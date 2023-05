El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha atribuido a la «estrategia del nerviosismo de la izquierda» el hecho de que Podemos haya llevado al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) los pliegos de licitación del nuevo estadio de La Romareda.

Estos pliegos se han impulsado por el Gobierno de la ciudad ante el «éxito del proyecto municipal en la modificación del PGOU, la licitación y la llegada a tiempo para ser sede del Mundial 2030». Una modificación de plan general que no ha contado con el apoyo de los grupos municipales de la izquierda

«Fracasados los intentos de PSOE y Podemos de retrasar el proyecto para no llegar a tiempo, ahora se ataca a los inversores y se está atacando la posibilidad de que Zaragoza sea sede del Mundial 2030», ha alertado Serrano.

Asimismo, ante las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en las que este martes ha asegurado que, si no se alcanza el objetivo de convertir Zaragoza en sede del Mundial de Fútbol 2030, sería culpa del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el equipo de Gobierno municipal ha remarcado que «toda la ciudadanía sabe que es falso» y ha reprochado a Lambán que «lo plantee como hipótesis, en vez de trabajar para que la capital de Aragón sea sede del Mundial», lo cual, a juicio de Serrano «delata las intenciones de Lambán, que no son otras que seguir torpedeando hasta el final el nuevo campo de fútbol».

"cobarde"

«Es una estrategia cobarde», ha calificado el consejero municipal de Urbanismo, «porque el Gobierno de Aragón anunció hace una semana que iría a los tribunales después de las elecciones». Por qué no van antes a los tribunales, o por qué no lo hace Podemos si asegura que el pliego municipal no es legal, se ha preguntado Serrano.

«Ni la modificación del PGOU necesita un permiso por parte de alguien que no sea el propio Ayuntamiento, ni la cesión del derecho de superficie a cambio de un canon en el que el Ayuntamiento percibirá la totalidad de los 30 millones que salen a licitación por el suelo de La Romareda obedece de ningún vicio de alegalidad», ha afirmado Serrano, quien ha calificado esos argumentos de «mentira».

«Es una pena --ha considerado-- la instrumentalización que, por parte del PSOE, Podemos y CHA, se está haciendo de las instituciones para atacar el mejor proyecto de campo de fútbol que ha existido en la ciudad de Zaragoza, para atacar a los inversores que quieren que el Real Zaragoza vuelva a la élite del fútbol español y para atacar la posibilidad de que Zaragoza y, por ende Aragón, sea sede del Mundial 2030».

Las estrategias de la izquierda a este respecto, a juicio del titular de Urbanismo, parten «del mismo presidente del Gobierno de Aragón que hace 48 horas, considerando que los ciudadanos no tenemos mucha memoria ni neuronas, decía que quería retomar el proyecto de candidatura de Juegos Olímpicos» y ha apuntado al «estado de nerviosismo fuera de toda lógica» que reina entre los partidos que gobiernan desde el Gobierno de Aragón.

«Lo que debe preocuparnos es cómo puede perjudicar este acoso y derribo continuo de la izquierda al proyecto de La Romareda, al proyecto de los inversores y a la candidatura zaragozana y aragonesa al Mundial 2030», ha expresado el consejero municipal.

«En el fondo, cuando todos estos ataques se suceden con pocas horas de diferencia, los ciudadanos saben que todo está pactado y que obedece a la estrategia de salvar el sillón del señor Lambán y el de sus consejeros de Podemos y CHA», ha concluido Víctor Serrano.