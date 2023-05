Cazadores se manifestarán en València el sábado contra el "acoso" de la administración y para pedir más apoyos

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana se manifestará en València el 6 de mayo para demostrar que esta actividad «está más viva que nunca», reivindicar su «función fundamental» en el campo y exigir «respeto» ante la «campaña de acoso y derribo» que, a su juicio, sufre el sector por parte de la Administración, así como para pedir apoyo institucional y herramientas para poder realizar esta práctica de forma «efectiva».

Así lo ha explicado la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, en una entrevista a Europa Press, en la que detalla que esta movilización congregará a cazadores de toda la Comunitat Valenciana y participarán entidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y Extremadura, entre otros.

La protesta saldrá entre las 11.00 y 11.30 horas desde la calle Xàtiva y discurrirá por Colón y la Puerta de la Mar, hasta llegar hacia las 13.30 y 14.00 horas a la Plaza de América.

Los cazadores reivindicarán el fomento de la comercialización y consumo de carne de jabalí, la creación de salas de inspección y posible despiece --no hay ninguna en la Comunitat-- y «medidas realistas» para ayudar al cazador a ser más efectivo, como las aplicadas en Cataluña, donde se paga por jabalí abatido; en Castilla-La Mancha, donde no se cobra la licencia de caza a sus vecinos, y en Murcia, con tasas de aprovechamiento de los cotos gratuitas.

También protestarán contra las leyes de Bienestar Animal que «asfixian al sector», la regulación autonómica «obsoleta», la prohibición del silvestrismo y los continuos retrasos en la orden general de vedas«, así como contra la prohibición del cebado en esperas al jabalí, que la federación contrapone a la permisión en las »cajas trampa« donde los animales están horas »sufriendo" para morir igualmente porque la traslocación de animales está prohibida en la Comunitat.

El detonante de las movilizaciones es la gestión de la superpoblación de jabalís. Martínez ha indicado que, de acuerdo a la orden 22/2021 de la Conselleria de Agricultura que regula su control y caza, en el 55% de los municipios de la Comunitat hay sobreabundancia de esta especie.

Asimismo, ha explicado que en 2022 se declararon unos 40.000 abatimientos de ejemplares y ha resaltado el papel de los cazadores al evitar daños en la agricultura --con «alrededor de 50 millones de euros» de pérdidas ocasionados por jabalís en la Comunitat--, problemas sanitarios y accidentes de tráfico causados por animales.

En ese contexto, ha afirmado que «los cazadores ya no cazan por afición sino que en los planes técnicos y en las resoluciones obligan a los clubes de cazadores a cazar una determinada cantidad de batidas o monterías al año».

Martínez ha criticado que se tenga que «cazar de forma obligatoria miles y miles de jabalís sin poder comercializarlo, ni dárselo a un tercero» por falta de salas de inspección de carne de caza.

A ello se une que «la Ley de Caza dice que el cazador, en función del número de especies que captura, tiene que reinvertir un 35% del total en mejoras medioambientales», por lo que en 2021 los cazadores valencianos «tuvieron que invertir 18,4 millones de euros solo en mejoras de las que se benefician no solo las especies de caza sino absolutamente todas las que hay en el monte», ha expuesto.

Además, ha dicho que «la administración tiene un ejército de 40.000 personas (los cazadores) trabajando con su propio dinero para reducir un problema que ellos no han generado», con «ataques al sector y ningún apoyo institucional», cuando el gasto medio de un cazador valenciano durante el año oscila entre los 6.000 y 9.000 euros. «Casi todas las entidades que colaboran con la administración están recibiendo alguna ayuda porque se entiende que hacen una función social».

Ha contrapuesto la situación de la Comunitat a la de otras autonomías «de todos los partidos» donde se dan facilidades «porque entienden que están trabajando para ellos». «La caza no tiene una identidad política» y el Consell «sabe que tiene un problema pero no va a ayudar públicamente al sector porque no está a favor de que se cace», ha sostenido.

Así, ha criticado que «los cazadores tengan que estar escuchando constantemente que disfrutan matando o hacen prácticas deleznables con sus perros o cualquier tipo de cosas que se han escuchado en Les Corts por parte de representantes del partido que gestiona el área de Medio Ambiente», en referencia a Compromís.

«Hemos llegado a un punto de hartazgo y acoso constante, en el que sorprende cómo, ahora que viene el periodo electoral, absolutamente todos los partidos se reúnen con los clubes y preguntan qué necesitan. Lo único que pedimos es: no nos quitéis nada», ha aseverado.

Leyes de bienestar animal

La manifestación también se centrará en las leyes de Bienestar Animal autonómica y estatal. Respecto a la primera, ha señalado que presenta «carencias» porque «no se atienden todas las necesidades del sector», aunque se consiguió introducir mejoras como que el maltrato animal excluyese daños que pudiesen sufrir los perros durante una cacería.

«Nuestro objetivo no es en ningún caso que los perros de caza queden desprotegidos», sino lograr «una reglamentación que atienda a esas actividades para estar lo mejor protegidos», ha expuesto, antes de apuntar que «hay sanciones que todavía generan dudas como que los perros de caza puedan estar sueltos en el monte». «Aun así, los perros van a poder ejercer su actividad con normalidad», ha valorado. Sobre la ley estatal, «al final lo que se hizo es delegar las competencias de los perros de caza a las autonomías», ha comentado.