La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sentenciado este viernes que «la única solución que cabe» respecto a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar superficies de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, es «la retirada de ese texto normativo» porque constituye un «atentado contra el medio ambiente».

«No hay ninguna otra cuestión que no pase por ahí, y todo lo que sea querer ralentizarse, ir después de las elecciones (locales del 28 de mayo), es un intento de engañar a los ciudadanos», ha aseverado la ministra en una atención a medios en Sevilla tras participar en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, y con el patrocinio de Cepsa, Atlantic Copper, Azvi y Grupo Abades, donde ha presentado al alcalde de Sevilla y candidato socialista a la reelección, Antonio Muñoz.

La también vicesecretaria general del PSOE ha sostenido que «los políticos tenemos que ser muy claros», y el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), «tiene que ser muy claro respecto a la posición de la Junta de Andalucía con Doñana», que es «patrimonio de la Humanidad», según ha remarcado antes de subrayar, además, que existen «muchas advertencias por parte de los expertos, de la comunidad científica, de la Unión Europea, del Gobierno de España», respecto a que «lo que pretende» el presidente andaluz «es un atentado contra este parque natural, contra esta Reserva de la Biosfera, este pulmón de Europa».

«Por tanto, la única cuestión posible es la retirada», ha insistido la ministra, que ha opinado que «probablemente» Moreno no adopta esa decisión «porque la soberbia le impide el reconocer que ha tenido un error, y tiene un empacho de mayoría absoluta».

Posibles consecuencias "muy graves" de prosperar la ley

La titular de Hacienda ha opinado que «sería bueno y deseable que, cuando alguien comete un error del tipo que ha cometido el señor Moreno Bonilla, le diga a los ciudadanos que se rectifica, y que se toma nota de lo que se le está diciendo a nivel de todas partes», y al hilo ha subrayado que «las consecuencias» de que prosperase dicha proposición de ley «pueden ser muy graves», no solo, según ha apostillado, por la «sanción económica» que pudiera acarrear por parte de la Unión Europea, y «que todos nos preguntamos quién la pagará», sino que también lo sería «para los productos de la agricultura de Huelva y de Andalucía».

Y es que, según ha continuado, «aquí el problema es que se pone en cuestión la reputación de una de las áreas de actividad más importantes que tiene Huelva, como es su agricultura, y no se puede pagar justos por pecadores». «No puede haber un planteamiento que ponga en cuestión ni que los frutos rojos cuentan con todas las garantías de legalidad respecto a los regadíos, ni que le da igual a la comunidad agrícola de Andalucía qué pase o qué no pase con el medio ambiente», ha sostenido la ministra.

Montero ha subrayado que «agricultura y medio ambiente van de la mano, y la única manera de hacer una agricultura sostenible es que justamente preserve el medio ambiente y viceversa, y no hay que estar permanentemente confrontando entre sectores o intentando animar al enfrentamiento y a la política de regate corto».

La vicesecretaria general del PSOE ha criticado al respecto la «política a la que nos tiene acostumbrados el señor Moreno Bonilla, que ahora se desenmascara, que es la de no enfrentar ningún problema» y «culpabilizar permanentemente al Gobierno de España de todo», según ha denunciado.

"pasar el rubicón" del 28m

Además, la ministra ha subrayado que «no se ha anunciado una retirada del proyecto de ley», y «la política que se está desarrollando» por parte del Gobierno del PP-A al respecto «es todavía más cobarde», para «intentar pasar el Rubicón de las elecciones del 28 de mayo».

En esa línea, ha aseverado que, «cuando uno está intentando que no vengan los científicos» a comparecer al Parlamento en el marco de la tramitación de esta iniciativa, «que no vengan los expertos», y «no escuchar en primera persona aquello que ya sabemos, que es que la comunidad científica dice que esto es un atentado contra el medio ambiente», y «cuando uno lo que hace es demorar y echar el balón fuera, es porque teme los resultados electorales que puede tener para el 28 de mayo».

«Pero claro, esa política es una política fraudulenta, mentirosa», ha manifestado la ministra antes de agregar que si Juanma Moreno «se ha convencido de que ese proyecto de ley es malo para Andalucía, que perjudica a Doñana, que no tiene una respuesta a los agricultores, porque no había ninguna respuesta que se contemplara ahí más allá de intentar engañarlos, lo bueno, lo prudente, lo que se espera de un político, es que se retire», y «a partir de ahí se puede empezar a hablar todo lo que se tenga que hablar», según ha añadido antes de concluir que, «mientras que se mantiene la posición de error y no enmendarlo, creo que lo que pone de manifiesto es la soberbia».