Los Premios Grammy Latinos 2023 se celebrarán el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, aunque habrá actividades dentro de la Semana Latin Grammy desde el 12 de noviembre, cinco días en que la capital andaluza «será el epicentro de la música latina con gran cantidad de eventos y celebraciones».

Así lo ha anunciado el CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, en un rueda de prensa celebrada en el Real Alcázar de Sevilla, un anuncio que también señala el comienzo oficial de una asociación de tres años entre la Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía, que patrocinará la 24ª entrega anual de los Latin Grammy, la Semana de los Latin Grammy, y varios eventos de La Academia Latina en la comunidad.

Durante su intervención, ha explicado que la Semana Latin Grammy de este año incluye la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase --que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artist-- y una recepción para los nominados, entre otros.

La retransmisión será producida por TelevisaUnivision en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE), ha señalado también Abud, quien ha destacado que «es un honor celebrar nuestra Semana del Latin Grammy en Sevilla, ratificando así nuestro compromiso de elevar la música latina y a sus creadores en todo el mundo. Estamos convencidos de que será una celebración memorable».

Sobre la gala, Abud ha destacado que «no vamos a salir de Las Vegas para replicar el show de La Vegas. Tiene que ser un show en Sevilla, que se convetirá en un personaje más. La ciudad participará de forma muy activa en la Semana Latin Grammay». Las nominacines a los Latin Grammy se anunciarán el martes 19 de septiembre.