arranque oficioso de la campaña

La política será la gran protagonista en la Pradera este 15 de mayo, el día grande de la ciudad de Madrid, en un San Isidro reconvertido en el arranque oficioso de la campaña, a trece días del encuentro con las urnas.

Si la medianoche del 11 al 12 de mayo dio el pistoletazo de salida a la campaña con la pegada de carteles, San Isidro es la escenificación de que los partidos ya pisan la arena electoral cambiando por unas horas el traje y la corbata por parpusas, vestidos de chulapa y mucho clavel reventón.

La Pradera carabanchelera es ejemplo de la diversidad de la ciudad y de la región --ya se venga de una familia de varias generaciones nacidas en Madrid, pronunciado con 'z' final como buen 'gato', se sea chulapo y chulapa de ojos rasgados, de acentos suaves o de piel oscura--, como también son diversas las propuestas electorales en liza, incluso contrapuestas, pero todas con un punto en común, captar el voto en un San Isidro electoral, el primero de la era postCovid.

Almeida aspira a gobernar en solitario

Será el primer San Isidro electoral como alcalde del 'popular' José Luis Martínez-Almeida, que opta a la reelección con una mayoría de encuestas que apuntan a que el bastón de mando de Cibeles está a sólo uno o dos concejales de diferencia con respecto al bloque progresista que lidera Rita Maestre. Almeida ha insistido en todo micrófono y cámara que se le pone a tiro que no se plantea un gobierno de coalición pues su proyecto es «gobernar en solitario», arropado por una «amplia mayoría de madrileños».

Y si hay que bailar un chotis, pues se baila, como demostró Almeida, igual que la delegada de Cultura, Andrea Levy, en la reciente presentación de la programación cultural de San Isidro. Esto le dio pie al candidato de Vox a la Alcaldía, Javier Ortega Smith, a advertir a Almeida de que las opciones en la capital son que bailen estas dos formaciones políticas «un chotis» en forma de gobierno de coalición o «que lo bailen Rita Maestre y Reyes Maroto».

Habrá que ver si en esta ocasión Ortega Smith se cubre con una parpusa para afrontar los rigores de un calor adelantado en una siempre calurosa Pradera de San Isidro y se arranca en su denuncia política a entonar un chotis, como ya hiciera en 2019 contra Manuela Carmena con la también candidata a la Asamblea, Rocío Monasterio, y el diputado nacional Iván Espinosa de los Monteros.

Maestre sale "a ganar" con una propuesta 100% madrileña

Si en un reciente desayuno de Europa Press Ortega Smith reivindicaba a Vox como una fuerza nacional, Rita Maestre, la jefa de la oposición, insistirá en que Más Madrid es «cien por cien madrileña», pensando en, para y por Madrid, igual que su compañera, la candidata a la Asamblea, Mónica García.

«Salgo a ganar», aseveraba Maestre en una reciente rueda de prensa. Será su primer San Isidro como candidata, aupada por el respaldo de unas encuestas que la sitúan liderando el bloque progresista, con el aval de Carmena --«ojalá Rita sea la próxima alcaldesa»-- y con toda la energía que le está dando la maternidad, como ella misma ha contado.

Aún no se sabe si Maestre, después del acto institucional en el Palacio de Cibeles, se cambiará para ir a la Pradera de chulapa, igual que ha hecho en otras ocasiones ella misma y la vicealcaldesa de la ciudad y candidata de CS, Begoña Villacís.

Villacís ya ha adelantado que habrá «sorpresas» en San Isidro, aunque se desconoce si tendrán que ver con su vestimenta: en los actos del 2 de Mayo lució un abrigo en el que llevaba impreso 'Esta Villa ni se rinde ni se entrega', uno de los lemas de su campaña.

Puede ser el San Isidro más tenso para los 'naranja' ya no sólo por las marchas de hasta dos concejales a la lista del PP sino porque son varias las encuestas que sitúan a CS fuera de la Corporación madrileña después de la cita electoral del 28 de mayo. Villacís no se las cree y despeja la incógnita: tiene claro que Ciudadanos no sólo «va a entrar en el Ayuntamiento de Madrid» sino que «va a ser decisivo» en Cibeles.

La primera vez para maroto y sotomayor

Para la socialista Reyes Maroto también será su primera vez en la Pradera como candidata a la Alcaldía. Lo hará arropada por su experiencia como titular de la cartera ministerial de Industria, Turismo y Comercio y con el apoyo de los ministros del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Ella viene a Madrid «a ganar», como contesta cuando le preguntan si se ve ya como vicealcaldesa. Es más, la socialista ha defendido que no vale sólo con ganar sino que también «hay que saber gobernar», en una alusión velada a Más Madrid.

También será la primera vez como candidato a la Alcaldía para Roberto Sotomayor, que deja las mallas y las zapatillas deportivas por otra carrera, la electoral. Además será la primera vez que Podemos concurre con su propia marca a unas elecciones municipales en Madrid y lo hace siendo clave: según la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el color del Gobierno municipal lo decidirá la entrada en el Consistorio de CS (de 0 a 3 ediles) o de Podemos-IU-Alianza Verde (con entre 0 y 4 concejales), al darse un empate entre izquierda (PSOE y Más Madrid) y derecha (PP y Vox).

Pasarán también por la Pradera los candidatos de Recupera Madrid, con Luis Cueto al frente. Se presentan como los antipartidos y la formación de «los profesionales». Al no conseguir las 8.000 firmas con copia del DNI que necesitaban para concurrir a las municipales como agrupación de electores, finalmente lo harán como partido instrumental con fecha de caducidad, el 29 de mayo.

La política nacional también se dejará sentir en la Pradera, a meses de unas próximas elecciones generales. Quien ya ha anunciado que volverá a pisar la pradera, como ya hiciera el año pasado, será la líder de Sumar, Yolanda Díaz. En el paseo acompañará tanto a las candidaturas de Más Madrid como de Podemos.