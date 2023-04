Generalitat, patronal y sindicatos firman un acuerdo para poner en marcha un plan frente a accidentes laborales graves

La directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral y Directora del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), Elvira Ródenas; la secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Esther Guilabert; el secretario de acción sindical y salud laboral de CCOO PV, Jaume Mayor, y la vicesecretaria general de UGT-PV, Marisa Baena, han firmado un acuerdo para la puesta en marcha de un plan de actuación 2023-2025 frente a los accidentes laborales traumáticos graves y mortales ocurridos en jornada de trabajo en la Comunitat Valenciana.

Este plan, que complementará las acciones que se desarrollan por parte de las Administraciones públicas y de los agentes económicos y sociales frente a la siniestralidad laboral, incluirá acciones dirigidas a la sensibilización y concienciación sobre la necesidad de actuar «adecuadamente» sobre los riesgos capaces de generar este tipo de accidentes y sobre «las consecuencias de no hacerlo», han informado las organizaciones en un comunicado.

También recoge el seguimiento, vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en la realización de los trabajos vinculados a los sectores de actividad y agentes materiales de mayor riesgo, así como el asesoramiento e información sobre la forma de llevar a cabo una adecuada prevención de los riesgos y protección de las personas trabajadoras expuestas a ellos, e incentivar la instalación de protecciones colectivas en las microempresas y pymes para la realización segura de los trabajos en cubiertas.

El acuerdo llega tras detectarse un repunte en los índices de incidencia de siniestralidad grave y mortal en la Comunitat Valenciana, concretamente, en lo que se refiere a los accidentes en jornada de trabajo.

Durante 2022 el índice de incidencia en los accidentes de trabajo de carácter «grave o muy grave» fue del 18,53 por cada 100.000 personas asalariadas y el de los de carácter mortal del 3,89 por cada 100.000. Esto supone un aumento, con respecto al año 2021, de un 4,39 por ciento para los primeros y de un 16,82% para los segundos. Desde el 1 de enero al 22 de marzo del 2023 se han producido en la Comunitat Valenciana un total de 82 accidentes de trabajo graves y de 12 mortales.

"convicción compartida"

Las organizaciones han apostado, como «convicción compartida», por promover acciones consensuadas dedicadas a reducir la siniestralidad laboral, así como la importancia de llegar a acuerdos como este, con los que será «más fácil reducir y, ojalá, erradicar los accidentes de trabajo mortales y graves que desgraciadamente se registran».

La directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral y Directora del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), Elvira Ródenas, ha considerado que la firma de este plan de actuación es «un paso adelante más para intentar entre todos aunar fuerzas y poder bajar las cifras de los accidentes graves, muy graves y los mortales». «Es muy importante que los agentes económicos y sociales, la administración y la inspección de Trabajo hagamos un esfuerzo más, si cabe todavía, para evitar estos accidentes», ha señalado.

«Todos los accidentes laborales podrían evitarse, y por ello es muy importante la cultura de la prevención, y garantizar que se proporcionen y utilicen los medios de protección colectivos e individuales necesarios para que los accidentes no sucedan; y en eso es lo que nos vayamos a poner ya, a parte de las medidas que llevamos realizando, con la firma de este pacto que a partir de hoy se pone en marcha hasta el 2025», ha manifestado.

"responsabilidad de todos"

Por su parte, la secretaria general de la CEV, Esther Guilabert, ha valorado el acuerdo y ha recalcado que la lucha contra la siniestralidad laboral «es responsabilidad de todos». «Tenemos la obligación de promover lugares de trabajo seguros, que no pongan en riesgo la vida de las personas trabajadoras. Si no invertimos en prevención, todos acabaremos pagando un coste demasiado alto que no queremos asumir», ha advertido.

«Una actividad preventiva eficaz, además de contribuir a proteger la salud de los profesionales en los centros de trabajo, constituye un valioso factor de competitividad para la empresa. Por eso, además de comprometernos con planes específicos como el que presentamos hoy, desde la CEV llevamos años promoviendo otras acciones para incentivar la inversión en prevención y la implantación de políticas de excelencia en materia de seguridad y salud en el trabajo», ha añadido.

Por parte de UGT-PV, su vicesecretaria general, Marisa Baena, ha considerado que este acuerdo es «un logro más» del diálogo social al que han llegado los agentes económicos y sociales más representativos en la Comunitat Valenciana junto a la Administración, «como plan de choque frente al aumento de accidentes traumáticos de trabajo graves y mortales para el periodo 2023-2025».

El mismo, señala, contempla acciones concretas dirigidas a incrementar la vigilancia y control de las condiciones en las que se desarrollan estos trabajos, además de sensibilización, concienciación y asesoramiento sobre las medidas a adoptar para evitar la materialización de estos riesgos.

"más allá" de un cumplimiento "estrictamente formal"

Asimismo, el secretario de acción sindical y salud laboral de CCOO PV, Jaume Mayor, ha manifestado que es necesario ir «más allá» de un cumplimiento «estrictamente formal» de la Ley de prevención de riesgos laborales e integrar la prevención en la gestión de las empresas en la organización del trabajo.

«Los accidentes graves y mortales son evitables y en muchas ocasiones hay que lamentar, una vez producido, que una mínima inversión habría salvado una vida. Sensibilizar, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, debe ayudarnos a garantizar unos espacios de trabajo mucho más seguros», ha manifestado.