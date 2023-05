El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves en Sevilla concebir las elecciones municipales del día 28 como «una segunda vuelta a este cambio», que tiene su origen en las sucesivas elecciones autonómicas de 2018 y 2022, para apelar entonces a que «necesitamos una Junta de Andalucía y un Ayuntamiento en la misma línea».

«Empujemos en la misma dirección para llegar más lejos y más rápido», ha sostenido Moreno en esa búsqueda de un mismo partido en el gobierno de la Administración autonómica y la municipal, quien ha advertido también que «el 28 de mayo también se vota eso», en referencia a que «no nos vuelvan a maltratar y nos den una palmadita en la espalda», convencido de que ese domingo «nos jugamos todos muchísimas cosas».

Moreno ha deslizado estos mensajes en el acto de inicio de campaña de este partido a las elecciones municipales del día 28, que ha hecho en apoyo al candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, un evento electoral que se ha visto envuelto en sus horas previas en una polémica jurídica.

Un pronunciamiento de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla ha prohibido su celebración, en respuesta a un recurso del PSOE-A, por el hecho de estar programado a las 20,30 horas de este jueves, mientras que este órgano electoral recordaba que la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) sitúa el inicio de la campaña a las 00,00 horas.

El propio Moreno ha aludido en el inicio de su intervención a esta circunstancia para apuntar que «en las campañas pasan muchas cosas, se nos ha ido la luz, ha intentado el PSOE que la Junta Electoral nos tumbara este acto».

Moreno ha buscado prolongar su idilio personal con el votante andaluz, que alcanzó su cénit en los 58 escaños que cosechó el 19 de junio de 2022, para que le llegue a sus candidatos municipales, por lo que ha recordado que «quienes me prestaron el voto nos los presten el 28M».

En la intervención del presidente andaluz se han mezclado los reproches hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien sitúa como una corriente propia, el sanchismo, al margen del propio PSOE, con las referencias a los datos económicos de Andalucía en bajada del paro, exportaciones, o un crecimiento económico por encima de la media española.

«Intento respetar a todo el mundo, respeto al presidente de mi país, pero no lo tengo ninguna admiración, no le tengo consideración política porque no está ayudando a Andalucía», ha asegurado Moreno sobre la figura de Sánchez, quien ha advertido sobre «por qué coger esa papeleta», en referencia al PSOE, mientras ha instado a «pensarlo muy bien el 28M» por el hecho de quién «quiera avalar ese sanchismo que ha ocupado una formación política» cuando se ha lamentado que «desde el Gobierno no se tiene consideración ni respeto a Andalucía».

El epicentro de los reproches al trato del Gobierno hacia Andalucía ha sido por el agua tras poner de manifiesto que «Andalucía no puede funcionar sin agua» por su condición de «primera potencia agrícola» y advertir de que «para prosperar necesitamos agua», e ironizar seguidamente por el hecho de que este jueves haya habido un Consejo de Ministros extraordinario centrado en la sequía y concluir que «hoy a escasas horas ocurre el milagro, hoy Sánchez ha visto la luz: hay un problema con el agua en toda la España meridional».

Tras retratar a un Sánchez preso «del síndrome de la Moncloa, que va todo el día en Falcon, que no puede ir a la calle porque le pitan», Moreno ha considerado que «va a tener que decir sí al trasvase a Doñana», en referencia a los 3 hectómetros cúbicos aprobados este jueves de trasvase del Tinto, Odiel, Piedras, hacia Doñana, para señalar que «no me queda más remedio que advertirle que no vamos a permitir que desde Andalucía que los agricultores y ganaderos sufran esta incapacidad manifiesta de gestión».

Moreno, que ha esgrimido que el Gobierno andaluz ya tiene en marcha 300 millones en obras de infraestructuras hídricas de los tres decretos de sequía aprobados frente a los 9,7 millones del Gobierno, ha sumado a ese agravio por el trato del Gobierno a Andalucía que «ha dejado de invertir un 30% en nuestra tierra», mientras que por el contrario «ha ejecutado en la Comunidad Valenciana más del doble de lo presupuestado y en Cataluña, cinco veces más de lo presupuestado».

"complicidad" con sanz, con "ganas locas de poner sevilla patas arriba"

Moreno ha tenido palabras afectuosas hacia el candidato popular en Sevilla, a quien ha descrito como «un valor seguro» y ha apelado a su pasado como alcalde de Tomares (Sevilla), municipio del que ha dicho que «llevó a sus mayores índices de prosperidad», y ha proclamado que «tenemos complicidad».

«Juntos, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para una Sevilla limpia, hermosa y orgullosa», ha afirmado Moreno, quien ha retratado a la capital de Andalucía como «un gran portaaviones que está perdiendo ritmo, pulso», además de aludir al hecho de que «me ha dolido leer que una ciudad como Zaragoza parece que va a superar en habitantes a Sevilla».

«Sevilla tienen que reaccionar para no quedarse atrás», ha sostenido el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha considerado que «eso se consigue con proyectos, no con palabras huecas», para argumentar que «José Luis tiene proyuecto, me gusta la gente que tiene proyecto y sabe lo que hay que hacer», antes de proclamar que «viene con gran equipo, con unas ganas locas de poner Sevilla patas arriba» para que «recobre el orgullo esta gran ciudad».

Después de proclamar que «vas a contar con todo mi apoyo desde el Gobierno de Andalucía», Moreno ha reivindicado que «fuimos nosotros los que cogimos un hospital en ruinas y lo pusimos a funcionar», en alusión al hoy Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, la licitación del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, del que ha recordado que era «un proyecto metido en el cajón» y ha ofrecido licitar el proyecto de la Linea 2 entre Sevilla Este y La Cartuja para defender «las obras complejas que Sevilla necesita».