Sanz dice que señaló "una evidencia" sobre el hijo de Planas y pide a Sánchez que "se preocupe por sequía y no de votos"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este viernes sobre su alusión a la influencia de un hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien trabaja como funcionario en la Comisión Europea, en el posicionamiento que ha expresado el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que «pusimos de manifiesto una evidencia, no hay ninguna novedad», antes de recriminar «al Gobierno de Sánchez» que «le preocupan solo los votos, no la solución a los problemas del agua, que tenemos especialmente en Andalucía y Jaén».

En declaraciones a los medios en Jaén, donde ha asistido a la activación del Plan Cerro 2023 junto a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, Sanz ha esgrimido que «lo que es un escándalo es que el ministro Planas y el señor Sánchez sigan viniendo a Andalucía a atacar a Andalucía, a agredir a Andalucía, en lugar de resolver el principal problema que es la sequía».

Sobre la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que «venga a Doñana y se dedique a atacar al Gobierno de Juanma Moreno y no ofrezca ni una solución con la sequía», antes de advertir de que «la situación muy grave, alarmante» y considerar que «lo que no puede seguir haciendo es dedicarse a pensar en las elecciones y no resolver el problema de los ciudadanos».

Tras poner de manifiesto que en el caso concreto de la provincia de Jaén que iba a tener que afrontar «la peor campaña de todo el sgilo XXI del olivar», el consejero de la Presidencia ha reclamado al Gobierno, al que ha identificado como el competente exclusivo como responsable que es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la ejecución de obras que dependen de este organismo, para aludir entonces a actuaciones como las conducciones de la Presa de Siles o las concesiones de agua a los agricultores para que pasen a ser de provisionales a definitivas, aun cuando ha precisado que no es competencia de la Junta de Andalucía, y con ello «acometer los terciarios para ofrecer aguas depuradas y favorecer el riego de nuestros agricultores».

Sanz, quien ha calificado de «increíble» que este lunes el consejero de Sosteniblidad, Ramón Fernández-Pacheco pudiera reunirse con el comisario de Medio Ambiente y «no nos podamos reunir con el Gobierno de Sánchez, llama mucho la atención», ha recriminado al Gobierno «el amenazar permanentemente, hacer la política de la imposición negando desde la soberbia un dialogo que todo el mundo considera imprescindible».

«A Sánchez le deben preocupar los miles de empleos amenazados por la sequía y su inacción», ha proclamado Sanz.