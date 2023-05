La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido que el PSOE sale a ganar las elecciones mostrando la «gestión» realizada como «carta de presentación».

Alegría se ha expresado así este sábado en Huesca, donde ha intervenido en el acto de presentación de las candidaturas a los 202 municipios de la provincia altoaragonesa, así como a las Cortes de Aragón, que ha tenido lugar en el parque Miguel Servet.

Pilar Alegría ha destacado el «poder municipalista» de la provincia de Huesca, con 202 candidaturas gobernando en las 10 comarcas y en «ayuntamientos tan importantes como el de Huesca». Así, ha dejado claro que el reto con el que el PSOE se presenta a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo es mantener lo que ya tiene, pero también «ampliar la mayoría en la provincia».

La «carta de presentación» ante los ciudadanos de la provincia es la «gestión» y, en este punto, ha defendido el trabajo realizado por el PSOE en una legislatura «no exenta de dificultad», aunque «hemos demostrado en ayuntamientos, en la Diputación Provincial, en el Gobierno de Aragón y en el de España que hemos colocado a las personas en el centro de nuestras políticas y solucionar sus problemas ha sido la prioridad de nuestros gobiernos».

«Esto es lo que queremos seguir haciendo si los ciudadanos nos dan de nuevo su apoyo el 28 de mayo», ha avanzado la responsable de Educación y Formación Profesional en el Gobierno de España.

La ministra ha reconocido que las circunstancias «han sido complicadas», pero «hemos decidido plantear soluciones y soluciones y mejorar la calidad de vida de las personas en los momentos más difíciles que hemos vivido».

«Nuestro país tiene más de 20.700.000 personas cotizando a la Seguridad Social y en la provincia de Huesca son 108.000, lo que significa que hay 9.000 trabajadores más que cuando llegamos al inicio de la legislatura», ha anotado Alegría.

Por todo ello, ha opinado, se entiende que «se están dando pasos en la dirección correcta» y «quien apoye las políticas de progreso y de justicia social encontrará al PSOE, a diferencia de otros que venden y trasladar la política de la negatividad, del pesimismo y de la hiper ventilación».

"el 28m será la verdadera encuesta"

Con respecto a las encuentras de cara a próxima cita electoral, Pilar Alegría ha declarado: «Vamos a esperar al 28 de mayo, que es la verdadera encuesta y mientras llega ese día, vamos a dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer, que es estar al lado de la gente, plantear soluciones y respuestas y estar al lado de la ciudadanía en los momentos difíciles».

No obstante, ha asegurado que los socialistas parten con todo el «entusiasmo» para ganar las elecciones, «mientras otros están titubeando, ya que empezaron diciendo que esto era una moción de censura para el presidente Sánchez, después decían que ya no era lo mismo y que el PSOE iba aguantar mejor de lo que se pensaba las elecciones municipales y autonómicas» y «a mitad de campaña me veo a Alberto Núñez Feijóo --líder del PP-- pidiendo el voto para el PSOE».

Ha concluido trasladado la confianza del partido a los equipos, alcaldes y concejales en este acto de presentación de candidaturas a los 202 municipios de la provincia de Huesca, así como a las Cortes de Aragón.

Pilar Alegría ha estado acompañada por el alcalde de Huesca y candidato a la reelección, Luis Felipe, y por el secretario general del PSOE Alto Aragón y cabeza de lista de la candidatura autonómica, Fernando Sabés.

Por su parte, Luis Felipe ha señalado que el PSOE «es un equipo que comparte valores y proyectos y ganas» y que «nos jugamos mucho, porque no es que gane un partido o que gane otro es elegir un camino u otro para el desarrollo del futuro de nuestras ciudades y municipios».

Sabés ha señalado que son 202 candidaturas, aunque en la actualidad los socialistas suman 102 alcaldías, las 10 comarcas, la Diputación Provincial«, lo que evidencia que el PSOE »es eminentemente municipalista".