Ortuzar advierte que nadie cuente con PNV para "limitar el autogobierno vasco", que "también está en juego" el 28-M

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido que nadie cuente con el PNV para «limitar el autogobierno vasco», que «también está en juego» en las elecciones municipales y forales del 28 de mayo, que «tienen que ser Aberri Eguna», y ha criticado que para EH Bildu «lo importante no es el autogobierno», sino «la ideología, de izquierda, pero izquierda madrileña, más madrileña que la Cibeles».

Ortuzar ha intervenido este domingo en Barakaldo en el acto de presentación de los 51 candidatos jeltzales a las Juntas Generales de Bizkaia en la próxima legislatura, en el que también han participado las personas que encabezan las cuatro circunscripciones electorales en las que se divide el territorio.

Según ha advertido, el 28 de mayo «lo que está en juego es, además de los ayuntamientos y las diputaciones, el autogobierno vasco. »Se dirimirá en las urnas cuántos electos vascos van a estar a bloque en la defensa del autogobierno vasco y de las capacidades de las instituciones Vascas para decidir aquí lo que se va a hacer aquí, y cuántos electos van a priorizar otras cosas que se deciden en Madrid".

En ese sentido, se ha referido a la aprobación el pasado jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de Vivienda, con el apoyo de EH Bildu. Según ha dicho, «se vio quién tiene como prioridad absoluta defender nuestras competencias, nuestro autogobierno, y quiénes quieren jugar a ser la dirección política del Estado, aunque con esos juegos perdamos autonomía y nuestra política de vivienda, que es la más avanzada del Estado, se vea retocada, condicionada y limitada por una ley estatal».

Tras reconocer que «no le llama la atención a nadie» la postura del PSE ante la Ley de Vivienda, «que no tendría que existir», porque «su prioridad siempre ha estado en Madrid y sus jefes, también, en Madrid», ha considerado «increíble y muy lamentable» el voto a favor de EH Bildu que, «encima, nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino diciendo que nada de invasión competencial, que lo que nos pasa es que defendemos a los grandes propietarios porque somos la derechona, pero no es verdad».

«El ataque al autogobierno es de libro, de manual. Solo Bildu y ERC votaron que sí, convirtiéndose en una sucursal de Podemos y haciéndole el favor de la legislatura a Pedro Sánchez, un favor con el que tapar todo el follón interno que tienen en el Gobierno con la 'ley del solo sí es sí', y todo ello a costa del autogobierno vasco», ha censurado.

Ante las acusaciones por parte del diputado de EH Bildu Oskar Matute de que el PNV «está usando la invasión competencial como una cortina de humo para no hablar de lo importante, el debate ideológico de fondo: regular o no regular el derecho a la vivienda», Ortuzar ha criticado que, para la coalición soberanista «lo importante es el debate ideológico, no el autogobierno».

«Más claro no se puede decir. Esta frase es el mejor resumen de la nueva estrategia política de Bildu. El foco ya no está en Euskadi, ni en nuestra capacidad para autogobernarnos: el foco lo quieren en Madrid, donde, según ellos, se decide lo importante», ha reprochado a EH Bildu.

Tras lamentar que, «en el eje entre autogobierno vasco o ideología», EH Bildu «elige ideología, de izquierdas, por supuesto, pero izquierda madrileña, más madrileña que la Cibeles», Ortuzar ha afirmado que EH Bildu «ha cambiado el derecho a decidir por el derecho a dirigir, eso sí, en Madrid».

Pnv, "el partido leal a euskadi"

Frente a ello, ha asegurado que el PNV «va a seguir siendo el PNV de siempre, el partido del pueblo, el partido leal a Euskadi» y ha advertido que nadie cuente con ellos para «limitar el autogobierno vasco».

EL PNV, ha asegurado, tiene «claro lo que necesitan nuestros ayuntamientos y Diputaciones para que Euskadi siga en la cresta de la ola». Así, ha destacado que los jeltzales han sido «el único partido capaz de hacer candidaturas en todos los pueblos de Bizkaia» y ha dicho ver al partido «con pulso, con energía, con ilusión, con gente muy preparada y muy buenas ideas».

No obstante, ha advertido que «hay que estar en tensión, a la que salta» y que «hay que poner la maquinaria a tope para que el 28 de mayo sea un gran día, para que los ayuntamientos y las diputaciones estén en las mejores manos, para que cientos, miles de batzarkides y concejales garanticen día a día los mejores servicios públicos y para tener un grupo de acero que defienda con uñas y dientes el autogobierno vasco». «El 28 de mayo tiene que ser Aberri Eguna», ha concluido.