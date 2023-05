El candidato de Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha saludado el apoyo que le brindará la vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al acompañarle en un paseo por la Pradera de San Isidro el día 15, aunque ha apuntado que él «se centra en los problemas de los vecinos, no en hacerse una foto con una persona u otra».

En una entrevista concedida a Europa Press, Sotomayor se muestra «encantado» con la presencia y da la bienvenida en la campaña a Díaz, que también paseará con la aspirante de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre. Y con sus homólogas a la Presidencia de la Comunidad, Alejandra Jacinto y Mónica García, de las dos formaciones Unidas Podemos y Más Madrid. Este miércoles Sotomayor acudirá a un acto preelectoral en Alcorcón junto al secretario regional de Podemos y vicealcalde de la ciudad, Jesús Santos, en el que participará Yolanda Díaz.

«Hay muchas cosas que nos unen (con la líder de Sumar), prácticamente la mayoría de las cosas nos unen en el proyecto. Y evidentemente, pues todo el mundo que quiera sumarse a esto, pues será bienvenido. Pero es que yo me centro en la campaña y me centro en hablarle a todos los vecinos de sus problemas y de cómo se los voy a resolver. Por tanto, no me centro en si me voy a hacer una foto con una persona u otra. Yo me centro en la campaña», reflexiona.

"en madrid no se escucha a la gente"

De hecho, Sotomayor critica que en este mandato en Cibeles «no se ha dejado hablar a los vecinos, se les ha cortado la voz, los propios concejales se han encarado con los vecinos, como con el tema de la Ermita del Santo».

«Igual que a Alberto Ruiz Gallardón no le tembló la mano para centralizar Cibeles, cuando la izquierda gobierna tiene que hacer las cosas con valentía. Y hay que descentralizar Cibeles, claro que se puede hacer. Lo que ocurre es que cuando la izquierda gobierna y no hace lo que cumple, pues eso genera una desafección y un malestar tremendo. Las Juntas de distrito tienen que tener más competencias, más recursos, más personal y más presupuesto para que un vecino no tenga que esperar ocho meses a que le cambie una señal de stop porque en ese lugar en concreto ha habido varios accidentes», ha aseverado.

Por eso, no ve normal que un concejal presidente de un distrito tenga tan pocas competencias para dirigir un espacio tan amplio. «Madrid es cada vez más grande y por tanto hay que abogar por un sistema, por ejemplo, como el que tiene París, con esos pequeños alcaldes entre comillas, porque no son alcaldes, pero hacen funciones de alcalde de distrito y con muchas más funciones que aquí», ha agregado.

Sotomayor ha recordado también que él llega de los movimientos sociales y que al final la política «es juntarte con los vecinos y decidir qué es lo que quieres para tu barrio». «¿Qué es lo que he aprendido durante estos meses? Que hay una falta de participación ciudadana brutal en la ciudad de Madrid, que no se escucha a la gente. Para mí ese es el gran drama de este Ayuntamiento y de esta ciudad», ha señalado.

"la mejor encuesta son las movilizaciones"

Preguntado las posibilidades de entrar en Cibeles, asegura que no manejan sondeos, «solo la opinión de la gente de la calle», y que quiere centrarse en hablar de propuestas para la ciudad «y de qué forma mejorar la vida de las personas».

«Lo que sí estoy remarcando mucho, y creo que es muy importante que esto lo sepan los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid, es que si Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde entran con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, Almeida sale fuera. Yo creo que esto es muy importante. Somos una fuerza que vamos a ser la llave para, no solamente para entrar a ayuntamientos, sino para ser gobierno en la ciudad de Madrid y acabar con estas políticas suicidas de Martínez-Almeida», ha expresado.

Considera que se ve el «hartazgo» de los madrileños con el PP a través de las movilizaciones masivas a favor de la Sanidad Pública o por la tala masiva de árboles, pues durante el mandato de Almeida «se ha talado el equivalente a seis parques del Retiro». «Es decir, esa voluntad ciudadana se ha vuelto a reactivar porque los ciudadanos no son tontos y entienden que quiere que se les escuche. No quieren que se les ponga un metro y que se cargue la mitad de los árboles del Parque de Arganzuela. Yo creo que es importante escuchar a la gente», ha afirmado.

Sotomayor ve una «reactivación» de la movilización ciudadana. «Yo creo que a los ciudadanos hay que hablarles claro, y hay que decirles las cosas claras; que para cambiar las cosas no se va a hacer desde los mensajes transversales, que se va a hacer con valentía y con voluntad. Y que en política se llegan a hacer cambios reales cuando quieren», ha indicado.

"nosotros cumplimos el programa electoral"

El aspirante de Podemos se jacta de cumplir su programa electoral con las leyes y medidas aprobadas por el Congreso y por el Gobierno de España. «Si de algo nos hemos caracterizado es que hemos dicho las cosas claras, que hemos señalado a los responsables de que se suban los precios de la vivienda, de que se suban los precios de los alimentos de la cesta básica. Les hemos contado a los ciudadanos cuáles eran nuestras propuestas y las que hemos planteado las hemos hecho», ha insistido.

«Nosotros no venimos con un programa diciendo vamos a hacer ciertas cosas y luego nos vamos a quedar a la mitad. Nosotros no, nosotros lo que ponemos en el programa lo vamos a cumplir y por eso, no voy a cansarme de explicar a los ciudadanos, que es importante que estemos en el Ayuntamiento para revertir políticas que desde hace mucho tiempo no se han cumplido», ha proseguido.

Roberto Sotomayor critica que el Gobierno de Manuela Carmena «no llegó» a cambiar muchas cosas, sobre todo a los vecinos de fuera de la M-30, aunque aportó cuestiones «muy interesantes, como la participación ciudadana».

«Yo quiero llegar donde Carmena no llegó. Creo que esto es fundamental. Y creo que, bajo mi punto humilde de vista, que cuando Manuela salió del panorama político la derecha acampó a sus anchas por la ciudad de Madrid. Yo creo que la aparición de Podemos, de Izquierda Unida y de Alianza Verde en el Ayuntamiento es fundamental precisamente para que haya ciudadanos que sientan que hay una candidatura de izquierdas que va a cambiar la ciudad de verdad», ha añadido.