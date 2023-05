La presidenta de Aramón, Marta Gastón, ha manifestado su desacuerdo ante la renuncia de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) a la unión de estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya, y ha asegurado que si se redistribuyen los 26,4 millones de euros de los fondos europeos asignados al proyecto, este no podrá tramitarse.

La también consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón (DGA), Marta Gascón, durante una rueda de prensa, en la que ha explicado los últimos datos del paro registrados en la comunidad, se ha pronunciado en calidad de presidenta de Aramón por la decisión de la DPH que ha dado por finiquitada la unión de estaciones de Astún y Formigal.

«No es un día alegre para Aramón», ha confesado Marta Gastón, que no ha visto con buenos ojos la postura de la Diputación de Huesca, encargada de ejecutar del proyecto de la unión de estaciones, al renunciar a llevarlo adelante alegando que no pueden acometerse las obras en tiempo y forma.

Para Gastón, estos plazos no cambian la postura de Aramón porque lo considera asumibles y ha insistido en que «los tiempos se dan, se podían cumplir». Además ha garantizado que «no se trata de una opinión subjetiva», ya que se celebró una reunión técnica «con el cronograma encima de la mesa que, aún complicándose, había posibilidades de llegar a esos plazos».

SIN LOS 24,6 MILLONES NO HAY TRAMITACIÓN

Con el objetivo de no perder la suma de 24,6 millones de euros de fondos europeos destinados al proyecto de telecabina que iba a unir Astún-Formigal por el valle de Canal Roya, el presidente de la DPH, Miguel Gracia, ha instado al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a reasignar esta cuantía a otras actuaciones aragonesas presentadas en 2022.

Marta Gastón ha aseverado que si se redistribuyen los fondos, no será posible ejecutar el proyecto. «Sin ese colchón financiero, esos 26,4 millones, el proyecto no es el mismo», ha subrayado.

La presidenta de Aramón ha pedido no generar expectativas que no se puedan cumplir y ha explicado que para conseguir un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) hay que presentar un proyecto completo que incluya varios aspectos, entre los que por ejemplo, se encuentran la declaración de impacto ambiental, el cronograma o un informe de vialidad --en este caso económico--, que sería la financiación del proyecto.

«Sin esos 24,6 millones de euros se redistribuyen, ya no estamos hablando del mismo proyecto porque falta una pata fundamental, la financiación. Luego la tramitación no es posible», ha asegurado.

La consejera también ha relatado que ha sido muy complicado conseguir esta financiación y al haber tenido la oportunidad --con la convocatoria de proyecto sostenible-- se había creado un proyecto que, ha insistido, cumplía con los criterios de sostenibilidad, podía acometerse en el territorio, contaba con garantías de futuro y lo reclamaban desde hace décadas.

Aramón no ha renunciado a la unión de estaciones

Marta Gastón ha incidido en que no es el Grupo Aramón el que da por finiquitado este proyecto, porque no es el ejecutor, pero que sí es el que ha realizado un trabajo cifrado en medio millón de euros, «si no más» y «un gran esfuerzo tanto por la parte técnica, como por las múltiples reuniones celebradas».

«Yo no tengo porqué dar por finiquitado algo que no está en manos de Aramón ejecutar», ha expresado refiriéndose a la DPH, y ha agregado que el convenio fue firmado el 14 de diciembre por cuatro partes --Gobierno de Aragón, Aramón, DPH, Eivasa-- de las cuales solo una lo ha descartado.

También ha destacado que la unión de estaciones recibió el apoyo, respaldado por escrito de ayuntamientos, comarcas o empresarios que ahora ya no secundan el proyecto. «Sus razones tendrán, yo las desconozco, se lo puedo garantizar», ha expresado Gastón.

«Sin el apoyo con el que antes contábamos de quienes eran los principales impulsores y solicitantes de llevar a cabo esta unión de estaciones, es muy difícil», ha apuntado.

Por otra parte, Gastón ha criticado que se hable de unión de estaciones como si se tratara de un único proyecto, en lugar de dos: la unión Astún-Candanchú y la unión Astún-Formigal.

Estos últimos acontecimientos, hacen peligrar la telecabina que une Astún con Candanchú --dotada con 8 millones de euros de los mismos fondos de sostenibilidad en 2021--. Gastón no ha querido opinar, puesto que el Grupo Aramón no forma parte de este proyecto que insiste «es independiente».

Marta Gastón ha finalizado diciendo que no existe ningún Plan B y que, desde Aramón nunca han contado con uno. «Se estaba cumpliendo el cronograma y siguiendo los plazos» por lo que «no sería coherente ni lógico contar con otro plan», ha concluido.