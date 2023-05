Javier Bardem protagoniza el cartel de la 71ª edición del Festival de San Sebastián y recibirá un Premio Donostia

Javier Bardem recibirá un Premio Donostia en la 71ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, y será la imagen del cartel oficial de este año. El actor español, ganador de un Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA, siete Goyas y el premio al mejor actor en Cannes, Venecia y San Sebastián, recogerá el máximo reconocimiento honorífico del certamen en la gala de inauguración.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación, Ruth Pérez de Anucita, han dado a conocer este viernes este primer galardón que otorgará el Zinemaldia y los carteles de las distintas secciones que componen el festival.

La ceremonia de entrega del Premio Donostia, el galardón honorífico más importante del Festival, que desde 1986 reconoce la trayectoria y aportación de grandes figuras del mundo del cine, tendrá lugar durante la gala de inauguración de la 71ª edición, el viernes 22 de septiembre en el Auditorio Kursaal, treinta años después de la primera visita de Bardem al Festival, con motivo de la proyección de 'Huevos de oro' (Bigas Luna) en la Sección Oficial, en 1993.

Rebordinos ha explicado que le comunicó a Javier Bardem que había sido elegido para recibir el Premio Donostia «hace ya dos años». «Lo que pasa es que, como ocurre muchas veces, su agenda era imposible. El año pasado queríamos que hubiera sido uno de los Premios Donostia pero estaba rodando en las mismas fechas», ha detallado.

Así, ha señalado que el actor se puso «muy contento» y, según ha dicho, «además bromeábamos con el premio a Penélope». «Está muy contento porque quiere muchísimo al Festival, le tiene mucho cariño, y creo que para él es realmente un premio muy importante», ha afirmado.

El director del Festival de San Sebastián ha señalado que este año, cuando hablaron del cartel, «todavía no sabía si podría recoger el Premio Donostia o no, pero cuando me llamó para decirme que estaba libre él estaba muy contento pero creo que yo me alegré todavía más».

En ese sentido, Rebordinos ha asegurado que era «una asignatura pendiente» con Javier Bardem, pero ha insistido en que con el Premio Donostia «es algo que pasa mucho con artistas internacionales, que ellos quieren pero hay que esperar al momento en que no están rodando y es una época en que con las plataformas y las producciones clásicas los grandes actores y directores están muy ocupados y es más difícil contar con ellos en el Festival».

Reconocimiento internacional

Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) es el actor español de mayor reconocimiento internacional en la actualidad, con más de un centenar de galardones, entre los que figuran el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA por 'No es país para viejos' (2007), los Goyas por sus actuaciones en 'Días Contados' (1994), 'Boca a boca' (1995), 'Los lunes al sol' (2002), 'Mar adentro' (2004), 'Biutiful' (2010) y 'El buen patrón' (2021), además de a la mejor película documental como productor de 'Hijos de las nubes, la última colonia' (2012).

También cuenta con los reconocimientos de la Academia del Cine Europeo, de los Premios Platino y de los principales festivales: el premio al mejor actor en Cannes ('Biutiful', 2010), la Copa Volpi en Venecia ('Before Night Falls / Antes que anochezca', 2000 y 'Mar adentro', 2004) y la Concha de Plata (por 'Días Contados' y 'El detective y la muerte') en 1994.

San Sebastián ha seguido la evolución de la trayectoria del actor en las tres últimas décadas a través de su veintena de visitas: desde la primera con 'Huevos de oro' (Bigas Luna, Sección Oficial, 1993) hasta la última con 'El buen patrón' (Fernando León de Aranoa, Sección oficial, 2021), pasando por su Concha de Plata al mejor actor por 'Días contados' (Imanol Uribe) y 'El detective y la muerte' (Gonzalo Suárez), en 1994, sus colaboraciones con Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia ('Perdita Durango' -Velódromo- y 'Carne trémula' -Made in Spain-, en 1997 y 1998) y la entrega del Premio Donostia a John Malkovich (1998).

El Festival ha sido testigo del inicio de su carrera internacional con la proyección de 'Before Night Falls' (Antes que anochezca, Julian Schnabel, Zabaltegi-Perlas) y la entrega del Premio Donostia a Robert de Niro en 2000 y la presentación, dos años después, de 'The Dancer Upstairs' (Pasos de baile, John Malkovich, Zabaltegi-Perlas).

Asimismo, ha asistido a la consolidación de su carrera con 'Los lunes al sol' (Fernando León de Aranoa, Sección Oficial, 2002), 'Vicky Cristina Barcelona' (Woody Allen, Zabaltegi-Perlas) en 2008, el reconocimiento del Premio Nacional de Cinematografía ese mismo año, y la entrega del Premio Donostia a Julia Roberts y la presentación de 'Eat Pray Love' (Come reza ama, Ryan Murphy, Sección Oficial fuera de concurso, 2010).

También ha acogido su faceta como productor en 'Hijos de las nubes, la última colonia' (Made in Spain, 2012), 'Bigas x Bigas' (Proyección especial Sección Oficial, 2016), 'Loving Pablo' (Perlas, 2017) y 'Sanctuary' (2019).

Javier Bardem es el sexto intérprete español en recibir el premio honorífico más importante del Festival, tras Fernando Fernán Gómez (1999), Paco Rabal (2001), Antonio Banderas (2008), Carmen Maura (2013) y Penélope Cruz (2019).

Carteles

El Festival de San Sebastián instauró en 2018 una nueva línea de carteles, presidida por una figura de la cinematografía contemporánea. Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver y Juliette Binoche han precedido a Bardem como imagen oficial, que este año ha sido elaborada por la agencia de publicidad Dimensión a partir de dos fotografías realizadas por el fotógrafo Nico Bustos.

La superposición de las imágenes, a través del recurso de la maculatura, homenajea la «capacidad camaleónica y poliédrica» de Javier Bardem, su transformación en los personajes que encarna.

Dimensión también ha realizado los carteles del resto de secciones. Junto al fotógrafo José Luis López de Zubiria, han recurrido a la retórica visual para crear asociaciones no evidentes entre algunos objetos y los atributos específicos que definen a cada sección: «el atrevimiento en el caso de New Directors, la energía de Horizontes Latinos, lo imprevisible en Zabaltegi-Tabakalera, lo selecto en Perlak, la osadía en Nest, el legado en Culinary Zinema y la identidad en Zinemira».