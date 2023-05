El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, se ha preguntado este domingo públicamente «qué es lo malo que he hecho» en relación con la proposición de ley registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar zonas regables en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, como para haber sufrido por ello «insultos y amenazas» por parte del Gobierno central.

Así lo ha venido a trasladar el líder del PP-A en el transcurso de su intervención en el acto de presentación de candidaturas del PP de Huelva para las elecciones municipales del 28 de mayo que se ha celebrado en la capital onubense, y en el que Moreno ha aludido, sin citarla expresamente, a dicha proposición de ley que actualmente se tramita en el Parlamento andaluz y que cuenta con el rechazo del Gobierno central.

Juanma Moreno ha defendido que Andalucía, y la provincia de Huelva en particular, necesitan que «el Gobierno de España nos respete», y al respecto ha sostenido que en los «cuatro años y tres meses» que lleva como presidente de la Junta ha tratado «siempre con el máximo respeto al Gobierno de la nación, y con el máximo respeto institucional al presidente de mi país, que nada más que por eso me merece el respeto», ha abundado antes de agregar que así lo va a «hacer siempre».

«Pero que no confundan moderación y educación con falta de determinación», ha apostillado a renglón seguido el líder del PP-A, que al respecto ha aseverado que no va a permitir, «como presidente de todos los andaluces, que pataleen el buen nombre que tiene Huelva y Andalucía» y lo «ensucien», que «mientan permanentemente con cosas que estamos haciendo en Huelva y Andalucía, que no nos traigan los recursos suficientes y el agua para Andalucía y Huelva».

«No lo voy a permitir, me cueste lo que me cueste», ha exclamado Moreno. «Voy a defender Huelva y Andalucía me cueste lo que me cueste, me critiquen lo que me critiquen y me amenacen lo que me amenacen», ha enfatizado el presidente de la Junta y del PP-A, que ha lamentado que en los últimos «dos meses» ha «sufrido insultos, no solamente hacia mi persona, que es lo de menos», ha puntualizado.

Moreno ha pedido «que no ataquen a Huelva, porque si lo hacen me van a encontrar enfrente», ha avisado, y se ha quejado de haber sufrido «amenazas» advirtiéndole de que le iban a «llevar a este tribunal o a este otro» a propósito de dicha iniciativa legislativa.

«¿Pero qué he hecho malo?», se ha preguntado el líder del PP-A y presidente de la Junta, que ha defendido que lo que ha hecho ha sido llevar a su «programa electoral una propuesta de solución a un problema que no he creado, que me ha dejado heredado la anterior administración», que «los ciudadanos han aprobado», y que después él lo ha puesto «encima de la mesa» para «buscar una solución».

Ha subrayado que ha propuesto al Gobierno central «si quiere sentarse conmigo y discutir cuál es su solución al problema», pero «me dicen que no, que soy un soberbio por querer sentarme a discutir cómo resolver el problema», ha criticado Moreno, quien ha remarcado que los problemas no se solucionan «cruzándose de brazos» y dejando «que se pudran», y que ha defendido que en el Ejecutivo andaluz tienen «los oídos abiertos para escuchar» las posibles propuestas del Gobierno y discutirlas.

Se niega a "condenar" a pueblos de huelva "a la marginación"

Sin embargo, ha reprochado que «la única solución» que le proponen, «y me lo dicen claramente, es que Huelva no puede tener tanta capacidad agrícola», según ha advertido Moreno, que se ha preguntado si con ello le están diciendo «que condene a todos los pueblos» de la provincia de Huelva que viven del sector agrícola «al paro y la marginación».

«Les digo que 'no', que no vamos a mandar a Huelva a la marginación y al paro», ha aseverado Moreno, que ha defendido que esta provincia «tiene que prosperar, crecer, desarrollarse y mirar al futuro, avanzar», y «no vamos a permitir que le pongan palos en las ruedas».

El presidente, finalmente, ha insistido en criticar que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no se destine «ni un céntimo de euro» a «proyectos fundamentales para nuestra economía» que le reclamó por escrito al jefe del Ejecutivo hace ya unos dos años, y que se nieguen a acometer «trasvases, canalizaciones o transferencias de agua, desaladoras o pantanos», que «dicen que son fachas».

Tras preguntar entonces si es que desde el Gobierno de Sánchez lo que quieren es «esperar a que llueva» para afrontar la sequía actual, Juanma Moreno se ha declarado «decidido a que esta 'esquinita'» del país, «como nos llama alguno con desdén» desde el Ejecutivo central, «siga avanzando, mejorando y haciendo lo que tiene que hacer para que siga adelante», ha sentenciado.