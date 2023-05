Ortega no ve "descabellado" diez ediles en Cibeles y cree que a "más fuerza" de Vox, "menos va a engañar Almeida"

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, no ve «descabellado» que su partido pueda llegar hasta los diez concejales en el Palacio de Cibeles el próximo 28 de mayo, fecha de las elecciones municipales, y ha advertido de que cuanto «más fuerza» tengan, «menos» les va a «engañar» el actual regidor y aspirante a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida.

Durante los Desayunos Madrid que organiza Europa Press y en los que ha participado este lunes, Ortega Smith ha situado la horquilla de escaños que Vox puede lograr en el Ayuntamiento de Madrid «entre uno y diez». «Uno seguro, diez dentro de lo probable», ha recalcado el candidato «siendo realistas».

En este sentido, ha defendido que si en 2019 lograron pasar de cero a cuatro concejales en Madrid sin tener experiencia municipal, no es «descabellado» que cuatro años después puedan «duplicar esa cifra» con el bagaje que presentan de iniciativas y la «lealtad a las promesas», e incluso llegar hasta la decena de representantes en el Consistorio.

En cualquier caso, ha apostado por no entrar en «conjeturas» y que sea lo que «los madrileños decidan» en las urnas, si bien se ha dirigido a ellos para advertirles de que «cuanta más fuerza tenga Vox, más hará el PP» y «cuanta menos, más les va a engañar Almeida».

Sobre un posible reparto de áreas delegadas de Gobierno, el aspirante de Vox ha abogado por «reducirlas», ya que actualmente «parecen auténticos ministerios», a pesar de lo cual ha defendido que cualquier tema les parece «fundamental».

Entre ellos ha citado Hacienda, Seguridad, Deportes u Obras, entre otras. «Hay tantas que nos gustaría llevar... cuanta más fuerza nos den los votantes más áreas tendrán llevadas con profesionalidad y rigor», ha subrayado.

Entendimiento en la izquierda

En lo que sí ha insistido el candidato es en que de no haber un entendimiento entre PP y Vox en Cibeles, lo habrá entre formaciones de izquierda, ya que ellas tienen muy claro que «el poder es sagrado». «No es una cuestión de principios, están dispuestos a aliarse con el diablo», ha advertido, para lo que ha puesto de ejemplo el «Gobierno Frankenstein» en el Ejecutivo central.

«No tengamos ninguna duda, si el 28 de mayo ninguna opción política logra mayoría absoluta, todo el que haya salido en la izquierda se va a unir, como se unieron a Carmena en 2019, cuando si no es por Vox, hoy la alcaldesa sería ella», ha recalcado.

Javier Ortega Smith ha reconocido que el Ejecutivo de Martínez-Almeida ha sido «muchísimo mejor» que el de su predecesora, Manuela Carmena, pero «muchísimo peor» que el que hubiera tenido de incluir a su partido en el equipo de Gobierno.

Por ello, ha advertido a Martínez-Almeida de que si los madrileños optan por no dar mayoría absoluta a ninguna formación pero sí permitir una coalición entre PP y Vox, el actual alcalde tendrá que decidir si «aboca a Madrid» a un «Gobierno débil, en minoría y sometido al vaivén de las votaciones» que den las «opciones a la izquierda», o bien pactar con Vox como «dique de contención» y «mejor garantía» de que esa izquierda no tenga «ninguna oportunidad» para «introducir sus políticas» en la capital de España, así como de que haya un Ejecutivo local «fuerte y sólido» que pueda «hacer las políticas» que ambos pacten.

Ortega Smith ha subrayado que a día de hoy «no es posible» una mayoría absoluta «ni para una ni para otra» formación, por lo que propone es que ante esa tesitura acuerden «un Gobierno de coalición».

«El señor Almeida cree que lo decide él», ha lamentado el candidato de Vox, quien ha defendido que se trata de una decisión «de los madrileños» con su voto en las elecciones municipales del día 28. «No puede decir me da igual lo que digan ustedes», ha criticado Ortega Smith, quien le ha reprochado también que el alcalde afirme que «no se imagina» un Gobierno de coalición con Vox, pero «sí se lo ha imaginado estos cuatro años» con el «extinto» Ciudadanos.

Suspenso a almeida

Javier Ortega Smith ha suspendido, a pesar de ser «muchísimo mejor que el de Carmena», el Ejecutivo de Martínez-Almeida, especialmente en materias como la movilidad, la seguridad, la fiscalidad y la desburocratización.

También ha lamentado los «incumplimientos» durante la legislatura que concluye de Martínez-Almeida, por lo que ha asegurado que durante los próximos cuatro años no van a darle «un cheque en blanco», sino que van a exigir «entrar en el Gobierno». «No me fío de usted, me fío de los madrileños», ha sentenciado Ortega Smith.

En este sentido, el candidato de Vox a la Alcaldía ha recalcado que el objetivo de Vox es «que la izquierda no gobierne», pero sin limitarse «a las siglas», sino también «a sus políticas». «De qué nos sirve que no gobierne Sánchez si Feijóo hace las mismas políticas de ideología de género y de compadreo con los separatistas», ha lanzado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras lo que ha insistido en que su partido no es «la muleta, el coche escoba ni el felpudo de nadie».

Por último, Ortega Smith ha defendido como «perfectamente compatible» desempeñar en la próxima legislatura labores de gestión dentro del Ayuntamiento con su escaño en el Congreso de los Diputados, algo que requiere, eso sí, de «más horas de trabajo», y que es posible gracias al «magnífico equipo» con el que cuenta, ha remarcado.