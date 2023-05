El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, ha instado este viernes a «repetir la hazaña de 'El Palleter'», el valenciano que alzó su voz en contra de los franceses durante la Guerra de la Independencia, en defensa de las instituciones, la soberanía, las tradiciones y la libertad de la Comunitat Valenciana ante el «peligro» en el que ha afirmado que se encuentran y ante la «maldición» de un «mal gobierno».

Flores se ha pronunciado de este modo en el mitin de inicio de campaña para las elecciones del 28M celebrado por Vox en la plaza del Ayuntamiento de València, con la participación del presidente de este partido, Santiago Abascal; el diputado de la formación en el Congreso, Ignacio Gil Lázaro; y su candidato al ayuntamiento de la capital valenciana, Juan Manuel Badenas.

Carlos Flores ha aludido a 'El Palleter', «un valenciano de a pie» que se levantó «en armas contra los franceses» frente «a los que querían robar la dignidad, los símbolos y las instituciones» y a su «grito para levantar a todo un pueblo», y ha preguntado si estas cuestiones no están «en peligro también hoy», si «no se discute la soberanía» o «la integridad de la patria», si no «se ridiculizan las tradiciones» y «se amenazan libertades» y si no hay «leyes hechas allende de nuestras fronteras».

Asimismo, ha preguntado si ahora «el mal gobierno no es una maldición más seria que en ningún otro momento de la historia reciente» y ha considerado a continuación que en la Comunitat Valenciana «va a tocar repetir la hazaña de 'El Palleter'» y «volver a gritar: no ensuciareis la mente de nuestros hijos, no jugareis con nuestro futuro y no nos quitareis el agua».

"hasta el último rincón"

Estas palabras de Flores, que ha concluido en valenciano, han sido recibidas con aplausos y palabras de «presidente, presidente» desde el público. «El grito ya está dado y la bandera ya está levantada», ha señalado, tras lo que ha aseverado que «solo queda que se escuche hasta último rincón» de la Comunitat Valenciana. «Para eso os necesitamos y contamos con todos vosotros», ha dicho a los asistentes al mitin el candidato a la Generalitat. Tras ello ha nombrado a cabezas de listas de Vox en distintas poblaciones valencianas.

Carlos Flores ha añadido que en esa tarea se cuenta con el apoyo de Santiago Abascal. «Con él al frente, con todos nosotros detrás y con la Virgen de los Desamparados --patrona de los valencianos-- protegiéndonos, quién va a detener esta marea, quién va a silenciar este 'Visca Valencia' y 'Viva España'», ha preguntado al concluir su discurso como candidato de Vox a la presidencia autonómica.

Antes de la intervención de Flores, el candidato de este partido a la Alcaldía de València ha asegurado que algo que una cosa que tiene Vox «muy clara» es que «la conquista de España empieza en València». Tras ello, ha precisado que el «objetivo claro» de esta «conquista» es «España».

Juan Manuel Badenas ha asegurado que está «muy orgulloso de la candidatura al Ayuntamiento de València» que encabeza como representante de Vox y ha explicado que está compuesta «por hombres y mujeres parietariamente». «Es la lista más cremallera que puede haber en este momento en València, en la Comunidad Valenciana y en España», ha declarado, a la vez que ha agregado que la integran «personas honradas y muy capaces que se van a dejar la piel en esta campaña».

Badenas ha manifestado que a Vox deberían votarle «todos los valencianos que deseen mantener su modo de vida sin someterse al globalismo moralizante y empobrecedor. »Los valencianos y los españoles queremos defender nuestro modo de vida, lo nuestro. Por eso no queremos la injerencia del globalismo moralizante que inunda el Ayuntamiento y la Generalitat. Fuera soberbios morales", ha expuesto.

Igualmente, ha afirmado que a Vox deberían votarle aquellos que «aman su tierra y se sienten al mismo tiempo españoles y valencianos». «Nos quieren robar nuestras señas de identidad, empezando por las dos lenguas oficiales: el español y el valenciano nunca el catalán. Ribó --ha dicho en alusión al alcalde de València y candidato de Compromís a la Alcaldía-- no el catalán. El catalán fuera de las instituciones. El pancatalanismo fuera de las instituciones valencianas», ha señalado.

Juan Manuel Badenas ha añadido que Vox debería además recibir el voto de aquellos valencianos «que creen en el estado de derecho, en la división de poderes, en la defensa de las libertades», tras lo que ha asegurado que en esta tarea «solo queda Vox». «El único voto útil y necesario para cambiar las cosas en el Ayuntamiento de València es el de Vox, significa seguridad, firmeza y autonomía municipal», ha precisado.

"la patria empieza en los barrios"

El cabeza de lista ha considerado que «la patria empieza en los barrios» y ha afirmado que desde su partido se van a «cuidar y mimar». «Son lo nuestro, son València y todos los barrios, desde el más pequeño hasta el más grande, y desde el más céntrico hasta el más alejado son importantes», ha detallado.

Al inicio del mitin, Gil Lázaro, que ha abierto el acto, ha resaltado el «mensaje de esperanza que Vox representa para miles de españoles», a la vez que ha dicho que este representa «concordia, democracia, libertad y lealtad a España». «Es un mensaje hecho con palabras nítidas, claras, transparentes y sencillas, como habla el pueblo español y valenciano», ha considerado.

El diputado ha dicho que es «un mensaje frente a Sánchez, sus secuaces» y «enemigos de España» como «el comunismo podemita, los golpistas separistas y esa chusma que por fin se ha quitado la careta para escarnio de Sánchez que se dice llamar Bildu y que solo se llama ETA». Además, ha manifestado que es un mensaje frente a Ribó y al presidente de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, «esos que son cómplices y promotores de los enemigos de España: el separatismo y el pancatalanismo».