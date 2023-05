El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha afirmado que la decisión de EH Bildu de incluir en sus listas para las elecciones municipales y forales del 28 de mayo a cerca de medio centenar de condenados por pertenencia o colaboración con ETA es «el mejor argumento para que nadie vote» a la coalición soberanista.

López ha lanzado este mensaje en la apertura de campaña del PSE-EE para las elecciones del 28 de mayo, en las que el expresidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado a EH Bildu «más» pasos en el reconocimiento del injusto daño causado por ETA, mientras que ha reprochado al PP sus «mentiras e hipocresías» sobre la posición del Partido Socialista frente al terrorismo.

El portavoz del PSOE en el Congreso y exlehendakari, Patxi López, ha asegurado que los socialistas afrontan esta campaña «absolutamente motivados, movilizados y orgullosos» de la trayectoria de esta formación.

«Orgullosos de que fue un gobierno socialista el que, junto al conjunto de la sociedad vasca, lideró el final del terrorismo y la conquista de la paz y de la libertad», ha afirmado, en referencia al cese definitivo de la actividad terrorista de ETA.

Asimismo, ha destacado las medidas impulsadas por el actual Gobierno de Pedro Sánchez, como la nueva Ley de Vivienda y los cambios introducidos para «sostener el sistema público de pensiones». «Otros van a rebufo, otros van con la lengua fuera; y como no tienen alternativas ni propuestas, lo único que hacen es insultar Y criticar», ha afirmado.

"insultos y bronca"

López, en referencia al PP, ha lamentado que haya quien prefiere una campaña «solo de insultos, de descalificaciones y de bronca», y ha advertido a quienes actúan de esta forma de que «no cuenten» con el PSOE para entrar en ese terreno. «Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas, y vamos a seguir haciendo realidad las medidas que están ayudando a la gente de este país», ha anunciado.

También se ha referido al PNV, al que ha reprochado que «se esconde aquí, en Euskadi, diciendo que no es derecha». «Le hemos pillado con el paso cambiado con la reforma laboral o con la ley de vivienda; algunos se han desnudado, pero bien en Euskadi. El PNV, en cuanto se han tocado los intereses de algunos, se han puesto a la contra. Son de derechas, la derecha vasca», ha añadido.

López ha aprovechado su intervención para referirse a la inclusión de cerca de medio centenar de personas condenadas por pertenencia o colaboración con ETA en las listas de EH Bildu para las elecciones del 28 de mayo.

«Hay otros que van siempre de izquierdas y que han metido en sus listas algunos antiguos etarras. ¿Qué consiguen con esto?, solo dañar, hacer daño a las víctimas», ha añadido.

"gasolina para la derecha"

Patxi López ha afirmado que, con esta decisión, EH Bildu «da gasolina a la derecha; a una derecha que no sabía qué decir, que no sabía de qué hablar; no sabía qué proponer en esta campaña y que vuelve a pasear el fantasma de ETA como único recurso para atacar a los socialistas».

Por todo ello, ha asegurado que esta decisión de EH Bildu es «el mejor argumento para que nadie vote» a la coalición soberanista.

Por su parte, Rodríguez Zapatero se ha felicitado por el hecho de que esta campaña se vaya a desarrollar «en paz y en libertad» en Euskadi, algo que, en referencia al final del terrorismo de ETA, ha recordado que es algo que «solo ocurre desde hace once años y después de dos siglos ininterrumpidos de violencia política en España».

Dos siglos de violencia

En este sentido, ha recordado «la Guerra Civil, las insurrecciones, golpes de estado, dictaduras, y el terrorismo de ETA», que han configurado «dos siglos ininterrumpidos en los que la violencia, estaba en la política y en los que se mataba por ideas políticas».

«Sin vosotros, sin los compañeros y las compañeras de Euskadi, nada de esto hubiera sido posible, ni la paz ni la libertad, porque fuisteis decisivos», ha manifestado.

El expresidente del Gobierno ha afirmado que el PSOE «siempre ha estado con el país, con la democracia, con la responsabilidad», y ha explicado que «nos hubiera gustado que la derecha pudiera decir lo mismo».

Insultos del pp

En referencia al PP, ha afirmado que los dirigentes de esta formación «no pueden subir a una tribuna a decir lo mismo, porque cuando nosotros intentábamos terminar con ETA a través del diálogo, nos insultaban».

Asimismo, ha lamentado que «ahora que el presidente ha aplicado una política inteligente de diálogo, de concordia hacia Cataluña, que está cada vez mejor, más tranquila, y más pacificada, también le denostan, y le dicen que está en manos de los independentistas y de Bildu».

«Que sepan que al Partido Socialista no le afectan ni la hipocresía, ni las mentiras de la derecha en nuestra dignidad de luchar contra ETA y lograr el fin de la violencia, como logramos en 2011», ha advertido.

El expresidente del Ejecutivo ha añadido que siempre ha considerado que «el mejor recuerdo a las víctimas y a sus familias es poder legarles un país sin violencia, en paz y en convivencia».

De esa forma, ha manifestado que «sería deseable para España, para nuestra democracia, que todas las fuerzas políticas, pudiéramos recordar unidas, la lucha contra el mal y el bien actual, que es la paz». «Sería tan deseable que alguna vez se diera el paso, por algún partido político, de reconocer que luchamos juntos, ganamos juntos y queremos vivir juntos en este mundo en paz», ha indicado.

"tristeza moral"

Rodríguez Zapatero también se ha dirigido a EH Bildu y a aquellos «que han utilizado tantas veces el terrorismo en vano». En este sentido, ha señalado que el terrorismo «solo provoca tristeza moral y tristeza intelectual».

Por ese motivo, ha manifestado que aquellos que, «de una u otra manera», apoyaron el terrorismo, «deberían saber y reconocer con fuerza, con convicción, el daño causado y la injusticia» cometida.

«Siempre he dicho que la democracia tiene paciencia. Esa es una de las grandes virtudes de la democracia. Pero queremos más en el reconocimiento del dolor y del perdón», ha dicho, para afirmar que «la democracia será generosa». «Nunca habría habido democracia en ningún sitio del mundo, si no hubiera habido perdón y capacidad de reconciliación», ha aseverado.

No obstante, ha subrayado la importancia de que quienes quieran acogerse a esa generosidad «pidan perdón». «Esos son los valores de la democracia», ha añadido.