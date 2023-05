Ribera tras la carta de Jordà: "El caudal ecológico del Ebro está evidentemente garantizado"

La ministra de transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho hincapié en que «el caudal ecológico del Ebro está evidentemente garantizado» ante la situación de sequía y después de que la consellera de Acción Climática de la Generalitat, Teresa Jordà, así se lo pidiera en una carta.

«Tendremos que ver qué ocurre con respecto a los cultivos que puedan sentir que se reduce la disponibilidad de agua», ha valorado en una entrevista en TV3 de este martes recogida por Europa Press, en la que ha apelado a la prudencia en los consumos domésticos.

Ha relatado que ha hablado por teléfono «varias veces» con Jordà --con la que ha dicho que tiene la mejor relación-- y que también mantiene un contacto estrecho con la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Ribera ha defendido que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) «lo ha hecho muy bien» en su gestión de la sequía y ha subrayado el diálogo con los regantes y las administraciones, que ve fundamental.

Ha abogado por «gestionar las cosas de otro modo, anticiparse e invertir» y a buscar alternativas tanto para el acceso al agua como dar respuesta a la situación que los agricultores afrontan a día de hoy.

Golf de roses (girona)

La ministra para la Transición Ecológica ha asegurado que la identificación de las aguas en las que se pueden instalar parques eólicos no implica necesariamente su construcción y ha destacado que los territorios señalados han «superado unos umbrales de conciliación, compatibilidad o prohibición muy importantes».

«¿Se va a ocupar todo este espacio? Ya veremos. ¿Ese es el espacio que en primera instancia creemos que tiene potencial eólico, capacidad de ser desarrollado y suficientes garantías? También», ha reflexionado.

Preguntada por las críticas al proyecto del Golf de Roses (Girona), ha alertado que «negarse en redondo no es una opción» y ha abogado por decidir --textualmente-- con la participación y el consenso por parte de todos.

«Lo único que no cabe es decir que no quiero absolutamente nada. Hay algunos colectivos que lo dicen. España no puede perder esta carrera», ha insistido.

Ha defendido que las zonas decretadas --que considera una pequeña parte del territorio marítimo español-- cumplen con garantías en materia de transporte marítimo, de compatibilidad con actividades pesqueras artesanales y de garantías ambientales, y ha abogado por regular la instalación de los parques para que «no se ubiquen en cualquier sitio, de manera desordenada».