El alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, ha abogado por mantener en esta ciudad «un gobierno progresista», un ejecutivo «de coalición» y sin «la obsesión de querer ser el primero» porque las obsesiones «no siempre ayudan».

«Hay gente a la que lo único que le interesa es alcanzar los máximos honores. A nosotros, nos interesa que continúe un gobierno progresista en esa ciudad. Ese lo he dicho, lo repito y lo reitero», ha afirmado en una entrevista a Europa Press. Así, ha considerado que un ejecutivo de estas características «es mejor que un gobierno monocolor».

El cabeza de lista de Compromís, que ha liderado dos mandatos en coalición --el anterior con PSPV y València en Comú y el actual con PSPV-- ha comentado que en estos casos hay temas en los que no se está de acuerdo y se debe llegar a un «consenso» y ha valorado que se pueda alcanzar en «una zona intermedia» entre «las posiciones de uno y otro», «como se ha demostrado».

Joan Ribó ha indicado que para el 28M trabajará junto a la formación que encabeza «para sacar el mejor resultado posible» y poder mantener un ejecutivo progresista en la capital valenciana, pero ha precisado que «sin la obsesión de querer ser el primero, el que más» porque «esas obsesiones no siempre ayudan a un trabajo colectivo».

El responsable municipal, que ha rechazado así un planteamiento «personalista», ha reiterado que «un objetivo fundamental» en sus años al frente del consistorio ha sido «demostrar a la sociedad que la izquierda puede gobernar en coalición y que sabe gobernar en coalición».

«Para mí ha sido siempre muy importante hacer que la coalición funcione. Y ha funcionado. Hemos aprobado los presupuestos como nadie, hemos votado siempre lo mismo» aunque hayamos «discutido» al no estar «de acuerdo en todo», ha expuesto. A su vez, ha dicho que «eso exige renunciar a personalismos», también «experiencia» y actuar como «un coordinador más que como una persona que toma las decisiones de forma unipersonal».

En este sentido, Ribó ha aseverado que la gestión y acciones desarrolladas desde que accedió a la Alcaldía en 2015 «no es el trabajo del alcalde» sino «de todos» los integrantes de su ejecutivo. «Lo que se ha hecho en València no lo ha hecho el alcalde, lo hemos hecho entre todos. El alcalde tiene su parte, pero cada uno tiene sus competencias. Quiero resaltar ese tema, me parece fundamental», ha declarado.

"sello de compromís"

De este modo, ha opinado que el «cambio» experimentado en la ciudad desde ese año «tiene el sello de Compromís» pero también el de «todo un gobierno progresista que ha estado trabajando». «Hemos hecho muchas cosas. Creo que todo el mundo lo reconoce, pero nos quedan muchísimas cosas por hacer», ha añadido. «Necesitamos más tiempo para poder desarrollar un proyecto que pueda ser mejor», ha manifestado.

Joan Ribó ha apuntado que eso es «muy ilusionante a nivel personal» y también «ilusionante para toda la ciudad». Por ello, ha afirmado que afronta los comicios del 28M «con ilusión» y también con «energía» para seguir trabajando por València desde el consistorio.

El responsable municipal ha planteado que hay «tres elementos» que se propone como prioritarios para el siguiente mandato: el acceso a la vivienda y el alquiler asequible; lograr «una ciudad pensada para las personas mayores» y hacer que esta sea «amable para todo el mundo», así como continuar apostando por la tecnología y la innovación para atraer empresas de este ámbito y «seguir bajando los niveles de paro» hasta «llegar a las cotas más bajas».

Ribó, que ha reconocido que esa tarea requiere mucha «energía», ha insistido en la conveniencia de contar también con «un equipo de trabajo bueno» que trabaje «codo a codo». Respecto a la energía de la que habla ha matizado que esta debe estar «dosificada», de manera «civilizada» y con ese «buen equipo de trabajo».

«Plantearse las cosas a nivel unipersonal no es la mejor solución para arreglar los temas, que se arreglan con colectivos de personas trabajadoras bien preparadas, con ilusión y energía», ha apuntado. Además, ha defendido un modelo de ciudad «próxima», en la que «los servicios fundamentales» estén cerca de los ciudadanos, «verde» y «resiliente frente al cambio climático».

Igualmente, ha incidido en su apuesta por «impulsar el transporte público» y trabajar por la movilidad con visión «metropolitana». Ha defendido también la gestión realizada desde 2015 para que el de València dejara de ser un ayuntamiento intervenido, para reducir su deuda y conseguir que «el dinero de los valencianos se dedique a los valencianos» y «no a un bolsillo en particular».

"cada cosa en su momento"

El candidato de Compromís ha negado ser un alcalde a tiempo parcial como le han dicho desde la oposición y ha afirmado que no solo se dedica a los actos que aparecen en agenda. «Tengo actos que no necesariamente están en la agenda», ha aseverado.

«Me dedico exclusivamente al Ayuntamiento de València. No me dedico a la política autonómica, a eso ya me dediqué; ni me dedico a la universidad, porque a eso también me dediqué ya. Creo que cada cosa tiene que hacerse en su momento», ha añadido respecto a su labor como primer edil. Así, Ribó ha destacado que "la política municipal tiene suficientes tareas como para dedicarse exclusivamente a ella, en cosas que son públicos y en cosas que no son públicas.