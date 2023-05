La 'Muerte de un viajante' de Arthur Miller llega este miércoles al Teatro Olympia de València protagonizada por Imanol Arias, tras cerca de 200 funciones por todo el país. Un montaje que se apoya en la esencia del texto del clásico estadounidense y que ha «transformado» la forma en la que Arias se enfrenta a la palabra.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa este miércoles en el Teatro Olympia, donde la obra, dirigida por Rubén Szuchmacher y adaptada por Natalio Gruesa, podrá verse del 3 al 14 de mayo. València es la parada final de la gira española, antes de dar el salto a Argentina, y en octubre el montaje regresará a Madrid. Completan el reparto Cristina de Inza, Andreas Muñoz, Carlos Serrano-Clark, Fran Calvo, Miguel Uribe y Virginia Flores.

'Muerte de un viajante' es una crítica a un capitalismo salvaje en el que la valía personal está ligada a la productividad, así como al mito del sueño americano. La ambición, la lealtad, las relaciones paternofiliales y de pareja pueblan uno de los textos más emblemáticos de Arthur Miller, a través de la historia de Willy Loman y su familia.

Imanol Arias recuerda ver 'La muerte de un viajante' en Estudio Uno de muy joven. «Esa función me marcó mucho y durante toda mi vida he estado deseando hacerla». Cuando a los 65 años se enfrentó a ella, se dio cuenta de «que no sabía hacerla, porque ahora »ya no se fuma, no se sube, no se baja, tiene otro componente", basado esencialmente en el texto.

El de Rubén Szuchmacher es «uno de los montajes de concepto más impactantes» y «sencillos», en los que «la obra de Miller se convierte en lo que Miller quería, que es un concierto hablado», y el actor tenía que «hacer que el texto suene como tal, que sea una orgía acústica de sonidos y de palabras sin más». «Y las pasé canutas, es verdad, las pasé realmente mal», ha admitido, antes de relatar cómo terminó ingresado cuatro días en el hospital al inicio de las representaciones, ante sus altas pulsaciones y tensión, con pesadillas sobre la obra.

"te llenas de teatro"

Arias ha destacado que, después de eso, estuvo estudiando mucho« y descubrió que »hay algo en esta función que hace que los actores que la interpretan«, fundamentalmente al padre y al hijo, »no vuelvan a hacer teatro nunca más«. »Yo creo que es porque se llenaron. Con esta función te puedes llenar del teatro y, si tienes una edad para elegir otras cosas, seguramente pase", ha comentado.

De hecho, reconoce que le «está pasando lo mismo», pero está «feliz» y le han anunciado que actuará en una tercera temporada en octubre en Madrid. Imanol Arias bromea con que no descarta «seguir haciendo 'Muerte de un viajante' como un loco toda la vida».

El artista ha señalado que tiene «especial curiosidad por el manejo de la palabra», «la palabra que construye» y que «teatralmente es el elemento más importante». «Después de hacer esta función, en todos los trabajos que he hecho, la forma de enfrentarme con las palabras se ha transformado», ha asegurado.

Imanol Arias ha explicado que cada día antes de la representación realizan un ensayo de la función completa, «como hizo la primera producción de Elia Kazan» porque «le parecía tan complicada».

El protagonista ha detallado que la puesta en escena es parecida a la que Miller definió para su representación en China, donde «tuvo un éxito extraordinario» e insistió al público en que 'Muerte de un viajante' «no es un melodrama» sino una tragedia. En Pekín, «los actores solo conocían dos obras de Chekhov y dos de la vida de Mao», «no existían ni los chevrolets ni el capitalismo, y él quiso demostrar que no era una crítica al capitalismo, que el ser humano está por encima de esos sistemas».

"paternidad como tragedia"

También se ha referido a la relación paternofilial que escribió Miller, y ha explicado que cuanto representó a Willy Loman junto a su hijo en el papel de Biff, aunque en realidad su relación era muy distinta, se sintieron identificados: «Esta obra tiene un poder y es que sin vivir esa misma relación, la relación profunda paternofilial de mi hijo y la mía (...) Es ir a la esencia de lo que es la relación del padre confundido».

Imanol Arias ha indicado que «últimamente» tiene una «fijación especial» por los personajes de «padres malvados» con «hijos brillantísimos», «toda esta cosa de la manipulación del padre hacia el hijo en el cambio social». Así, en la obra de Miller ve la «paternidad entendida como una tragedia».

El actor ha señalado que la figura paterna en la obra de Arthur Miller es «demoledora» y ve en ella que «el fracaso de las generaciones no es el fracaso de las que vienen, es el fracaso de las que nos vamos». Así, le gustaría que sus tres obras sobre la familia se representasen en serie.

"la gran tesis de loman"

Ha destacado también cómo «la gran tesis de Loman es que es para tener éxito en la vida hace falta tener buena presencia» y que «a un hombre que cae bien no puede irle mal». «Eso es lo más maravilloso que tiene Estados Unidos, que no importa lo que digas, ni lo que hagas, lo que importa es caerle bien a la gente. Él dice 'los contactos, eso es lo más importante en la vida'».

«Da igual lo que digas y lo que hagas --ha proseguido--. Miller se dio cuenta. Da igual que hagas una estupidez, da igual que pongas a tu hija con 10 años a bailar con una faldita corta en Tiktok para que todos los pederastas del mundo cojan esas imágenes. El caso es que caigas bien. Y esa tesis, cuando la sustraes del naturalismo, tiene un impacto. Lo que me sorprende y lo que me enorgullece como artista hacia el autor, es que a medida que se va simplificando esa línea, el contenido es más real, más concreto y más inteligente».

"estoy necesitado de ir aprendiendo"

Imanol Arias ha expuesto que hay una «tendencia natural» entre los actores que alcanzan una edad a ir «relajando» su actividad en el audiovisual, porque «no hay Antonios Alcántaras todos los años», y dejar que el teatro ocupe una parte más central de su actividad.

«Esta vuelta al teatro es como un estado nuevo para mí», ha destacado, antes de explicar que está intercalando películas y series con 'Muerte de un viajante'. «Ahora estoy realmente necesitado profesionalmente de ir aprendiendo. A esta edad uno reconoce mejor cuándo no sabe. A mí nadie me va a echar de aquí, ni nadie va a descubrir ahora que soy Dustin Hoffman. Lo que tienes que ser es honrado contigo mismo y yo sí sé que en el teatro tengo una vida por delante», ha comentado.

Sobre su incursión al negocio de las bodegas, ha afirmado que el vino puede ser su «retiro», porque puede trabajarlo «hasta los 97 años» y «el teatro hasta los 90».