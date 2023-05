Maestre se compromete a desmantelar el Scalextric e iniciar la reforma de la A-5, la entrada de la A-42 y Bravo Murillo

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, se ha comprometido a desmantelar el último Scalextric de la ciudad, el de Vallecas, y a iniciar la reforma integral de la A-5, la entrada de la A-42 y Bravo Murillo, «la segunda calle comercial del país después de Gran Vía», aunque no lo parezca en la actualidad por su configuración.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y acompañada por el candidato e ingeniero Álvaro Fernández Heredia, Maestre ha señalado que la última «gran, gran obra del Ayuntamiento fue el soterramiento de la M-30». «Tenemos que recuperar el espíritu ambicioso del Ayuntamiento», ha instado la edil.

«Somos conscientes de que no se puede hacer en una legislatura (el listado de proyectos presentados), no prometo hacerlo en cuatro años pero sí me comprometo a comenzar esas grandes reformas», ha puntualizado la candidata de Más Madrid.